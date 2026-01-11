Escándalo a plena luz: una pareja fue sorprendida intimando en la calle y terminó detenida por la policía

La tarde del sábado en la tranquila localidad santafesina de Santo Tomé quedó marcada por un episodio que sorprendió a vecinos y movilizó a la policía.

Eran las 18.40 cuando el silencio habitual de la zona residencial de calle 12 de Septiembre al 3500 se vio perturbada con gritos y movimientos extraños en un terreno baldío. Desde la vereda, cualquier transeúnte podía ver lo que ocurría: una pareja mantenía relaciones sexuales a plena luz del día, en un espacio abierto y visible para todos.

El aviso llegó al 911 y, minutos después, un móvil del Comando Radioeléctrico, dependiente de la Unidad Regional de la Policía de Santa Fe, se presentó en el lugar. Los efectivos fueron recibidos por un vecino que había dado la alerta, aunque no se difundieron sus datos personales.

Al acercarse al sector señalado, los uniformados confirmaron la escena: un hombre y una mujer fueron descubiertos en pleno acto sexual, expuestos a la vista de quienes circulaban por la calle. La situación fue encuadrada como exhibición obscena en la vía pública, una conducta penada por el artículo 129 del Código Penal.

Una de las personas detenidas es trasladada a la sede policial tras el operativo realizado en Santo Tomé Policía de Santa Fe

Cuando los agentes les ordenaron cesar la conducta y vestirse para ser identificados, la respuesta fue violenta. Según el parte oficial, ambos comenzaron a insultar y se negaron a acatar las órdenes.

Minutos después, la mujer depuso su actitud y fue aprehendida en el lugar. El hombre, en cambio, persistió en la resistencia: se negó a identificarse, intentó agredir a los policías y debió ser reducido por la fuerza.

El operativo concluyó con la pareja detenida y trasladada a una dependencia policial, como muestran las imágenes registradas en el procedimiento.

El hombre, identificado como C.M., de 48 años, fue imputado por exhibiciones obscenas y resistencia a la autoridad. La mujer, E.H., de 35, quedó imputada por exhibiciones obscenas. Ambos fueron puestos a disposición de la Justicia, con intervención de un defensor oficial y control médico.

El artículo 129 del Código Penal establece que “será reprimido con multa de $1000 a $15.000 el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros”. La norma agrava la pena si los afectados son menores de edad, con sanciones que pueden llegar a cuatro años de prisión.