Agtech: oportunidades y desafíos para el talento en México

“El total de inversiones en la industria de VC en México sumaba menos de 17 millones de dólares al año. Al 2021, US$17 millones es el capital levantado cada dos días por startups mexicanas”, afirmaron desde el equipo de Nazca, uno de los primeros Fondos de Venture Capital del país del agave y el tequila.

Según un informe de Endeavor, la comunidad de AgTech en México está formada por 127 empresas, donde las categorías más destacadas son biotecnología, bioproductos y biocombustibles (27%), agricultura de precisión (15%), y protección de cultivos y animales (13%).

El agtech mexicano está en pleno crecimiento y su principal desafío es encontrar talento emprendedor disponible, perfiles con preparación técnica y formación en las áreas de negocios y emprendimiento, o equipos multidisciplinarios donde se puedan compaginar las mejores prácticas agrícolas.

En este contexto, en HeartBest contaron cómo hicieron para destacarse entre la competencia que hay en México de startups Agtech-Foodtech.

“En principio, Heartbest es una foodtech 100% mexicana. Llevamos presentes en este mercado desde finales de 2017. Más allá de ser una empresa de tecnología que juega en el sector de alternativas a lácteos, nos gusta diferenciarnos como un “wellness consumer brand”. Nuestro mensaje y misión es mejorar la vida de las personas y esto no solo lo hemos logrado posicionando un producto o un ingrediente, sino posicionando los sentimientos que una persona puede tener al mejor sus hábitos alimenticios e incorporar a su vida hábitos que están ligados al wellness”, afirmó Luis Mejía, Head of Growth and Strategy de HeartBest.

Talento FoodTech en tierras mexicanas

El equipo de Nazca comentó que la industria de foodtech es de las menos penetradas y de mayor tamaño en México. El capital invertido de VCs en startups respecto al tamaño de la industria es menor al 0,5%, a pesar de que el crecimiento de inversiones ha sido mayor al 100% en los últimos 7 años.

Las barreras de entrada en la adopción de nuevas tecnologías son mayores en el sector agropecuario que en otras industrias, al igual que la tendencia global. Por un lado, las prácticas de cultivo están arraigadas y es difícil cambiar la metodología de trabajo que ha pasado por varias generaciones.

Al existir una gran fragmentación del sector, sobre todo entre los pequeños productores, es complejo poder generar economías de escala que justifiquen la inversión y los grandes productores cuentan por lo general con tecnología de punta importada, lo que acota el mercado potencial.

Por su parte, HeartBest, cómo otras startups mexicanas, tuvo dificultades en el camino. “Nos hemos encontrado con varios milestones a nivel comercial, a nivel distribución, posicionamiento de marca y desarrollo de producto, los cuales los hemos ido resolviendo y convirtiendo en fortalezas en un tiempo récord. Hoy somos la foodtech mexicana que más rápido crece en México”, sostuvo Mejía.

Es así como en el 2020 HeartBest levantó su re-Serie A por medio de Blue Horizon Ventures, segundo fondo más importante en el sector de plant-based foods a nivel global y fueron su primera inversión en Latinoamérica.

En conclusión, la industria de AgTech en México se enfrenta a retos significativos. Sin embargo, tiene mucho potencial no solo por sus tierras, sino que también por su mercado local y vecino de los Estados Unidos. En la medida que los diversos actores del ecosistema se alineen para contribuir en el desarrollo y crecimiento de la comunidad de emprendimiento en AgTech, se podrán generar condiciones favorables, para que cada vez más emprendedores puedan escalar una empresa y transformar la cadena de valor a lo largo de la agricultura en México.

El autor es socio de Barrero & Asociados