Semana de remates: una por una, las subastas de Las Nacionales, donde se venderán más de 55.000 cabezas de ganado

Se conoció la agenda de remates de Las Nacionales, la cita de la ganadería que comenzó en la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, con el impulso de Expoagro y Brangus, Braford y Brahman, además de Caballos Criollos.

Las consignatarias de hacienda tendrán un rol protagónico con una fuerte agenda de remates televisados, ventas por streaming y comercialización de reproductores de excelencia. Hay 55.000 cabezas anunciadas.

Reggi y Cía.

Mañana comenzará la agenda comercial con el remate televisado de Reggi & Cia., previsto para las 14 en el salón de remates TV. Casimiro Reggi, director de la entidad, adelantó que la consignataria llegará con más de 15.000 cabezas, principalmente de invernada, con 1500 vientres Braford y Brangus y en 6 cuotas. “Las expectativas dentro del marco de Las Nacionales siempre son buenas, porque es el lugar donde se concentra lo más importante de la ganadería del norte argentino”, dijo.

Además, a las 18, se llevará adelante el Remate Nocturno de Venta de Reproductores de la raza Brahman en la Pista de Jura Galpón “Biogénesis Bagó”, a cargo de Colombo y Magliano.

UMC – Haciendas Villaguay

El martes 26, desde las 14, será el turno del remate televisado de UMC – Haciendas Villaguay. Bautista Bastanchuri explicó que proyectan reunir unas 7000 cabezas, con predominio de invernada y algo de cría. Según detalló, el macho volverá a ser protagonista en el orden de venta, acompañado por vaca de invernada, mientras que habrá menor participación de ternera hembra y de cría. Sostuvo que “ya no están los valores extraordinarios de marzo, pero la invernada continúa firme y la cría volvió a niveles históricamente muy buenos para la ganadería”.

Además, remarcó la importancia estratégica que tiene el evento para la consignataria: “Las tres razas que participan de Las Nacionales nutren gran parte de la hacienda que comercializamos durante el año. Nuestro fuerte está en provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y el norte de Entre Ríos”.

Se destaca la gran cantidad de hacienda

Rosgan

El miércoles 27 de mayo, desde las 10, será el turno del remate televisado de Rosgan con aproximadamente 12.000 cabezas. Raúl Milano, presidente de la entidad, destacó el crecimiento que tuvieron Las Nacionales en los últimos años dentro de una región profundamente ganadera. “Corrientes es una provincia que genera muchísima hacienda para todo el país, respaldada por la experiencia y el conocimiento de sus productores”, expresó. Rosgan llegará con una oferta de cabezas similar a la de años anteriores. “Estamos atravesando un año excepcional, con precios importantes y sostenidos como consecuencia de una oferta reducida”, indicó Milano.

Ese mismo día, a las 19, se llevará a cabo el Remate Nocturno de Reproductores y Grandes Campeones Braford en la Pista de Jura Galpón “Biogénesis Bagó”, bajo el martillo de la firma Colombo y Magliano.

Colombo y Magliano

Además de ser protagonistas en las ventas de reproductores, Colombo y Magliano realizará su tradicional remate televisado el jueves 28 de mayo desde las 10, con cerca de 5000 cabezas anunciadas hasta el momento. Juan Pedro Colombo destacó: “Es una reunión que convoca la atención de todo el norte argentino, de distintos puntos del país y también de la región. Viene gente de Brasil, Uruguay y Paraguay a ver la calidad de hacienda que se presenta”.

Ese mismo día, a las 19, la consignataria realizará el Remate de Ventas Nocturno de Caballos Criollos en la Pista Jura Galpón “Biogénesis Bagó”.

Madelan, O’Farrell y Gananor Pujol

La agenda de remates finalizará el viernes 29 de mayo con tres propuestas destacadas.

Desde las 9.30, Madelan realizará su remate por streaming, en vivo desde la Sociedad Rural de Corrientes, con una importante oferta de hacienda. Tomás Bahillo adelantó que la consignataria apunta a reunir unas 8000 cabezas. “Es un remate muy federal, con hacienda de todas las provincias ganaderas. Estos eventos permiten mostrar lotes destacados, genética y marcas líquidas”, señaló.

Por la tarde, a las 13.30, llegará uno de los momentos más esperados de la semana: la venta de reproductores Brangus a cargo de O’Farrell. Pancho O’Farrell aseguró que el sector ganadero atraviesa un proceso de recuperación luego de varios años complejos marcados por la sequía. “Hoy los valores de la hacienda están ayudando al productor a recomponerse y volver a pensar en crecimiento. La situación de los campos ha mejorado notablemente”, señaló.

Las subastas tienen hacienda de varias provincias Guillermo Billordo

Otra de las firmas que estará el viernes 29 será Gananor Pujol. Tomás Torcoletti confirmó que proyectan comercializar cerca de 7000 cabezas, principalmente de razas Braford, Brangus y sus cruzas. “Hoy los compradores buscan genética y volumen por encima de otras variables, aunque la financiación sigue siendo una herramienta clave para concretar negocios”, explicó.

“Hace tiempo que participamos y vemos cada vez más interés de la gente por formar parte de Las Nacionales”, dijo. El remate se llevará a cabo por TV a partir de las 15. Los remates televisados y por streaming de Las Nacionales 2026 podrán seguirse en vivo a través de Canal Rural y también mediante expoagro.com.ar.