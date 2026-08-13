“Activo estratégico”: CRA respaldó el pago obligatorio al Ipcva y dijo que impulsará una modernización del organismo

En medio de la discusión que se abrió, debido a una iniciativa del Gobierno, por el esquema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se pronunció a favor de mantener el aporte obligatorio que sostiene al organismo. El Consejo Directivo de la entidad, integrado por las 16 confederaciones que la conforman, resolvió ayer por unanimidad dar continuidad al actual aporte, aunque planteó la necesidad de avanzar en una modernización del instituto para mejorar su funcionamiento.

En las últimas semanas, distintos sectores se pronunciaron sobre la continuidad del aporte obligatorio, mientras trascendió una propuesta elaborada por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que plantea terminar con ese esquema y que sea voluntario.

Frente a ese debate, CRA resolvió respaldar su continuidad. Según señaló la entidad, la decisión “reafirma el compromiso institucional con una herramienta que, a lo largo de los años, ha contribuido al posicionamiento y la promoción de la carne vacuna argentina en los mercados interno y externo”.

Carlos Castagnani, es el presidente de CRA Camila Godoy

Desde la confederación sostuvieron que el Ipcva representa “un activo estratégico para toda la cadena de ganados y carnes”. Entre los argumentos para sostener esa posición mencionaron su papel en la apertura y consolidación de mercados, la promoción del consumo, la generación de información técnica y el fortalecimiento de la competitividad del sector.

El respaldo al aporte obligatorio, sin embargo, fue acompañado por un planteo para introducir modificaciones en el funcionamiento del organismo. CRA consideró que el instituto requiere un proceso de modernización que le permita adaptarse a los nuevos desafíos del comercio internacional, mejorar su funcionamiento y potenciar el impacto de las acciones que lleva adelante. En ese sentido, la entidad señaló que buscará impulsar “una agenda de cambios que fortalezca al Ipcva, preserve su valor institucional y garantice una gestión cada vez más eficiente, transparente y alineada con las necesidades actuales de los productores y de toda la cadena de la carne bovina”.

Desde CRA sostuvieron que el Ipcva representa “un activo estratégico para toda la cadena de ganados y carnes” Ipcva

La posición de CRA se suma así a las distintas manifestaciones que surgieron alrededor del futuro del instituto y, particularmente, sobre el mecanismo mediante el cual se financia.