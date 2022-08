Alfonso Prat-Gay: “Massa se va de las reuniones con el campo con las manos vacías”

En medio del proceso judicial por la denominada causa Vialidad que enfrenta Cristina Kirchner, el expresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y exministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dijo que la vicepresidenta “no ha logrado demostrar por qué estaba tan apurada en pagarle rápido a Lázaro Báez, y en tapar todas las pruebas de lo que hizo”. El economista, además, opinó sobre la figura de Sergio Massa en el Ministerio de Economía y por qué fracasó el dólar soja que vence la próxima semana.

“No funcionó porque era muy complejo para los productores. Se les pidió que salieran de una moneda segura como la soja y pasar a una alternativa que depende del Gobierno, porque aunque sea un depósito ajustable por el dólar oficial, ese depósito está al alcance de la arbitrariedad de lo que pueda hacer el Gobierno de turno”, indicó el exfuncionario. Además, añadió que, esencialmente, lo que ha logrado este Gobierno es la desconfianza plena en la moneda. “El ejemplo del productor agropecuario es uno de los más acabados: prefiero quedarme con mi soja antes de optar por cualquier alternativa en la que esté expuesto a la arbitrariedad del Gobierno. Lo que tienen que hacer es demostrar que esa arbitrariedad tiene un límite y está acotada, aunque hasta ahora no lo está logrando”, puntualizó.

El exfuncionario habló en el marco del seminario Argentina Visión 2040 que organizaron Adblick Granos, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y Argensun. “Massa arrancó diciendo que tenía 5000 millones de dólares prometidos del campo y no los vemos. En cada reunión que tiene ya sea programada o de sorpresa sale con las manos vacías. Es muy gravoso para la confianza prometer algo sobre el cual ni siquiera trabajaste”, lanzó.

Alfonso Prat-Gay junto a José Demicheli, fundador y director de Adblick Agro, en el evento Argentina Visión 2040 que se desarrolló en la sede del Gobierno de la ciudad Gentileza Adblick

Por otra parte, recordó que en la administración anterior habían trabajado a fines de 2015, con las exportadoras y las cerealeras, un flujo de divisas antes de salir el cepo y no lo anunciaron hasta no tener todo firmado y logrado. “Después nos aseguramos de que cumplieran cuando salimos del cepo, que el tipo de cambio no se fuera a $20 como creían mucho, sino que se fue a $13; había algunos productores que ya no querían liquidar. Entonces yo me tomaba el trabajo todos los días de llamar y recordarles que habíamos firmado algo. Había confianza; hoy no hay confianza”, agregó.

Sobre las medidas que necesita el sector agropecuario para impulsar la economía, agregó que las retenciones se tienen que eliminar. “No tengo ninguna duda que hay que hacerlo. En su momento lo hicimos, cuando asumimos. Creo que cada punto de partida es distinto y cada circunstancia requiere un análisis diferente y no creo que en el próximo gobierno se pueda hacer tan rápido como se hizo en el gobierno anterior. Claramente, nosotros pensamos que con retenciones y sobre todo con una brecha del 100% es imposible resolver el problema de la escasez de dólares. Estamos persiguiendo a la fábrica de dólares que llama Massa con dos impuestos que son insólitos, que no existen en ningún lugar del mundo”, manifestó.

Agregó que se necesita un programa económico que pueda prescindir de las retenciones. “Esas retenciones que eventualmente generen otro ingreso por la vía del impuesto a las Ganancias, y que, además, se coparticipan. Estoy seguro de que tenemos que ir a un sistema sin cepo y sin retenciones, pero no estoy tan seguro que lo podamos hacer tan rápido, como lo hicimos la vez pasada. Es más compleja hoy la situación macroeconómica, social e institucional”, aseveró.

El público en el seminario Argentina Visión 2040 Gentileza Adblick

Para el economista, el desafío económico actual es inmenso y los emprendedores son héroes, dijo, porque luchan contra viento y marea, las competencias de afuera, y las piedras que les van poniendo desde la política nacional. “Tenemos que ir a un gran esquema donde se haga un gran acuerdo para establecer un esquema de reglas de juego que sean creíbles y sostenibles, donde sepan que no va a venir otro gobierno a cambiarlo. Es una de las cosas que envidiamos a los países vecinos, Uruguay, donde no sucede lo mismo que en la Argentina. Cada vez que viene un Gobierno elige arrancar de cero, en cambio, allá siguen lo que se venía haciendo”, comparó.

