“Al borde del abismo”: denuncian un desplome de ventas de frutas y verduras y apuntan contra las importaciones

Con una caída en las ventas de hasta el 40% interanual, rentabilidad prácticamente nula y costos operativos que no dejan de subir, el sector frutihortícola nacional encendió las alarmas. A través de un comunicado, la Federación Nacional Frutihortícola (Fenafrut) denunció el estado crítico que atraviesan los productores, especialmente por el impacto de las importaciones de frutas y hortalizas desde Brasil que, aseguran, “terminan por fundir” a quienes trabajan la tierra en la Argentina.

Tras una reunión de más de tres horas con representantes de todo el arco del sector —productores, transportistas, puesteros, cámaras, asociaciones, cooperativas y federaciones—, Fenafrut difundió un documento que refleja una realidad compleja. “Coincidimos en manifestar nuestra profunda preocupación ante la grave situación económica que atraviesa el país y sus efectos devastadores sobre nuestra actividad”, señalaron.

El documento destacó cuatro puntos centrales: caída en las ventas de entre el 30% y el 40% en términos interanuales; márgenes de rentabilidad casi inexistentes; aumento constante de los costos operativos, como energía, transporte y salarios, y la proyección de un posible colapso del sistema productivo si no se toman medidas urgentes.

“De continuar esta tendencia, prevemos un escenario de colapso generalizado, con consecuencias irreversibles como despidos masivos, cierre de puestos de trabajo y quiebre de unidades productivas y comerciales”, advirtieron en la Federación.

Fabián Zeta, vicepresidente de Fenafrut, dialogó con LA NACION y fue categórico: “La situación es complicada, el documento que sacamos es elocuente. Es verdad que en lo nuestro hay deflación en muchos artículos. La papa vale lo mismo que se pagaba hace tres años”.

A esto se suma un factor que los productores consideran clave: el ingreso de papa y cebolla importadas desde Brasil. “Con las políticas económicas que toma el gobierno de Javier Milei se trae papa de Brasil importada y nuestros productores se funden. El año que viene, ¿quién va a producir?”, cuestionó Zeta.

El dirigente frutihortícola explicó que los costos laborales también se han vuelto inmanejables. “Los sueldos que nosotros pagamos no es que sean altos, porque entendemos que una persona necesita al menos un millón y medio de pesos, pero con cargas sociales se nos va a dos millones de pesos. Y todos tenemos tres, cuatro, cinco empleados. Estamos al borde del abismo”, afirmó.

Zeta es productor en Pedro Luro y Juan A. Pradere, zona tradicional de cultivos pesados como papa, cebolla y batata. “Tengo nada más que 48 años de antigüedad en esto y soy cuarta generación de productores. Mi realidad es la misma que la de todos los que producimos frutas y hortalizas pesadas”, contó.

En la federación reiteraron que el reclamo no tiene banderas políticas. “Estamos pidiendo que nos escuchen, no estamos haciendo política para nada. Lo que queremos es que nos den una respuesta. El gobierno de la provincia de Buenos Aires nos atendió, pero nos dijeron que sobre las políticas económicas nacionales no pueden hacer nada”, explicó Zeta.

El punto más crítico, insistieron, es la competencia con productos del exterior que llegan al país en condiciones ventajosas. “Hace un mes y medio entró muchísima papa y cebolla en el Mercado Central, casi a la par de lo que estaba saliendo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se compite con eso?”, preguntó Zeta.

Otro de los temas que preocupa al sector es el precio final que pagan los consumidores. “Una bolsa de 20 kilos de papa que vale $5000 se está vendiendo al público a 700 pesos el kilo. Es el producto más popular de la canasta familiar y no tendría que estar tan remarcado. Hay un problema con el intermediario y con toda la cadena”, denunció.

El dirigente también se refirió a los precios de referencia: “Nosotros somos los principales formadores de precios y nos ponemos ese saco. Hacemos el comercio libre que prevé el Gobierno de Milei desde siempre. Pero una cosa es libre comercio, oferta y demanda, y otra es el libre albedrío”.

Según plantearon en Fenafrut venden por debajo del costo de producción. “Encima me meten papa y cebolla de Brasil. No hay forma de sostener esto. Necesitamos medidas urgentes para defender la producción nacional y proteger las fuentes de trabajo”, reclamó Zeta.

En este contexto, la Federación pidió que se convoque a una mesa de diálogo sectorial que incluya a todos los actores y a los gobiernos nacional y provinciales. “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para construir soluciones de emergencia con el sector frutihortícola como protagonista”, sostuvieron.