Levantó US$2 millones: una startup argentina que administra un millón de cabezas de ganado acelera su expansión en el mundo

Una startup agtech especializada en tecnología para la gestión ganadera consiguió una inversión de US$2 millones en una nueva ronda de financiamiento que, indicó, le permitirá acelerar su expansión y el desarrollo de herramientas digitales para el sector. La operación fue liderada por el fondo Homegrown Capital, donde participaron el inversor actual Grit Road Partners, el fondo argentino Innventure y otros actores vinculados al ecosistema agtech.

Fundada por Ignacio Albornoz, Martín Garbulsky y Ezequiel Conti, Cattler nació con la idea de aplicar tecnología a la producción ganadera. Ahora, la firma busca consolidarse como el “sistema operativo” de la industria global de la carne vacuna. La plataforma integra en un único sistema la alimentación, la sanidad animal, el control de inventarios, el seguimiento productivo y la gestión financiera de los establecimientos ganaderos.

La historia de Cattler comenzó varios años atrás, cuando Albornoz regresó a la Argentina y empezó a experimentar con soluciones tecnológicas para automatizar tareas en un establecimiento familiar. Tras distintos desarrollos iniciales vinculados al monitoreo de animales, la pandemia llevó a los fundadores a replantear la estrategia. Luego de escuchar a productores de la Argentina y Estados Unidos, identificaron una necesidad común: reunir en un solo lugar toda la información operativa de la empresa ganadera.

A partir de ese diagnóstico desarrollaron una plataforma integral de gestión que hoy opera en la Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Según la compañía, actualmente administra alrededor de un millón de cabezas de ganado por día entre feedlots, establecimientos de cría y empresas integradas de la cadena ganadera.

La startup busca convertirse en el sistema operativo de la ganadería mundial

La tecnología de Cattler funciona tanto con conexión a internet como sin ella. Además, utiliza inteligencia artificial para facilitar la captura de datos, generar análisis y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.

“La industria ganadera se maneja con márgenes muy estrechos; sin embargo, muchos operadores todavía dependen de hojas de cálculo o papel. Estamos construyendo el sistema que los operadores realmente quieren usar: algo que refleje cómo se hace el trabajo en el terreno mientras habilita mejores decisiones y visibilidad financiera”, señaló Albornoz, fundador y CEO de la compañía.

Martín Garbulsky, Ignacio Albornoz y Ezequiel Conti

De acuerdo con la empresa, la industria global de la carne vacuna mueve más de US$350.000 millones por año, aunque una gran parte de los productores todavía opera sin sistemas modernos de gestión. En ese contexto, la firma apuesta a digitalizar procesos que históricamente se realizaron en planillas de cálculo, registros manuales o software desarrollados para otras necesidades.

“Han construido un producto que funciona en el campo, no solo en teoría, y están ganando adopción en distintos mercados por esa razón”, afirmó Tim Weelborg, cofundador y socio de Homegrown Capital.

Los fondos obtenidos serán destinados a acelerar el desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, ampliar la presencia de la compañía en América del Norte y América del Sur e incorporar funcionalidades para sistemas de cría y recría. La empresa también trabaja en la construcción de nuevas capacidades que permitan integrar servicios financieros, transacciones comerciales y otros actores de la cadena de valor de la carne vacuna.

La plataforma utiliza inteligencia artificial para gestionar operaciones ganaderas

Grit Road Partners, uno de los primeros inversores en Cattler, participó en la ronda de financiación como parte de su estrategia de seguimiento. Mike Jung, cofundador y socio director de Grit Road, destacó que no se trata solo de software. “Es la infraestructura fundamental para uno de los sectores más grandes y tradicionales de la agricultura. A medida que aumenta su adopción, también lo hace el valor estratégico de los datos y de la plataforma que los sustenta”, aseveró. La firma es acompañada por el Parque de Innovación de la ciudad de Buenos Aires.