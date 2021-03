ArreBeef: días cruciales para el frigorífico de 100 años cerrado

Son días definitorios para el futuro del frigorífico ArreBeef. A casi un mes de su cierre, producido el 26 de febrero pasado, por estos días el foco del gobierno nacional está puesto en tratar de conseguir su reapertura, un objetivo que todavía parece difícil.

En estos momentos, en la planta, ubicada en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, se están haciendo tareas de mantenimiento, algo a lo que se comprometió la compañía. El próximo lunes se termina una conciliación obligatoria y habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la compañía y el sindicato de la Federación de la Carne de Alberto José Fantini.

Ayer hubo una reunión en esa cartera de la Nación y de allí salió una prórroga voluntaria de la conciliación hasta el próximo lunes. En la audiencia de ayer también participó el Ministerio de Trabajo bonaerense.

El punto clave para que se pueda destrabar parte del conflicto es la salida de quienes impulsaron la paralización de la planta. La firma fue tomada por unas 200 personas sobre 1000 empleados que tiene en total.

El 26 de febrero pasado, cuando Hugo Borrell, dueño del frigorífico, anunció su cierre, lo hizo dejando en claro un fuerte malestar por una interna sindical que se descontroló. En rigor, un grupo inorgánico que no sigue al gremio de la carne de Fantini provocó una paralización de la empresa en medio de una protesta por elecciones. Ese grupo inorgánico no está en las conversaciones.

ArreBeef fue tomado por un grupo de operarios en medio de una pelea sindical. Foto: Marcelo Manera Marcelo Manera

“Me encuentro con un problema que no puedo resolver. Lamentablemente tengo que informarles que ArreBeef ha dejado de funcionar, no va a trabajar más. Esta decisión la he tomado yo con una gran pelea familiar, no quiero que mis hijos sufran”, dijo en esa oportunidad el empresario, de 74 años.

“La decisión la tomé en conciliación obligatoria. Esta situación no se va a revertir, venga quien venga. Esta fábrica va a dejar de funcionar, no tiene marcha atrás”, remarcó.

“Todavía no abre el frigorífico, pero se están haciendo tareas de conservación”, dijo una fuente del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Por el lado de la empresa, una fuente allegada remarcó que “no hay ningún compromiso de reapertura, sí de mantenimiento”. Aclaró que la decisión que se tome luego del próximo lunes será de exclusiva competencia del propietario del frigorífico.

Top five

ArreBeef es un frigorífico del top five de las empresas del sector. En 2020 logró crecer en faena versus 2019. En rigor, según fuentes del mercado, el año pasado faenó 357.772 cabezas. Fue quinta en el ranking de faena por planta a nivel país. En el año precedente estuvo en 300.782 cabezas. Abastece de carne en el mercado interno y exporta. La planta de la compañía tiene 26.200 metros cuadrados.

En el sector frigorífico generó convulsión el cierre de una empresa que está cumpliendo 100 años de vida. Más allá de lo que ocurra en los próximos días con las gestiones en el Ministerio de Trabajo, pocos creen que Borrell reabrirá la planta. Quienes han conversado con él lo han notado cansado por todo lo que estuvo sucediendo. Otros cree que el camino que podría tomar, si finalmente no hay reapertura, es la búsqueda de un comprador ya que se trata de una planta de primera línea.

En la actividad, el último cambio de manos conocido fue el de Carnes Pampeanas SA, de la empresa agroindustrial Cresud, que integra el grupo IRSA. Cresud vendió su frigorífico, ubicado en La Pampa, por US$10 millones a la familia Lequio. Esta familia es accionista del Frigorífico Alberdi, de Entre Ríos.

