En la Rural: un remate de 23.000 cabezas dejó señales de un mercado ganadero firme

Detrás de las juras, los grandes campeones y las tribunas llenas, la Exposición Rural de Palermo también funciona como una enorme plaza de negocios ganaderos. A lo largo de la muestra se realizan remates que reúnen compradores de todo el país y permiten tomarle el pulso al mercado. Uno de ellos fue el Gran Remate Anual de la Pampa Húmeda, organizado por la consignataria Alfredo S. Mondino, donde se comercializaron 23.000 cabezas entre hacienda para faena, invernada, cría y vientres. Según destacó la empresa, la totalidad de la oferta encontró compradores y el mercado mostró firmeza en prácticamente todas las categorías.

De ese total, unas 5500 cabezas se comercializaron a través de Faenar TV, el sistema de venta televisada para hacienda con destino a faena. De acuerdo con la consignataria, el novillo fue una de las categorías que mostró la recuperación más marcada de la jornada, especialmente los animales de entre 450 y 460 kilos, mientras que la vaca también registró buenos valores gracias a una demanda sostenida de la industria frigorífica y de compradores habituales. Para la firma, el volumen negociado confirmó el crecimiento de esta modalidad comercial. “Las 5500 cabezas comercializadas por Faenar TV representan un número enorme y la consolidación de un sueño que comenzó junto con Alfredo Sebastián Mondino”, señalaron.

El Gran Remate Anual de la Pampa Húmeda reunió a compradores y vendedores de distintas provincias durante la Exposición Rural de Palermo

Según explicaron, este mecanismo permite vender la hacienda sin necesidad de trasladarla previamente a un mercado concentrador: los animales permanecen en los establecimientos y, una vez concretada la operación, son retirados directamente por los compradores. La empresa recordó que este sistema comenzó a desarrollarse años atrás y hoy ya es utilizado por productores e industrias de distintas regiones del país.

La mayor parte del volumen correspondió a la invernada y la cría, con aproximadamente 17.000 cabezas. Siempre según el balance realizado por la empresa organizadora, los machos livianos de hasta 210/220 kilos fueron los más buscados, mientras que los novillitos llegaron a cotizar entre $5400 y $5500 por kilo. Las hembras seleccionadas para reposición también sobresalieron al ubicarse por encima de los valores corrientes del mercado.

Desde Alfredo S. Mondino señalaron además que la calidad de la hacienda fue uno de los rasgos distintivos del remate. Indicaron que muchos productores preparan durante todo el año sus tropas para presentarlas en Palermo y que, en esta edición, participaron tanto compradores presentes en el predio como otros que siguieron las operaciones mediante la transmisión televisada. “Nuestros clientes preparan durante todo el año sus mejores tropas para exponerlas en Palermo”, destacaron.

Respecto del destino de la hacienda, la firma explicó que una parte importante de los terneros fue adquirida para recría a campo, favorecida por la disponibilidad de verdeos, mientras que otra porción tuvo como destino los feedlots. Tanto los animales más livianos como los de mayor peso encontraron compradores, un comportamiento que, según la empresa, reflejó la diversidad de estrategias de los productores en esta etapa del año.

Otro de los segmentos destacados fue la venta de vientres. Según informó la consignataria, las mejores hembras se comercializaron entre $1,5 y $1,7 millones, mientras que los vientres preñados alcanzaron valores de entre $2,8 y $3 millones, impulsados por una demanda firme de animales destinados a reproducción. Detrás de esos resultados, agregaron, hubo un importante trabajo de selección y preparación de los lotes previo al remate.

El segmento de vientres fue uno de los más destacados del remate, con una demanda sostenida por hembras destinadas a reproducción.

En ese contexto, la empresa remarcó que la financiación continúa siendo una herramienta clave para sostener las compras. Las operaciones se estructuraron mediante cheques de pago diferido, líneas bancarias, plazos otorgados por los propios criadores y acuerdos comerciales entre las partes. “Cuando aparece el plazo, el comprador se entusiasma y eso también se refleja en los precios”, resumieron desde la consignataria. Según explicaron, el objetivo es generar alternativas que permitan que una mayor cantidad de terneras con aptitud para madres permanezca dentro del circuito productivo y vuelva a los campos.

Finalmente, desde Alfredo S. Mondino consideraron que el remate dejó un balance positivo, con operaciones ágiles y una buena respuesta tanto de productores como de la industria frigorífica, resultado que atribuyeron al trabajo previo realizado para reunir la oferta y a la participación de clientes de distintas regiones del país. “Fue un remate sólido, ordenado y lógico, lindo para rematar, mirar y participar”, afirmaron.