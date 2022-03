El dueño de una de las mayores exportadoras hizo fuertes críticas y le dejó un pedido al Gobierno

“Nunca se sabe de qué lado viene el misil. No se puede estar utilizando gran parte del tiempo de tu actividad empresaria para ver de qué lado viene el misil. Así no se puede trabajar, agregar valor y ser competitivos con otros exportadores del mundo”.

Las palabras pertenecen a Roberto Urquía, presidente del Grupo Aceitera General Deheza (AGD) y exsenador nacional. AGD es una de las grandes agroexportadoras argentinas, integrada verticalmente y con presencia en ocho provincias.

“Es es muy difícil trabajar a largo plazo, uno sale al exterior a vender y desde afuera nos dicen ‘quien te asegura que no van a prohibir las exportaciones de un día para otro’, cómo sabemos que no nos van a cambiar las posiciones arancelarias. Necesitamos que el país sea más previsible porque así las cosas se hacen más sencillas”, indicó, en declaraciones al portal Valor Agregado Agro, de Río Cuarto.

Para el empresario, la decisión que tomó semanas atrás el gobierno nacional de subir las retenciones a la harina y al aceite de soja de 31 al 33% lo preocupa mucho. “Desde la cámara que nos nuclea hemos invertimos mucho en tratar de difundir la importancia de agregar valor, que es fundamental en el interior profundo del país, donde está la economía real. Y después de tantos años de bregar y luchar por esto, decimos qué manera de estar hablándole a la nada”, sostuvo Urquía.

Sin embargo, opinó que siempre hay tiempo para recapacitar y dar marcha atrás. “Yo espero que esta gente (el Gobierno) recapacite, es gente inteligente y capaz la que está en el Ministerio de Agricultura. Creo que cometió un error muy grande y le faltó coraje para tomar otras medidas que no sean vinculadas al campo”, puntualizó.

En este sentido, se refirió a “otros sectores que en la Argentina pueden tributar tanto o más que el campo”.

“Estos sectores son históricamente intocables”, dijo. Mencionó, entre otros, “los que a veces te hacen faltar el gasoil (las petroleras) y otro que explora a cielo abierto y que recibe dólares libres del exterior (las mineras)”.

“Son conglomerados muy fuertes a nivel internacional. Pero se le tienen que animar porque al campo lo tocan porque siempre agacha la cabeza y labura, labura y labura, maldice pero sigue laburando. Si el Gobierno no tuviera al campo, este país ya estaría hecho añicos, porque el 70% de los dólares que ingresan a la Argentina los trae el sector agroindustrial”, aseguró.

Por otro lado, señaló que la falta de combustible que se está empezando a notar en el interior del país es algo que complica a todos. “Ruego a Dios que haya sido simplemente un cimbronazo y que la producción y la actividad se normalice. De otra manera se va parar la economía y los compromisos internacionales que uno asumió no los va a poder cumplir. En fin, todo es una falta de previsibilidad increíble”, remarcó.

En este contexto, se mostró molesto por las últimas medidas y restricciones que tomó el Gobierno. “Cómo no voy a estar molesto si podríamos tener un país mejor. No merecemos tener un porcentaje de pobreza como el que tenemos. Hay gente que no sabe nada y quiere tomar medidas, que habla con tanta ligereza sin conocer el tema, por eso estamos como estamos. Es cómo si yo fuera a darle indicaciones a un cirujano de cerebros, sería una barbaridad, inconcebible. De una vez por todas, necesitamos una renovación total rápida y de raíz de la clase dirigente”, expresó.

“Quiero creer que no fue de herejes que tomaron medidas como las de trigo y la carne y pensar bien y que de verdad quieren que les llegue alimentos a la mesa de los argentinos. Pero había medidas para aplicar distintas y mejores a las que se están haciendo, solo hay que ver que lo se hace en Uruguay, donde el uruguayo tiene acceso a carne muy buena y accesible, es tan fácil copiar porque quieren inventar algo si hay algo que funciona bien. Me duele mucho lo que pasa con la carne, sobre todo que en un momento la Argentina fue el 1º exportador de carne vacuna del mundo. Los dichos de Feletti son dichos de la política. (El Gobierno) está utilizando medidas que la historia le dice que fracasaron”, añadió.

Por último destacó al maní como economía regional modelo. “El maní es uno de los productos que en la Argentina más valor agrega dentro de los productos primarios. Esta región centro sur de Córdoba tiene una potencialidad, fruto de la actividad manicera primordialmente: una hectárea destinada a maní produce hasta 12 puestos más de trabajo que una destinada a soja, maíz o trigo. Porque después de ser cosechado, ese maní se procesa en la región y sale con marca. Me encantaría que la Argentina tenga 10 economías regionales como el maní. Sería un país distinto”, finalizó en declaraciones a Valor Agregado Agro.