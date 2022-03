El campo pidió a senadores que se legisle sobre las retenciones

Luego de que la semana pasada se reuniera con diputados en el Congreso, hoy la Mesa de Enlace mantuvo un encuentro en el Senado con el interbloque de Juntos por el Cambio para pedir que impulsen un proyecto de ley sobre retenciones, ya que desde el 1° de enero pasado, al no aprobarse el presupuesto 2022, el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar los derechos de exportación. Para los dirigentes del campo, fue una reunión positiva.

En diálogo con LA NACION, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), contó que plantearon a los legisladores que “los reclamos del campo se conviertan en un proyecto de ley”.

“Les ofrecimos equipos y que nos llamen para armar mesas de trabajo. Nos pusimos de acuerdo para generar un ámbito de trabajo. Esta reunión tiene un aporte y plus adicional porque ellos representan a las provincias y deben defender los intereses de sus economías. Me sorprendió lo muy bien informados que estaban con la problemática del sector”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó los más de 25 senadores que se hicieron presentes, que escucharon y se pusieron al servicio del campo para trabajar en conjunto en políticas para el sector agropecuario. “Todos los legisladores presentes coincidieron en que las retenciones tienen que estar en cero. Entendieron que, además de una reforma impositiva, merecen un tratamiento leyes como las de semillas, humedales y del fuego”, señaló Pino.

Senadores del interbloque de Juntos por el Cambio junto a los integrantes de la Mesa de Enlace Gza. Alfredo de Án

“Por nuestra parte les dijimos que ellos como legisladores tienen una responsabilidad, que se deben hacer cargo, que cumplan con su mandato y legislen. A lo que ellos nos contestaron que necesitan el aporte del sector para que sea un círculo virtuoso”, añadió.

En tanto, Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, señaló que todos coincidieron que el campo es el motor de la economía argentina: “Dijeron que no se pude seguir castigando al campo y como senadores tratarán desde su lugar de apoyar al sector”.

Uno de los asistentes fue el senador entrerriano Alfredo de Angeli, quien destacó: “Fue una convocatoria de senadores muy importante. En otras reuniones, había que ir a buscar legisladores para que asistan, pero en esta oportunidad todos se mostraron muy interesados. Por supuesto que es la cámara más federal del Poder Legislativo”.

Según comentó, la idea es tener una agenda en común. “Trabajar juntos en temas como la ley de warrants y en una legislación laboral para que las economías regionales puedan conseguir trabajadores sin tener la presión y amenaza de juicios laborales posteriores”, señaló.

En su exposición, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, expresó que se debe poner en agenda “no solo el problema de las retenciones, sino las problemáticas que tienen un sin número de economías regionales, que no la están pasando bien”.

“Necesitan el desarrollo y que ese desarrollo debe estar instaurado desde una normativa que le de el estímulo que necesita. Algo que no se ha logrado hasta el momento. Queremos a través de la democracia consolidar las herramientas que nos desemboquen en tener una mejor Argentina. Creo firmemente que tenemos la posibilidad: 20 años de aportar derechos de exportación y haber cuadriplicado la pobreza, seguramente algo se ha hecho mal. No se quién es el que lo hizo, pero si estoy seguro que nosotros no fuimos los culpables”, remarcó.

Hoy en el Senado de la Nación seguimos pidiendo a los legisladores que pongan un orden institucional en el tema de retenciones. Desde enero este impuesto no tiene sustento legal. pic.twitter.com/HDTrWyZE2Z — Nicolás Pino (@NicolasPinoSRA) March 30, 2022

“Lo que hemos hecho es ser cada día más eficientes con reglas que no nos permiten el desarrollo y aun así estamos compitiendo con nuestros países vecinos que no tienen derechos de exportación, no tienen la inflación que tenemos nosotros, tienen un solo cambio de moneda y aun así estamos peleándola. Nos tienen que dar mejores condiciones para que saquemos a la Argentina de la pobreza”, añadió.

En esa línea, Chemes remarcó que es necesaria “una reforma tributaria integral para el sector agropecuario”.

“Los derechos de exportación son ilegales. Las retenciones han hecho un daño enorme también a las economías regionales. Le planteamos a los senadores la necesidad de generar previsibilidad, confianza y seguridad jurídica para los productores. Hicimos énfasis en las economías regionales, ley de humedales y ley de semillas”, señaló.

Por su parte, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, sostuvo que fue una reunión “muy fructífera” que trascendió la coyuntura. “Quedó muy en claro que la verdadera discusión que tenemos que tener es la reforma tributaria integral porque la sociedad en su conjunto padecer la alta presión tributaria”, indicó.

En lo que respecta a las retenciones, manifestó que en términos generales los senadores plantearon la ilegalidad de las retenciones. “Hay una opinión generalizada de que al no haber una autorización del Congreso no son legales”, comentó.

Agregó: “Nosotros lo que queremos es un marco legal de previsibilidad que nos permita hacer las inversiones, generar empleo y trabajo genuino, Desde ese punto de vista, necesitamos que el Congreso se expida al respecto”.

Entre otros, estuvieron el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo; Luis Juez, senador por la provincia de Córdoba, el presidente del bloque de la UCR, Luis Naidenoff y del PRO, Humberto Schiavoni, el titular del bloque Justicialista 8 de Octubre, Juan Carlos Romero.

En otra reunión, los dirigentes del campo estuvieron con Clara Vega, senadora del partido Cambiemos Fuerza Riojana. La legisladora, que representa a un monobloque, se mostró en sintonía con los integrantes de la Mesa de Enlace y dijo que las economías regionales sufren falta de competitividad y exceso de impuestos.