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Empieza en mayo: anticipan una caída de 200.000 hectáreas en la siembra con trigo

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una superficie de 6,5 millones de hectáreas

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Según el informe de precampaña de la entidad, el grano cubrirá 6,5 millones de hectáreas, una merma del 3% respecto del ciclo previo
Según el informe de precampaña de la entidad, el grano cubrirá 6,5 millones de hectáreas, una merma del 3% respecto del ciclo previo

Cuando faltan semanas para el inicio de la siembra de trigo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó hoy que la implantación del cultivo caerá en unas 200.000 hectáreas versus el año pasado. Según el informe de precampaña de la entidad, el grano cubrirá 6,5 millones de hectáreas, una merma del 3% respecto del ciclo previo.

Pese a la retracción de la superficie, de acuerdo con la Bolsa de Cereales porteña el área con trigo igual quedará, con esa marca, un 2,8% por sobre el promedio de las últimas cinco campañas, que da 6,3 millones de hectáreas.

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La entidad trazó en su informe un panorama dispar. Por un lado, hay buenas reservas de humedad -incluso excesivas en algunos lugares- para llevar adelante la siembra. Por otra parte, se registra un panorama difícil en materia de márgenes para cerrar los costos debido al incremento de los mismos.

“La excelente carga de los perfiles hídricos en gran parte del área agrícola, sumada a la proyección de Año Niño que comenzaría a manifestarse desde el invierno, actúan como incentivo, con muchos productores proyectando un año triguero si la humedad continúa acompañando durante el otoño”, dijo.

Agregó: “No obstante, este optimismo climático se ve moderado por un escenario económico complejo, caracterizado por altos costos de insumos —especialmente la urea—que podrían limitar tanto el área final como el nivel tecnológico a aplicar".

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