Los videos de la UBA para reclamar al Gobierno la recomposición salarial: “Profesores en las aulas”

En medio de los reclamos al gobierno de Javier Milei para obtener una recomposición salarial justa, la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó en sus redes sociales tres videos bajo el lema “salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas”. Los cortos presentan tres escenarios en los que docentes universitarios se encuentran trabajando en ocupaciones que nada tienen que ver con sus especialidades.

La causa de altos estudios divulgó los tres cortometrajes a través de su cuenta oficial de X. Las imágenes muestran a tres docentes que ejercen otra profesiones: un físico, que trabaja de mozo; un ingeniero, que maneja un taxi; y una psicóloga atiende reclamos en un call center.

“Los videos subrayan la urgencia de una mejora en las condiciones salariales para asegurar la continuidad de los profesores en las aulas, destacando la posibilidad de que ante la persistencia de esta problemática, muchos de ellos se vean obligados a migrar hacia otros rubros”, explicaron desde la UBA en un comunicado.

En el primer spot, un mozo aparece sirviéndole una cerveza a un cliente en un bar mientras le explica con detalle la aplicación de la “Ley de la palanca” del físico Arquímedes. “Dame un punto de apoyo y te muevo el mundo”, dice antes de poner la botella encima de la mesa. Y, mientras se presta a destaparla, relata: “La relación de la fuerza aplicada (F). La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro (D). La fuerza de resistencia o carga (R). Y la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la carga (D). Arquímedes. Ley de la palanca”.

Un escenario similar se reproduce en la segunda grabación, protagonizada por un taxista que le explica a su pasajero cómo se construyen los túneles mientras hace el recorrido: “La forma parabólica de los túneles es lo que permite que se distribuyan las tensiones de toda la estructura. Pero el acero estructural es lo que proporciona una excelente relación peso fuerza, resistencia a la fatiga, al paso del tiempo”. El video concluye con la frase “te dejo acá en la esquina, ¿no?”.

La última filmación, que sigue la misma lógica, exhibe a una representante de atención al cliente que intenta dar solución a un reclamo. “Si seguimos en el concepto de Freud respecto a proyección, vemos como se pueden trasladar pensamientos y afectos, que pueden formar parte de nuestra realidad anímica, hacia una realidad exterior. Tomemos a Jung. Todo esto tiene que ver con formas que encontramos para lidiar con cuestiones que tienen que ver en realidad con nuestro inconsciente”, le plantea la muchacha al cliente. Por lo bajo, se puede escuchar a un hombre al otro lado de la linea, que le suelta las palabras “Mira flaca...”. “Muchas gracias por comunicarse con nosotros, dejo asentado su reclamo y le envió una breve encuesta. Que tenga un buen día”, dice la joven antes de que le corten en seco.

Las tres publicaciones en redes sociales se completan con la siguiente descripción: “Exigimos una recomposición salarial justa para nuestros/as profesores/as y para todo el personal no docente. Salarios dignos para quienes tienen la misión de garantizar una formación de excelencia para nuestros/as estudiantes”.

“Nuestros docentes y no docentes son los que garantizan la excelencia académica de nuestra universidad y que nos ha convertido en una de las más prestigiosas del mundo. No podemos pedirle a un profesor que siga dando clase con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. En el transcurso de este año, nuestros salarios perdieron más del 50% de su poder adquisitivo. No tenemos registro en la historia de un gobierno que en tan poco tiempo haya hecho un ajuste tan brutal en la educación superior”, expresó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en el escrito al que tuvo acceso LA NACION.

El conflicto salarial y las medidas que tomará la UBA para visibilizar el reclamo

Tal y como informó LA NACION el miércoles, los gremios docentes plantean una pérdida salarial en lo que va del año que supera el 50% y piden que se recupere el poder adquisitivo perdido, especialmente en los primeros meses de 2024, luego de la inflación en diciembre del año pasado que alcanzó un 25,5%.

En un informe, los economistas Javier Curcio y Julián Gabriel Leone, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, mostraron que los sueldos universitarios se ubican 55 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada hasta julio y, a la vez, 14 puntos porcentuales por debajo de las actualizaciones de los salarios públicos, según el Índice de Salarios relevado por el Indec en el mes de mayo.

"Sin salarios dignos la UBA no funciona", la consigna que envuelve a varias edificios de la Universidad de Buenos Aires Lucila Marin

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los gremios universitarios consideraron insuficientes todas las actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Luego, otorgaron un 7% de julio.

El último intento fue el viernes pasado, cuando retomaron la mesa paritaria luego del último encuentro, que había sido en mayo. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre que también fueron rechazados porque no alcanzaría la inflación de julio, que –según adelantó el dato de la ciudad de Buenos Aires– era 5%. El IPC de julio que se conoció hoy fue de 4%. En esa reunión acordaron, también, integrar una comisión técnica tripartita a la que se sumará el flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenneger.

En medio de los desacuerdos con el Ejecutivo, los gremios llevaron adelante un paro el lunes, medida de fuerza que evitó el comienzo del segundo cuatrimestre en las universidad nacionales. El “plan de lucha” incluyó además dos jornadas de visibilización del conflicto el martes y miércoles, junto a un nuevo paro de 48 horas para el martes y el miércoles de la semana próxima. Los gremios volverán a reunirse el 23 de agosto y analizarán la posibilidad de una nueva marcha federal en septiembre.

