“Ancla”: el sorpresivo rol que, según los expertos, le espera al precio de la carne en los próximos meses

En medio de la creciente preocupación por la inflación, los expertos concuerdan en que la carne vacuna ejercerá más como un “ancla” de precios en los próximos meses y podría incluso mantenerse por debajo de la tasa del índice general de precios [en febrero último subió 4,2%, muy por debajo del 13,2% del IPC]. Factores como la debilidad del poder adquisitivo y la disminución del consumo interno contribuyen a esta perspectiva. Además, elementos externos como los menores precios internacionales y la pérdida de competitividad de la Argentina con el dólar atrasado también juegan un papel en la contención de los valores.

Aunque ayer se observó un fuerte repunte en el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, reflejando un aumento del 17,14% respecto a la semana anterior, en el sector indicaron que no se trasladará al consumidor, que no convalida nuevos aumentos. Aclararon que por las feriados y las lluvias el precio está “inestable” y hay que esperar para ver la evolución del precio.

“No veo posibilidad real, salvo que haya alguna caída muy fuerte de la oferta, que tampoco se vislumbra, de que el precio pueda dispararse e incluso tampoco acompañar la inflación. La carne, lejos de llegar a ser un elemento que dispare la inflación o tenga un impacto en los precios como lo solía ser en algún momento, va a ser más un ancla que un disparador de precio”, dijo Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero.

“Los 2200 pesos que se paga por un novillito liviano de primera calidad, que da un kilo promedio de carne de 6500 a 7000 pesos [al consumidor], creo que se va a mantener y, en esa línea, va a ser probablemente uno de los alimentos más baratos”, agregó.

Ayer, el Índice General del MAG reflejó una suba del 17,14% respecto del martes de la semana anterior –última jornada con una oferta normal antes de los feriados–, de 1333,801 a 1562,442 pesos por kilo. En el caso del Índice Novillo el repunte fue del 9,48%, de 1650,783 a 1807,326 pesos. Los mejores valores para los lotes livianos fueron: en novillitos, $2280 con 364 kilos de promedio, $2270 con 320 kg y $2150 con 391 kg, y en vaquillonas, $2270 con 285 kg, $2150 con 360 kg y $2050 con 402 kg.

Para Tonelli, si bien es un momento “bisagra” donde predomina la incertidumbre por el resultado de todas las medidas fiscales, financieras y económicas que está llevando a cabo el gobierno, hay cuestiones que se espera que puedan ocurrir. En primer lugar, que las exportaciones tengan un papel considerable en el mercado. Pasarían de representar un 25% a un 35% sobre la demanda total. Este cambio, explicó, se debe a la eliminación de las restricciones por parte del gobierno y al hecho de que con la caída del poder adquisitivo de los argentinos el consumo va a ceder presión de compra frente a la exportación.

Los precios no superarían la inflación

Esto ya se reflejó en los primeros tres meses del año, donde hubo un incremento de la exportación del orden de un 20% y una caída “brutal” del consumo, de 50 kilos a 43 kilos por habitante. “Eso se va a mantener por lo menos en los próximos seis meses y la exportación, aunque tenga un mercado con precios bajos, tiene demanda por lo que puede seguir operando”, comentó. La expectativa de que no haya un aumento significativo de los precios se da a pesar de que va a haber una oferta más reducida.

Además, se aguarda que la faena de este año se ubique alrededor de un 10% por debajo a la del año pasado. “Esto se debe a varios factores, como que parte de lo que podría haber sido faenado este año ya se liquidó el año pasado, así como un cambio en el comportamiento de los productores, que pasan de la liquidación a las retenciones para la recuperación del rodeo. Este cambio, naturalmente, afecta inicialmente la oferta disponible”, señaló.

Diego Ponti, analista de ganados y carnes de AZ- Group, coincidió al sostener que no se espera que el precio de la hacienda y la carne no experimenten aumentos significativos. “Con suerte” podrán mantenerse al ritmo de la inflación que, además, se espera que vaya a la baja. Detalló que desde el lado de la demanda varios factores contribuyen a mantener los precios contenidos, como el atraso del tipo de cambio y la inflación en dólares en la Argentina. Además, consideró que se aguarda que el consumo interno disminuya en los próximos meses por un menor poder adquisitivo de los salarios.

“Con un precio internacional estable, un tipo de cambio que se atrasa con respecto a la inflación y los derechos de exportación que siguen vigentes, la Argentina se vuelve menos competitiva y los frigoríficos no tienen margen para pagar más por la hacienda”, explicó. El precio del novillo argentino alcanza los 4 dólares por kilogramo en gancho, supera a Uruguay, con US$3,60, y a Brasil, donde ronda los US$3,15.

Respecto a la hacienda que va a consumo, es decir, novillito y vaquillona, que subieron en torno a un 6% en marzo, dijo: “En este caso, el desafío radica en el mercado interno debido a la caída del consumo y a la recesión económica. Además, las proyecciones para los próximos meses sugieren que la situación podría agravarse aún más debido al ajuste de precios y la actualización de tarifas, entre otros factores. Por lo tanto, no anticipamos una gran tracción en el mercado interno”.

Alertan que el público no convalida mayores aumentos Santiago Filipuzzi

En cuanto a esto último, aclaró que igualmente los valores no vienen muy atrasados en términos interanuales con respecto a lo que es la inflación. “El novillo aumentó en el último año un 280% y la inflación fue de un 287%”, comparó.

“El público no convalida aumentos, entonces, por más que se pague la hacienda más cara, eso no lo podemos trasladar a las carnicerias”, dijo Sergio Parece, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) al analizar los valores que se dieron anteayer en el mercado ganadero: “2100 el novillo liviano para nosotros es elevado porque la carnicería no lo convalida, mientras que 1800 la exportación no lo puede pagar”. Aclaró que “con los feriados y los dias de lluvia el precio está inestable, por lo que hay que esperar unos días para ver si este último aumento se mantiene”.

