Baja de retenciones y récord triguero: la campaña fina acelera ventas y potencia al trigo utilizado en las pastas

El escenario para los cultivos de invierno ha experimentado un cambio significativo tras la publicación del decreto 877/2025 en el Boletín Oficial el pasado 12 de diciembre. Esta normativa estableció una nueva rebaja en las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX) que gravan a los granos y sus derivados, representando la segunda reducción permanente del año.

Esta medida llega en un momento bisagra para el sector, coincidiendo con la recolección de los cultivos en las principales zonas productoras. Según los datos de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP), la campaña 2025/26 se estima como un “récord absoluto para el caso del trigo argentino”.

A pesar de que los precios internacionales enfrentan la presión de una oferta mundial firme, el conflicto persistente en el Mar Negro actúa como un sostén para las cotizaciones. En este contexto, la mejora en la relación entre los precios FAS y FOB observada tras el anuncio se atribuye directamente a la baja de los DEX.

El dinamismo comercial de la presente campaña fina, dijeron, es notablemente superior al ciclo anterior. Al 10 de diciembre, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), ya se ha comercializado el 34% de la oferta total de trigo, que asciende a 27 millones de toneladas. Este valor supera el 31% registrado a la misma fecha el año pasado. En cuanto a los detalles de la comercialización, destacaron, resta fijar precio al 32% de las 10,1 MTn (considerando uso de semillas).

Dentro de este universo triguero, el trigo candeal ocupa un lugar estratégico, con una producción que presenta una fuerte concentración geográfica. Informaron que la provincia de Buenos Aires concentra el 87% de la producción nacional, seguida de lejos por Salta con un 5% y San Luis con un 3%.

Según SAGyP, entre las campañas 2019/20 y 2024/25, la producción nacional promedio de candeal fue de 301.842 Tn.; la mayor producción se concentra en la provincia de Buenos Aires con el 87%, seguido por Salta y San Luis con el 5% y 3%, respectivamente

Las estadísticas de la BCP indicaron que, entre las campañas 2019/20 y 2024/25, la producción nacional promedio de candeal se ubicó en 301.842 toneladas. Este cultivo es la base para la elaboración de sémola, un producto con un peso específico fundamental para la región de Bahía Blanca.

La nueva estructura arancelaria beneficia especialmente a este subproducto. Mientras que la alícuota para el grano de trigo se fijó en 7,5% y para la harina de trigo en 3,5%, la sémola recibió un tratamiento preferencial. La nueva alícuota es del 2%, lo que implica una “disminución del 50%, respecto a la anterior del 4%”.

El impacto de este cambio normativo no es menor si se considera el perfil exportador de la región. El informe de la Bolsa de Cereales destaca un dato contundente: “el total de lo exportado [de sémola] tiene su origen en Bahía Blanca”.

La producción anual promedio de sémola en Argentina es de 192.865 toneladas, de las cuales se exporta aproximadamente el 10,7%. En lo que va del corriente año (hasta octubre), se despacharon 20.403 toneladas a través de contenedores y camiones, un volumen que ya roza el promedio anual histórico.

Es relevante mencionar que el sector viene de un año excepcional, ya que en 2024 se alcanzó un máximo histórico de 26.430 toneladas exportadas de sémola. La tendencia actual sugiere que, con los meses de noviembre y diciembre aún por computar, los niveles de exportación se mantendrán elevados.

En términos de recaudación y costo fiscal, la BCP estimo que el impacto de esta medida, considerando el promedio de exportaciones de los últimos cinco años, se valúa en US$244.484. Esta cifra representa un alivio directo para los exportadores de la región.

El informe también detalla el comportamiento de otros cultivos de la campaña fina. El complejo de la cebada muestra un dinamismo aún mayor, con compras totales que representan el 41% de la oferta total, frente al 18% del año anterior.

Asimismo, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de la campaña 2025/26 registraron incrementos semanales en diversos rubros: 40.000 toneladas en trigo pan y 4524 toneladas en harina de trigo, entre otros. No obstante, la fuente aclara que estas variaciones fueron menores comparadas con modificaciones previas en los DEX.

Comercialización de trigo y cebada al 10 de diciembre

Tanto en trigo, como en cebada y girasol, al momento de comparar los precios FOB vigentes el día del anuncio del cambio en los DEX (9/12) con los del 15/12, no se registraron variaciones. De esta manera, las mejoras en la relación FAS/FOB observadas en la tabla podrían atribuirse a la última baja permanente de DEX oficializada el pasado viernes.

En el caso del maíz prácticamente no se observan cambios en el valor FAS, mientras que para la soja se observa el mayor incremento porcentual en la relación FAS/FOB. Pese a observarse una baja de 7US$/Tn en el valor FOB para el período analizado, el FAS experimentó un incremento de US$10, dijeron.

En la entidad bursátil destacaron que las reducciones previas de los DEX llevaron a un mayor ritmo de comercialización de los commodities, especialmente con relación al poroto de soja a partir de la baja temporal aplicada en septiembre, cuando el escenario geopolítico y comercial entre EEUU y China benefició a Sudamérica.

“La campaña fina 2025/26 muestra mayor dinamismo comercial respecto al ciclo anterior y al promedio de las últimas campañas. Durante este año, el valor de exportación más competitivo para el trigo argentino llevó a un incremento de las exportaciones en algunos meses como agosto y noviembre", finalizaron.