Con la conversión a SA o SRL es posible la compensación directa de saldos a favor de libre disponibilidad con otros tributos

Alejandro Larroudé SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 13:20

En columnas anteriores se han mencionado diversas maneras de atenuar los saldos a favor de IVA que tanto en actividades ganaderas como agrícolas se incrementa mes a mes. La maquila, el fasón, la elaboración y venta de biodiésel, entre otras, son algunas de las alternativas que permiten al productor atenuar el impacto de estos saldos.

Sin embargo, estas actividades no siempre pueden ser desarrolladas por los productores pequeños e incluso por los medianos. Como consecuencia directa estos contribuyentes continuarán manteniendo saldos técnicos a favor que se licuarán en poco tiempo en este país de alta inflación.

Si bien este saldo técnico a favor es un gran inconveniente, existe también en muchas ocasiones que el saldo a favor de libre disponibilidad (proveniente de retenciones, percepciones) no es "tan disponible", sobre todo en el corto plazo, ya que la empresa no puede compensar con el saldo del IVA otros tributos porque no existe saldo a abonar o los mismos van a ser obligatorios muchos meses posteriores a la del mes de generación del saldo a favor del IVA o por el tipo societario (caso de las Sociedades Simples) que no permite su compensación directa. Podría darse mediante transferencia a los socios, trámite que muchas veces se dilata en el tiempo con la aprobación por el fisco vía inspección.

Entonces, una alternativa para las empresas agropecuarias bajo la forma de Sociedades Simples es la regularización societaria. Es decir, dejarán de ser Sociedades Simples para mutar por ejemplo a Sociedades Anónimas o de Responsabilidad Limitada. Al convertirse en este tipo societario, la compensación directa de saldos a favor de libre disponibilidad con otros tributos nacionales es posible sin tener que pasar por el proceso de verificación fiscal, a veces un tanto prolongado en el tiempo.

El autor es socio de Barrero & Larroudé