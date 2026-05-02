Trigo: hay suficiente humedad para sembrar y precios razonables, pero los altos costos erosionan los márgenes netos

La campaña de trigo 2026/27 se caracteriza por tres aspectos relevantes. En primer lugar, se dispone de suficiente humedad para la siembra y existen perspectivas de un evento El Niño hacia adelante. En segundo término, los precios esperados a cosecha no son malos. Sin embargo, el principal problema es el incremento de los costos de producción y comercialización, especialmente en el rubro fertilizantes, que neutraliza los dos anteriores factores positivos.

“El precio FOB de la urea aumentó 80% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Esto implica que, mientras históricamente se requerían 2,5 kilos de trigo para adquirir 1 kilo de urea, en la actualidad se necesitan 4,8 kilos”, comparó el consultor Diego Aguilera, en una jornada de Cosecha Fina organizada por los CREA de la zona Mar y Sierras. Por su parte, el fosfato monoamónico registró un incremento del precio FOB del 19%, suficiente para modificar la relación histórica de 3,6 kilos de trigo por kilo de fertilizante a 5 a 1 en la actualidad. Durante el mismo período, el precio del trigo aumentó apenas un 13%, lo que explica el desplome de la relación insumo/producto.

En la ecuación del cultivo también se suman mayores costos de labores, fletes y comercialización, que erosionan el margen cuando el trigo se considera solo o con soja de segunda. Como resultado, en la zona serrana del sur bonaerense el cereal proyecta márgenes netos negativos, es decir, pérdidas de 109US$/ha en trigo pan/soja de segunda y de 72US$/ha en candeal/soja de segunda, según cálculos de Aguilera. En contraste, la cebada podría generar un margen neto positivo de 90US$/ha—considerando que 50% tendrá destino forrajero— mientras que la colza se posiciona como el cultivo con mayor margen esperado, en torno a 140US$/ha. En la zona costera, con mayor potencial de rinde, se observa una escalera similar: la colza lidera con un margen de 128US$/ha, seguida por la cebada con 114 y por el trigo con 32US$/ha. Frente a este escenario, Diego recomendó buscar la eficiencia en todas las fases del cultivo y ajustar el modelo de fertilización en función de los análisis de suelo y de los cultivos antecesores. En fósforo, no descarta considerar una pequeña reducción de la dosis durante este año; para nitrógeno propone una estrategia de aplicación fraccionada.