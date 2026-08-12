Pronóstico: anticipan pocas lluvias en gran parte del área agrícola, pero una región recibirá más de 100 mm

En un momento en que la cosecha de maíz necesita varios días sin lluvias para recuperar parte del atraso, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipó precipitaciones escasas en la mayor parte del área agrícola durante las próximas dos semanas. Si bien el pronóstico podría permitir el avance de las máquinas, durante los próximos días se mantendrán el ambiente fresco, la humedad y la abundante nubosidad, condiciones que pueden demorar el secado de los granos.

Hasta ayer se había cosechado el 73,7% del área apta de maíz a nivel nacional, con un retraso de 14,3 puntos porcentuales frente a la campaña pasada y de 10,8 puntos respecto del promedio de los últimos cinco ciclos, debido principalmente a la elevada humedad. Las mayores demoras se registraban en el NOA, Córdoba y Buenos Aires, mientras que todavía faltaba levantar entre un 40% y un 50% del maíz tardío.

Hasta el 19 de agosto la mayor parte del área agrícola recibirá menos de 10 milímetros, con los mayores acumulados en el norte y centro de Corrientes BCBA

En ese escenario, la perspectiva agroclimática para el período comprendido entre el 13 y el 19 de agosto prevé pocas precipitaciones en gran parte de las zonas productivas. Hacia el final de la semana avanzará un frente de tormenta con una actividad muy desigual. Según señaló la entidad, este sistema causará “aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo norte y tormentas cordilleranas”. En concreto, precisó que “la mayor parte del área agrícola recibirá aportes escasos, de menos de 10 milímetros, con focos con valores moderados”.

Entre el 20 y el 26 de agosto, el regreso de los vientos del trópico elevará las temperaturas en gran parte del área agrícola BCBA

Las lluvias más importantes se concentrarán en el extremo sudeste de Paraguay, sectores del NOA, el oeste de Cuyo y el norte y centro de la Mesopotamia. En esas zonas se esperan acumulados de entre 10 y 25 milímetros, con focos que podrían superar los 50 milímetros. La principal excepción se ubicará en el norte y centro de Corrientes. Allí, según precisó el informe, se observará “un foco de tormenta con precipitaciones superiores a 100 milímetros”. También se esperan aportes moderados en la cordillera sur.

Hacia el final del período se producirá un nuevo descenso térmico, con heladas generales sobre el oeste y localizadas en parte de la región pampeana BCBA

Para la semana siguiente, comprendida entre el 20 y el 26 de agosto, el panorama será similar. A mediados de ese período llegará otro frente de tormenta, pero su actividad volverá a ser muy irregular.

“Hacia mediados de la perspectiva arribará un frente de tormenta, con actividad muy desigual”, indicó la Bolsa de Cereales. Según añadió, el sistema causará “lluvias escasas sobre la mayor parte del área agrícola, salvo su extremo noroeste, gran parte del nordeste y parte del centro-este”.

En la segunda semana volverán a predominar las lluvias escasas o nulas, salvo en sectores del norte y el nordeste del área agrícola BCBA

Los mayores acumulados, de entre 10 y 25 milímetros, se concentrarán en el norte del NOA, el norte y este de la región chaqueña y el norte y centro de la Mesopotamia. En la cordillera central y sur se esperan precipitaciones abundantes, con posibilidad de nevadas.

Más allá de las pocas lluvias previstas, durante la primera semana se mantendrá un ambiente fresco y húmedo sobre el centro y el sur del área agrícola. “Durante la mayor parte de la perspectiva el sur y el centro del área agrícola serán dominados por vientos marinos, produciendo tiempo fresco y húmedo, con alta nubosidad y precipitaciones ligeras”, señaló el informe.

El ingreso de vientos polares provocará temperaturas mínimas de entre 0°C y 5°C en buena parte de la región pampeana, con riesgo de heladas. BCBA

Solamente el extremo norte recibirá vientos provenientes del trópico, con temperaturas más elevadas. El nordeste del NOA, gran parte de la región chaqueña, el sur de Misiones y el norte de Corrientes registrarán máximas superiores a los 20°C. Hacia el norte habrá sectores con valores de entre 25°C y 35°C.

En cambio, la mayor parte de la región pampeana, Cuyo y la Mesopotamia tendrá temperaturas máximas de entre 15°C y 20°C, con algunos registros inferiores. En las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las máximas se mantendrán por debajo de los 15°C.

Luego del paso del frente ingresarán vientos polares sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola. “Junto con el avance del frente, tendrá lugar la entrada de vientos polares, extendiéndose sobre el oeste, el sur y el centro del área agrícola”, explicó la entidad.

Ese avance provocará un descenso de las temperaturas y generará riesgo de heladas en distintas zonas productivas. La Bolsa de Cereales anticipó heladas generales en las zonas serranas y heladas localizadas en el sur de la región pampeana.

En buena parte de la región pampeana, las mínimas se ubicarán entre 0°C y 5°C, con riesgo de heladas localizadas. En las zonas serranas del NOA y el oeste de Cuyo podrían caer por debajo de 0°C, con heladas generales y valores todavía menores hacia la cordillera.

Entre el 13 y el 19 de agosto, gran parte del área agrícola registrará temperaturas máximas de entre 15°C y 20°C. BCBA

Al comienzo de la segunda semana habrá un cambio. “Retornarán los vientos del trópico con energía, produciendo temperaturas máximas sobre lo normal en gran parte del área agrícola, salvo su extremo sudeste”, señaló el informe.

En la mayor parte de la región pampeana se esperan máximas de entre 20°C y 25°C. En Córdoba y otros sectores del norte del país, los registros se ubicarán entre 25°C y 30°C, mientras que en el nordeste podrían superar los 30°C y alcanzar valores de entre 35°C y 40°C hacia el norte.

Sin embargo, ese aumento de las temperaturas será seguido por un nuevo ingreso de aire polar. La entidad anticipó “un marcado descenso térmico en la mayor parte del área agrícola”, con heladas generales sobre el oeste y heladas localizadas en el sur y parte del centro de la región pampeana.

En distintas zonas productivas, las temperaturas mínimas volverán a ubicarse entre 0°C y 5°C. En el oeste del NOA, el oeste de Cuyo y las serranías bonaerenses podrían caer por debajo de 0°C, mientras que en las áreas serranas y cordilleranas del NOA se esperan registros inferiores a -5°C.