“Arrancamos con el pie izquierdo”: iba a cosechar por primera vez y una repentina granizada le arrasó el campo

La máquina ya estaba en el lote. Había limpiado un espacio para dejar la casilla y Bernardo Vassolo, junto a su hermano, estaba por empezar a cosechar la cebada. Era la primera vez que ellos mismos iban a hacer la cosecha en un campo familiar del paraje El Carretero, entre Tres Arroyos y Necochea. La campaña venía muy bien y todo indicaba que el rinde iba a acompañar.

Pero todo cambió en minutos. “Empezó a gotear y de golpe llovieron 25 mm y granizo en 10 o 15 minutos”, contó Vassolo. Esa tormenta, que cayó anteayer, destruyó casi por completo las 70 hectáreas que tenían sembradas. “Estimamos un daño del 80–90%”, dijo mientras viajaba al campo con el tasador del seguro.

Vassolo es uno de los productores más afectados por el temporal que cruzó la zona entre Tres Arroyos y San Cayetano, donde la caída de granizo fue muy despareja y pegó fuerte en algunos puntos. También hubo daños en Balcarce y en Benito Juárez.

Mientras que en algunos campos la piedra pasó “por arriba” sin dejar daños relevantes, otros —aunque no serían muchos— quedaron con afectaciones importantes en cuestión de minutos, como el de Vassolo. La Cooperativa de Tres Arroyos informó que alrededor del 15% de los productores asegurados reportó granizo, lo que equivale a siete de los 47 que tienen cobertura. No obstante, aún no se conoce el nivel de daño en cada lote.

Así quedó un lote en el sudeste bonaerense por la piedra

El golpe fue duro porque no llegaron ni a empezar. “La bronca es no saber lo que podría haber dado, porque no alcanzamos a hacer ni siquiera una vuelta”, explicó. La máquina recién había entrado para limpiar el lugar de la casilla cuando el cielo se cubrió y empezó la piedra. “Fue justo arriba del campo nuestro; a 3000 metros no llovió nada y a 5000 metros cayeron 10 mm, pero sin piedra”, relató.

Para ellos este no es un año cualquiera. El campo es de la familia y, por primera vez, Bernardo y su hermano se habían animado a sembrar por su cuenta. Bernardo, ingeniero agrónomo, se había decidido a dar el paso y producir su propio lote. “Arrancamos con el pie izquierdo, pero bueno”, dijo resignado.

Así quedó el trigo en el campo de Vassolo

Apenas pasó la tormenta, al productor no le quedó otra opción que seguir. Enganchó un carro para ir a buscar semilla de soja de segunda y resembrar lo que se pueda. “Es lo que uno está expuesto, Dios mío”, comentó. Sabe que en el campo estas cosas pasan, pero duele más cuando la cosecha pintaba tan bien.

Situación

El caso de Vassolo refleja lo que pasó en toda la zona. Según Alejandro Vejrup, gerente de la Cooperativa de Tres Arroyos, el área afectada coincide casi exactamente con una franja que va de oeste a este, desde la ciudad de Tres Arroyos hasta San Cayetano. “Fueron dos eventos ayer y anteayer. Y en los dos hubo granizo casi más o menos en la misma zona”, explicó.

El epicentro del daño estuvo, justamente, en la línea divisoria entre ambos partidos. Allí, contó Vejrup, además de Vassolo otro socio de la cooperativa tuvo un impacto mucho menor. “Le pegó entre un 10 y un 15% y en otros no le pasó nada”, detalló.

La variación fue tan grande que incluso dentro de la cooperativa los casos son muy distintos entre sí.

Así cayó el granizo en el lote de Bernardo Vassolo

Vejrup detalló que “más o menos el 15% de los asegurados denunció caída de granizo”, lo que equivale a unos siete productores sobre 47. Sin embargo, aclaró que aún pueden aparecer nuevas denuncias porque algunos productores reportan los daños más tarde.

El número de reclamos no alcanza para medir la gravedad final, pero sí confirma la intensidad del fenómeno: “Después hay que ver el impacto. Puede ser un 10%, un 50 o nada”, señaló.

Además, subrayó que muchos socios de la cooperativa están asegurados en otras empresas, por lo que el total de afectados podría ser mayor.

Al día siguiente del primer evento, otra tormenta fuerte se registró en Tres Arroyos. “Cayeron 30–40 mm en media hora, con mucho granizo, y hay varios lotes alrededor de Tres Arroyos afectados”, contó Vassolo, que siguió de cerca la situación mientras rearmaba su campaña.

Pese a que el seguro cubrirá una parte de las pérdidas, la sensación entre los productores es amarga: hicieron todo bien, la cosecha venía excelente y estaban listos para empezar. “Nos va a quedar esa espina nada más”, cerró el productor.

Además de esa región, también se registró caída de granizo en sectores de Balcarce y Benito Juárez, aunque en el caso de Balcarce técnicos de la estación experimental del INTA señalaron que no hubo daños generalizados y que los impactos más fuertes que se pueden haber dado podrían ser puntuales.