Respecto de la coyuntura y los desafíos políticos, indicó que la grieta excede lo político. “Hay una Argentina buena, que es la que están los unicornios y los emprendedores. Una pieza en general, poco intensiva en capital o en recursos naturales. La Argentina moderna que aporta el 15% del PBI. En la otra pieza está la Argentina rezagada, que representa el 35% del PBI. Es una pieza en el rompecabezas muy intensiva en mano de obra. La salida de Argentina tiene que incluir a todos. Los empleos, salir del plan que lleven a empleos dignos. Estas dos piezas de la Argentina tienen que conversar”, indicó y enumeró que también están los recursos naturales y donde se habla de Vaca Muerta, el litio, la forestación, las energías renovables, los desafíos de biodiversidad, de ecología y de inclusión social intensiva en capital.

Sobre la política

“Estamos en un momento en el que el propio peronismo tiene que dar cuenta de las fallas y los errores que cometió, frenarlas, pero también mirar hacia adelante”, dijo y agregó que “la grieta es real”.

“Estamos atravesando un momento de connotaciones políticas, sociales, institucionales, económicas inmensas y sería un error no considerarlas. Lo vimos con la vicepresidenta haciendo un discurso en vivo de aquellas cosas que se le acusan sin defenderse de ninguna de ellas. Estamos entrando en una dinámica muy preocupante desde el funcionamiento de la sociedad”, siguió.

También indicó en que hay que prepararse para ver cosas graves hacia adelante, pero reconocer que se están atravesando otras que son novedosas. “Hacia adelante tenemos nuevas oportunidades, una nueva forma de concebirlo. No hay que dejar de subrayar que por primera vez en la historia del populismo le toca hacerse cargo de las cag*** que se mandó durante su gestión. El peronismo siempre ha sido muy hábil de llegar con lo justo y entregarle el paquetito al próximo gobierno con la bomba que en breve iba a detonar. Muchos decían que Mauricio Macri no iba a poder terminar y se regodeaban de que no iba a poder terminar, son los mismos que ahora se quejan de que le hacen un golpe a presidente [Alberto Fernández]”, narró.

Alfonso-Prat Gay en el evento Argentina Visión 2040 que se desarrolló en la sede del Gobierno porteño Gentileza Adblick

“Es sanador cuando uno ve a [Emilio] Pérsico pedir que no haya tanto plan social, porque se tiene que hacer una reordenación económica, pareciera ser que hay algunas cosas han avanzado en la discusión en la sociedad y que el populismo tiene sus límites y que no podemos vivir en un presente idílico gastándonos todos los recursos”, lanzó.

El juicio contra Cristina Kirchner

Opinó también sobre el juicio contra Cristina Kirchner y cómo han salido a defenderla, por ejemplo, el Partido Justicialista. “Tenemos que entender que hasta que no se resuelvan estas cuestiones va a ser muy difícil volver a la cultura del trabajo. Hasta que no haya un caso resonante de corrupción será difícil que la población crea que hay una posibilidad de salir hacia adelante”, indicó.

La discusión ahora, dijo, es acerca del fiscal [Diego Luciani] que hizo lo que tenía que hacer. “El Ministerio Público está para acusar, el problema hubiese sido si el fiscal hubiese decidido no acusar. No podemos explicarle esto a dos abogados de alto voltaje político. Tenemos que estar muy preparados para lo que va a tocar que hacer que va a ser bastante doloroso, pero va a ser el proceso en el que vamos a aceptar las consecuencias. Es una oportunidad que no teníamos antes, que los que robaron tienen que rendir cuentas frente a un Poder Judicial más o menos independiente, que hasta ahora venía funcionando como tenía que funcionar, con un fiscal acusando en función de las pruebas que tiene”, dijo.

“La realidad es que no se han puesto de acuerdo en cómo ordenar las cuestiones básicas de la economía. Esto me parece que es una pantalla, con consecuencias bastante graves en lo institucional, pero que en la práctica genera más desconfianza”, añadió.