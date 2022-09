Alejandro Ferrero: “La discriminación hacia el sector es permanente”

“No podemos seguir vendiendo nuestros productos a un dólar oficial menos retenciones y comprar nuestros insumos a valores cercanos al CCL [Contado con Liqui]”, dijo Alejandro Ferrero, productor agropecuario, cabañero de Leones (Córdoba) y candidato a presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por la lista Unidad y Acción para los comicios del próximo jueves. En una entrevista con LA NACION, Ferrero, de 59 años, fustigó al Gobierno al que acusó de realizar una “discriminación permanente” hacia la actividad. Criticó la medida del Banco Central (BCRA) que encareció el crédito a los productores de soja que no venden. Habló también de sus planes para la entidad.

-¿Cómo describe la situación actual del campo desde el punto de vista económico y su desempeño ante la política del Gobierno?

-Desde el campo no podemos trabajar con una presión fiscal asfixiante, ni con diferentes tipos de cambio. No podemos seguir vendiendo nuestros productos a un dólar oficial menos retenciones y comprar nuestros insumos a valores cercanos al CCL. Además, no contamos con infraestructura acorde a nuestra producción, con caminos, medios de transporte, conectividad y servicios de calidad. A estos problemas se le suma un escenario de alto riesgo climático, ya que estamos ante la peor sequía de los últimos 27 años y una gran volatilidad de los precios en los mercados. Sin embargo, en un contexto tan adverso, invertimos en la campaña agrícola 22/23 cerca de 15.800 millones de dólares, con la mejor tecnología disponible en esquemas amigables con el ambiente.

-¿Cuáles considera son las políticas que se deberían aplicar en este momento para el sector en función del escenario a nivel país?

-En primer lugar, una macroeconomía sana y terminar con las distorsiones, los cupos y los cepos de todo tipo. Fundamentalmente quitar todo tipo de trabas a la producción y a las exportaciones. Tenemos un potencial productivo enorme y eso debe incentivarnos a seguir trabajando y a buscar que finalmente podamos sentarnos a solucionar con grandeza los problemas de nuestro país.

-¿Qué evaluación hace de lo actuado por el Gobierno para la actividad en lo que va de la gestión oficial?

-No vemos una voluntad de trabajo y de diálogo genuino. Por el contrario, se aplican medidas enfocadas solo a sortear la coyuntura, sin un plan de fondo que nos saque de una vez por todas de la crisis y que aproveche el contexto internacional.

Llegamos al absurdo de necesitar dólares y trabar a la vez las exportaciones; se anunció un “dólar soja” que aunque suene tentador, crea enormes y numerosas distorsiones y daños colaterales. Por otra parte, el Banco Central aumentó la tasa de interés para los productores de soja que no hayan vendido el 95% de su cosecha a niveles impagables, pero peor aún, en un claro castigo a quien ha decidido –en todo su derecho- no vender su producción. La discriminación hacia el sector es permanente y se presiona a los actores de la cadena agroindustrial para la toma de decisiones que no son racionales y que distorsionan los mercados y la producción.

-En el actual contexto, ¿qué puede hacer una entidad del sector como la Sociedad Rural Argentina? ¿Qué estrategias puede llevar adelante con otros rubros?

-Debemos insistir en la defensa del productor agropecuario, hacer gremialismo y tomar todas las medidas necesarias para que se escuchen nuestros reclamos. Tenemos que influir en las decisiones que hacen a la producción agropecuaria en todas las localidades a través de la actuación activa y coordinada de nuestra red de directores y delegados en todos los niveles de gobierno y en los diferentes organismos en los que tenemos representación.

-¿Cuál es la propuesta que tiene usted como candidato para los socios de la Rural?

-Que la Rural vuelva a tener un liderazgo en la defensa de los intereses de los productores agropecuarios y, en un sentido mas amplio, en la defensa de los valores republicanos y democráticos. Creemos que la conducción de la entidad debe estar a cargo de productores genuinos, que vivan de la producción, y a los que les duela en carne propia cada medida que el gobierno tome en su perjuicio. Queremos aumentar la participación de los jóvenes y de las mujeres en la entidad.

Vamos a continuar, como lo inició nuestro espacio, ofreciendo al socio servicios eficientes, y amigables con el usuario, y con la renovación que impulsamos con la construcción del edificio de Palermo y la mudanza de las oficinas allí. Queremos volver a ser la Cancillería del campo y retomar las acciones en los grupos de incidencia de la política internacional; allí se juega nuestro futuro como productores agropecuarios y como sociedad. Para nosotros la educación no es un gasto, es una inversión. Por eso no queremos que se abandone el colegio agropecuario de Realicó y mucho menos que se lo entregue a una universidad cuya visión es claramente contraria a la del sector agropecuario. Creemos que la SRA debe crear escenarios propicios para la innovación tecnológica y promoverla, así como liderar en lo que hace a las certificaciones que exigen hoy los consumidores mundiales.

