Avance: el grupo brasileño AMaggi, un gigante del agro, renueva un plan con Los Grobo Agropecuaria

Mientras la firma Los Grobo Agropecuaria continúa bajo el concurso de acreedores, en el mercado, sobre el cierre de 2025, no dejan pasar por alto un dato que se considera de relieve. Cuentan que el convenio con el grupo brasileño AMaggi para operar con los distintos granos “funcionó muy bien” durante este año y en esa línea habrá una renovada apuesta de cara a 2026.

Fuentes al tanto del entendimiento remarcaron que el grupo brasileño seguirá dando soporte para que la concursada continúe funcionando. Y agregaron que va a comprar granos como AMaggi como tal en las plantas de Los Grobo Agropecuaria. “El que va a comprar es AMaggi sobre las plantas de Los Grobo; en el convenio anterior era Los Grobo comprando y le vendía a AMaggi”.

El grupo brasileño es un gigante de los agronegocios en el vecino país. Opera 186.000 hectáreas, tiene una producción propia de 1,3 millones de toneladas de granos y una capacidad de almacenamiento de 3 millones de toneladas.

La empresa va a comprar granos sobre las plantas de Los Grobo

Además, entre otros puntos, cuenta con 94 MW de capacidad en pequeñas centrales hidroeléctricas y expandió su energía solar con 35 plantas fotovoltaicas. Logró el 100% de trazabilidad en su cadena de granos.

Con los técnicos

Silenciosamente, María Beatriz “Pilu” Giraudo, que de vicepresidenta del INTA pasó a presidenta del Senasa, se está ganando un lugar en la consideración de muchos actores que están en la sanidad animal. Es que, según fuentes de la actividad, para su gestión Giraudo ha adoptado un perfil muy técnico. En rigor, si bien ella no es técnica en la materia, cuentan que se recostó en la línea técnica del organismo y escucha a los técnicos de carrera cuando se trata de analizar aspectos importantes en materia sanitaria.

La presidente del Senasa, María Beatriz “Pilu” Giraudo

Dicen que la han visto en encuentros rodeada de técnicos y que en el sector eso es valorado. Algunos la contrastan con su antecesor, Pablo Cortese, de quien sus detractores decían que le prestaba mucha atención a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, antes que tomar decisiones de manera más autónoma.