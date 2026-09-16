Singapur: el mercado de más de US$500.000 millones que abre una gran oportunidad con el acuerdo de libre comercio

CÓRDOBA.- La entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur abre para el campo argentino un mercado pequeño en población, pero enorme en capacidad de compra e importación. Con unos 6 millones de habitantes, en 2025 importó bienes por US$503.736 millones y fue el 16° mayor importador del mundo. Para la Argentina el vínculo comercial es marginal: las exportaciones totales llegaron a apenas US$ 44,3 millones el año pasado, después de haber alcanzado US$ 117,2 millones en 2024.

Gustavo Scarpetta, experto en comercio internacional, dice a LA NACION: “Singapur es uno de los mayores importadores mundiales, y compran todo el alimento que consumen, como su poder adquisitivo es altísimo, hay que apuntar con bienes de alto valor agregado. Es una inmensa oportunidad para el campo y la agroindustria”.

La diferencia entre lo que Singapur importa y lo que le vende la Argentina muestra el tamaño de la oportunidad. La participación argentina en sus compras es de 0,01%. En los envíos predominan los alimentos y productos agroindustriales: carne vacuna, pescado, calamar, pollo, vino, frutas y aceite esencial de limón.

El nuevo acuerdo comercial, aprobado por la Ley 27.819 y promulgado este martes, establece un marco de acceso preferencial para los productos originarios del Mercosur. La reducción de aranceles, sin embargo, no garantiza por sí misma nuevas ventas. Para el agro argentino, el desafío estará también en las habilitaciones sanitarias, la logística, la continuidad de abastecimiento y la construcción de relaciones comerciales con importadores y distribuidores.

El informe de la consultora de Scarpetta, Cien, apunta que la carne aparece entre las principales oportunidades. La Argentina ya tiene presencia en Singapur con carne bovina deshuesada fresca o refrigerada. En 2025 exportó por ese concepto US$4,66 millones, 17% más en la comparación interanual. También vendió US$830.000 en despojos bovinos congelados.

La carne aparece entre las principales oportunidades Archivo

El potencial identificado por el International Trade Centre (ITC) ubica a la carne bovina congelada entre los productos con mayor margen para ampliar las ventas, con una brecha cercana a los US$8 millones. La ventaja para los frigoríficos argentinos es que ya hay contactos comerciales, conocimiento del mercado y una oferta ganadera con capacidad para abastecer segmentos de mayor valor. La oportunidad pasa por ampliar la variedad de cortes y avanzar sobre nichos donde el precio y la calidad permitan compensar los costos de una logística de larga distancia.

El vino es otra posibilidad interesante. La Argentina exportó a Singapur US$1,54 millones en vino fraccionado durante 2025, cifra que implicó una caída respecto de los US$3,03 millones de 2023. El mapa de oportunidades del ITC estima un potencial cercano a los US$7 millones. La diferencia plantea una posibilidad concreta para recuperar terreno y, al mismo tiempo, desarrollar segmentos premium vinculados con hoteles, restaurantes y consumidores de altos ingresos.

El vino es otra posibilidad interesante. La Argentina exportó a Singapur US$1,54 millones en vino fraccionado durante 2025, cifra que implicó una caída respecto de los US$3,03 millones de 2023 Gentileza/Diez Treinta

En el caso de los lácteos, la leche en polvo aparece como otro producto con margen de crecimiento. El potencial estimado ronda los US$4 millones. La Argentina cuenta con escala productiva y experiencia exportadora, pero deberá competir con proveedores internacionales que ya tienen relaciones consolidadas con compradores asiáticos.

También hay oportunidades para productos agrícolas que hoy prácticamente no forman parte de la relación bilateral. Trigo, malta, aceites de girasol y soja, subproductos de la soja, grasas animales, miel, peras, membrillos y cerezas, entre otros aparecen dentro de una agenda de diversificación posible. En frutas, la contraestación argentina puede ser un atributo comercial, especialmente en productos premium y en aquellos que puedan llegar con una cadena de frío eficiente.

El aceite esencial de limón constituye uno de los ejemplos más concretos de una nueva corriente. La Argentina comenzó a registrar ventas relevantes en 2025, por US$1,11 millones sobre los US$9,24 millones importados por el país asiático.

En el caso de los lácteos, la leche en polvo aparece como otro producto con margen de crecimiento. El potencial estimado ronda los US$4 millones

El oro y los productos químicos también aparecen entre las mayores oportunidades cuantitativas identificadas por el ITC, aunque requieren una estrategia diferente y no necesariamente forman parte de la agenda tradicional del campo. Para la agroindustria, en cambio, el atractivo está en construir una canasta más amplia a partir de sectores que ya tienen escala exportadora en la Argentina.

Singapur, además, puede funcionar como plataforma de entrada al sudeste asiático. Es un centro logístico, financiero y comercial desde el cual empresas internacionales operan hacia otros mercados de la región. Por eso, una exportación argentina a Singapur no necesariamente debería pensarse como una venta destinada exclusivamente a sus 6 millones de habitantes: puede ser el primer paso para desarrollar distribuidores, socios comerciales y canales regionales.