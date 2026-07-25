El conflicto del Mar Negro sigue impulsando los precios del trigo, el maíz y el girasol

El conflicto entre Rusia y Ucrania ya lleva más de cinco años y, por el momento, no tiene una solución en el corto plazo. La guerra continúa ahora con ataques rusos a objetivos civiles, alcanzando instalaciones portuarias y empresas vinculadas al comercio y al procesamiento de granos y oleaginosas. El conflicto impacta sobre las exportaciones de los tres principales productos del Mar Negro: en trigo y aceite de girasol, ambos países son los mayores exportadores del mundo, mientras que, en el caso del maíz, ocupan el cuarto puesto.

Estos dos países son los principales exportadores de aceite de girasol del mundo, con Rusia exportando 5,2 millones de toneladas y Ucrania 4,4 millones, seguidos por la Unión Europea con 3,4 millones de toneladas y la Argentina con 1,5 millones de toneladas. Los ataques con drones rusos a la principal empresa ucraniana exportadora de aceite de girasol, Kernel Holding, han afectado la capacidad de procesamiento y sus exportaciones de aceite. Por esta situación, el mercado de aceite de girasol se mantiene con tendencia firme y la Argentina ha tenido la oportunidad de aumentar sus exportaciones de aceite de girasol a nuevos destinos al poder garantizar regularidad y cumplimiento de los contratos.

Estos dos países también son los principales exportadores de trigo del mundo, con un total de 62 millones de toneladas, equivalentes al 29% del comercio mundial: Rusia con exportaciones por 47,5 millones de toneladas y Ucrania con 14,5 millones. Como consecuencia del conflicto, las exportaciones de trigo de ambos países también se ven afectadas. El segundo exportador es la Unión Europea, con 31 millones de toneladas, seguida por Canadá con 27,5 millones, Australia con 22 millones y Estados Unidos con 21 millones de toneladas. Estos cinco países exportan un total de 163,5 millones de toneladas, equivalentes al 77% del comercio mundial.

Maiz Gza.

En el caso del maíz, el comercio mundial se compone de Estados Unidos, primer exportador con 81,3 millones de toneladas; Brasil, en segundo lugar, con 44 millones de toneladas; seguido por la Argentina, con 38 millones de toneladas; y Ucrania, cuarto exportador del mundo, con 23 millones de toneladas. Entre estos cuatro países exportan 186,3 millones de toneladas, equivalentes al 80% del comercio total de 208 millones de toneladas.

Este conflicto en el Mar Negro, además de otros factores de oferta y demanda y cuestiones climáticas, explica parcialmente el comportamiento y la firmeza que se registran en los mercados de trigo, maíz y girasol en nuestro país.

En el caso del trigo, el mercado de futuros A3, al cierre del 22 de julio, cotizaba a 223,5 US$/t para la posición septiembre. Para noviembre y diciembre cotizaba a 226,5 US$/t; en enero subía a 229,5 US$/t y para marzo a 233 US$/t. Estamos ante un mercado en carry (en suba) a partir del ingreso de la nueva cosecha, un indicador alcista.

En el caso del maíz, el mercado de futuros A3 muestra 191,5 US$/t para agosto, 192,5 US$/t para septiembre, 197,5 US$/t para diciembre y baja a 195 US$/t para la nueva cosecha de abril de 2027. En este caso, el mercado sube hasta diciembre y luego baja (entra en inverse) con el ingreso de la nueva cosecha. Lo que hay que destacar es que la baja es de solamente 2,5 US$/t.

En el caso del girasol, el mercado seguirá firme hasta que los exportadores de semilla y la industria aceitera puedan cubrir sus necesidades de exportación y molienda, y logren recomponer existencias.

Presidente de Pablo Adreani & Asociados