Adorni confirmó que “podría haber algún acuerdo” entre Estados Unidos y la Argentina por la carne vacuna

Después de las declaraciones de Donald Trump sobre su intención de “comprar algo de carne de la Argentina” para bajar los precios en Estados Unidos, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el tema está sobre la mesa. “Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de vaca bajarán”, había dicho el presidente estadounidense a los periodistas en un vuelo en el Air Force One desde Florida hasta la capital norteamericana. La Argentina ya vende 20.000 toneladas de carne vacuna con una cuota de aranceles reducidos y exporta por fuera del cupo con un 36,4% de aranceles.

Adorni se refirió al asunto durante su participación en el programa de streaming Tiempo Libre, de La Casa, donde dejó entrever que podría haber avances en un posible acuerdo comercial vinculado a la carne. “Hablaban de la carne, porque Donald Trump dijo: quiero comprar carne argentina”, recordó uno de los periodistas del ciclo que conduce Eleonora Cole.

En ese contexto, el vocero señaló que en el país “todo se usa de la peor manera posible” y defendió los dichos del mandatario norteamericano sobre la situación argentina. “El concepto de Trump es razonable con respecto de a quién se lo dijo, ¡qué querés que le diga! En la Argentina hay un sector que no lo entiende", advirtió.

Donald Trump dijo que "Argentina está luchando por su vida".

Vale recordar que hoy el Banco Central (BCRA), a cargo de Santiago Bausili, anunció la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por un monto de hasta US$20.000 millones. El programa estará destinado a reforzar la posición de reservas internacionales del país, a una semana de las elecciones legislativas nacionales.

Luego agregó que el respaldo de Trump hacia el Gobierno argentino se ha hecho visible en las últimas semanas. “Si hay algo que mostró Trump en el último mes es un apoyo en esta circunstancia. Nunca visto... De hecho, este apoyo financiero se vio con el efecto tequila en México, con un swap parecido a este en 1995, y con Uruguay, que fue como un puente para el acuerdo de Uruguay con el fondo. Pero no se ven estas cosas”, señaló.

Manuel Adorni en La Casa Streaming

Consultado por Cole sobre si se estaba negociando un acuerdo comercial con Estados Unidos, Adorni respondió que el Gobierno mantiene una política de prudencia y confidencialidad. “La Argentina tiene la política especial en que no se va a anunciar nada que no tenga la firma final. Todo lo que pase en el medio no lo vamos a contar y aparte porque es parte de la confidencialidad que ameritan este tipo de cuestiones”, explicó.

Sobre las declaraciones de Trump referidas a los productores agropecuarios y a la carne, Adorni adelantó que “algo se va a venir, seguramente”, aunque aclaró que no iba a brindar más detalles.