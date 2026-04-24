“Siempre quedan lejos de la prioridad”: fuerte reclamo en el sur bonaerense por el deterioro de los caminos

El mal estado de los caminos rurales volvió a encender las alarmas entre productores del sur de la provincia de Buenos Aires. Durante una recorrida por cooperativas de esa región, autoridades de Coninagro recogieron un reclamo reiterado: la falta de obras en la red vial rural y el aumento sostenido de las tasas que pagan los productores sin que esas contribuciones se traduzcan en mejoras concretas.

La preocupación fue transmitida al presidente de Coninagro, Lucas Magnano, quien visitó distintas cooperativas junto a la consejera Patricia Luke y técnicos de la entidad. En cada encuentro, según informaron, se repitió la misma demanda: caminos deteriorados, dificultades para sacar la producción y una creciente presión tributaria a nivel local.

“Esto perjudica al productor y no es un capricho de los productores el reclamo, es una realidad”, afirmó Magnano al referirse a la situación de la infraestructura rural en la región.

“Esto perjudica al productor y no es un capricho de los productores el reclamo, es una realidad”, afirmó Magnano Coninagro

El dirigente remarcó además que existe una falta de respuesta sostenida por parte de quienes tienen a cargo el mantenimiento vial. “Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen, los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad”, sostuvo.

La advertencia de Coninagro refleja un problema estructural que se profundiza en amplias zonas productivas: caminos rurales intransitables que complican el traslado de granos, hacienda e insumos, especialmente en épocas de lluvias o cosecha.

En este contexto, en la entidad señalaron que la situación genera un doble impacto sobre el productor: por un lado, mayores costos logísticos y pérdidas operativas; por otro, la sensación de pagar tasas viales que no retornan en servicios.

“Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran”, enfatizó Magnano, marcando uno de los puntos más sensibles del reclamo.

La problemática fue ratificada por referentes cooperativos de la región. Alfredo Sardiña, consejero de la Cooperativa de San Miguel, expresó la necesidad urgente de contar con caminos transitables para sostener la actividad. Según remarcó, los productores de la zona enfrentan serias complicaciones por los caminos anegados.

A esa preocupación se sumó el testimonio de César Rolandi, presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Carhué, quien también planteó que el deterioro de los caminos rurales se combina con un aumento permanente de las tasas viales.

Por su parte, la consejera de Coninagro Patricia Luke alertó además sobre un escenario climático que podría agravar aún más la situación vial. “Hay muchos caminos complicados y ante un año que se anticipa con lluvias, podría generar aún más problemas”, sostuvo.

Por último, la dirigente recordó además que varias obras provisorias realizadas tras eventos climáticos extremos todavía no fueron reemplazadas por soluciones definitivas. “Pasada la inundación que sufrió la ciudad de Bahía Blanca el año pasado, todavía hay puentes que se hicieron de forma provisoriamente y hoy en día seguimos con la misma situación”, finalizó.