Alertan que faltan créditos que impulsen las ventas de tractores y cosechadoras

Las multinacionales de maquinaria agrícola que operan en el país alertaron que, si bien hay rubros donde la compra de equipos por parte de los productores y contratistas sigue en alza, "la falta de créditos se hace sentir" y esto afecta otros segmentos del mercado, como cosechadoras y tractores que son de mayor valor.

La Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT) se pronunció así tras evaluar los datos de ventas del tercer trimestre de 2020. Hubo subas en implementos y sembradoras, por ejemplo, pero caídas en ese trimestre en tractores y cosechadoras.

En el tercer trimestre del año, de acuerdo al Indec, los implementos aumentaron un 66,8% versus el mismo trimestre de 2019 y las sembradoras un 5,2%. No obstante, se registraron caídas en tractores y cosechadoras del 7,7% y 7,6%, respectivamente.

En tanto, acumuladas, las ventas de enero-septiembre subieron 33,1% en implementos, 21,7% en sembradoras y los tractores aumentaron 4,9%. En cosechadoras en ese período hubo una baja del 2,5% versus igual lapso de 2019.

"El escaso crecimiento en tractores y la caída en la venta de cosechadoras demuestran que los productores y contratistas argentinos mantienen el interés en invertir y renovar su plantel de maquinaria, pero que, sin embargo, encuentran dificultades para adquirir tractores y cosechadoras, que son las inversiones de mayor valor", dijo Reynaldo Postacchini, presidente de AFAT.

Para Postacchini, una medida importante para la actividad sería "el acceso a financiamiento de largo plazo, en cantidades suficientes, con trámites y requisitos que tengan en cuenta las distintas características y necesidades de los demandantes".

En el caso de tractores y cosechadoras, son equipos que promedian para la agricultura un alto valor y requieren una importante inversión. En estos rubros, los contratistas, que brindan servicios de siembra y cosecha, son fuertes compradores de estos equipos.

Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), contó que los tractores promedian los US$200.000 y llegan a US$320.000 según la sembradora que deben tirar. En el caso de las cosechadoras promedian los US$500.000 con valores que tocan los US$750.000.

"En cosechadoras han salido ofertas de compra directa, donde no toman la usada, pero muchos contratistas quieren entregar su usada. Si bien las concesionarias han tenido crédito, al haber menos no alcanza", apuntó Scoppa a LA NACION.

Cosechadoras y tractores requieren la inversión más alta por su costo Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Scoppa dijo que "hay demanda", pero para el caso de los equipos de gran valor se encuentra el problema del crédito. Explicó que, al mantenerse la restricción del Banco Central de que los productores que guardan más de un 5% de soja o trigo no pueden acceder a líneas oficiales más baratas, como al 24%, el productor y los contratistas consideran caras algunas tasas. "Al 35% la gente no quiere tomar esas tasas aunque sean en pesos", apuntó el dirigente de Facma.

Al margen de la falta de créditos para comprar las máquinas de mayor valor, desde Facma vienen insistiendo en las dificultades que tienen los contratistas para conseguir gomas para los equipos. "No conseguimos gomas, tenemos que poner alguna de segunda marca que la cobran 40 a 50% más y eso es un gran problema. Hoy una sembradora no puede ir con una goma de mala calidad porque no aguanta, igual le pasa a un tractor o cosechadora", señaló Scoppa.

En tanto, tras referirse a la cuestión de los créditos, Postacchini indicó que "hace más de un año que en AFAT estamos trabajando en la elaboración de un 'Plan Canje' de maquinaria agrícola".

"Estamos convencidos que es una de las medidas que el sector necesita para dar un salto en productividad", precisó.

"Las empresas que conformamos AFAT apuntamos a producir e incorporar tecnología de punta, que nos permitirá superar los 200 millones de toneladas de granos producidos. Hoy, productores y contratistas argentinos tienen la posibilidad de acceder a los últimos avances a nivel mundial, sin embargo, la incertidumbre macroeconómica y la falta de financiamiento apropiado dificultan la adquisición", remarcó el presidente de AFAT.

