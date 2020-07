Agtech para el agro: cambios y oportunidades en la pandemia

Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para los inversores Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Cuando terminó Expoagro, los eventos presenciales del campo quedaron en silencio y atravesados por la pandemia. Pero, rápidamente, los lanzamientos de campañas, las capacitaciones presenciales y los encuentros se mudaron a las plataformas digitales y la virtualidad se convirtió en la única opción para el agro que busca seguir innovando y siendo motor productivo. Aquí se despierta una nueva normalidad que trae consigo una oportunidad para que el agro argentino siga su camino de eficiencia y conectando su talento al mundo.

Como consecuencia "positiva" del coronavirus, el acceso a eventos regionales se volvió más sencillo y más productores pueden disfrutar de ellos sin viajar y sólo dejando de lado por unas horas las tareas de la empresa.

Para los que ya están acostumbrados a sentarse en la computadora o a ver desde el teléfono un evento, la World Agritech Sao Paulo es un lujo que no deberían perderse, el evento que ya pasó por San Francisco, Londres y Singapur, iba tener como anfitrión presencial a Brasil durante junio pero la coyuntura cambió los escenarios y tiempos. Para aquellos que son reacios a las nuevas experiencias en eventos, mi consejo es que le den una oportunidad.

Cinco datos del World Agritech Sao Paulo

Será del 29 al 30 de julio de 2020 de 11am-4pm hora de Brasilia

La cumbre tendrá charlas, reuniones 1-1 reuniones, discusiones grupales interactivas

Los temas serán: Precision Ag, Gestión agrícola, AI y automatización, Salud Animal, Innovación en alimentos para animales, Agtech y Fintech, Inversión e incubación

Seis argentinos estarán dentro de los oradores destacados

Las startups argentinas, Kilimo y ZoomArgri presentarán su tecnología a inversores

Uno de los puntos a destacar en la World Agritech Sao Paulo es el seniotity de los oradores. El 73% de ellos son presidentes o CEOs, mientras que 21% son senior managers y el 6% son managers.

Entre los seis argentinos que expondrán en la cumbre está Susana García Robles, reconocida experta en innovación financiera para el desarrollo. Actualmente es asesora ejecutiva de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA) y socia de riesgo en Capria Ventures.

También disertarán Tomás Peña, uno de los principales impulsores del ecosistema AgTech en América Latina, como empresario e inversor desde 2011; Diego Steverlynck, CEO de S4 Agtech; Federico Trucco director ejecutivo de Bioceres y miembro de la Junta directiva de la compañía; Alejandro López, director de Sostenibilidad en Adecoagro; Ana Eugenia Galiano, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad Austral, Argentina.

Susana García Robles, una de las oradoras de World Agritech Sao Paulo, se refirió al interés de los VC (capitales emprendedores) en las agtech. "Es una región donde la agricultura es una de las industrias relevantes en la mayoría de los países, por lo tanto se ve como sector imperativo para seguir invirtiendo y creciendo", dijo.

"En un mundo en pandemia, los inversores están enfocados más y más en los sectores must haves y no tanto en los nice to haves", señaló. Su mirada resulta por demás interesante para los emprendedores porque Susana está pensando y mirando a la región y no sólo a nivel local.

Salir fortalecidos y resilientes de este escenario es clave. Los VCs (Venture capital o capitales emprendedores en español) invertirán en sectores resilientes.

"Los (fundadores) que sean capaces de adaptarse y reaccionar pronto, serán los vencedores de los próximos años. Esto implica el uso de tecnologías como parte del modelo de las compañías. Y el no querer crecer por crecer y si tener un crecimiento basado en la capacidad de las compañías. Es una vuelta a lo básico", explica García Robles.