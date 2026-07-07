“Herramienta real”: la Bolsa de Comercio de Chaco estructuró una operatoria inédita para el agro

CÓRDOBA.- La Bolsa de Comercio del Chaco cerró una operación financiera que es inédita en el mercado de capitales argentino: por primera vez en el país, una empresa del sector agropecuario obtuvo financiamiento bursátil a través del Mercado Argentino de Valores (MAV) utilizando warrants sobre commodities agrícolas. En este caso, fue soja; los warrants fueron registrados y custodiados en la plataforma de A3 Mercados.

La operatoria es nueva: la empresa tiene financiamiento bursátil vía el MAV y utiliza sus warrants sobre commodities agrícolas que están registrados y custodiados en la plataforma de A3 Mercados. Es la primera vez que se integran las infraestructuras de financiamiento (MAV) con la custodia (A3).

Fue posible por la articulación entre la Bolsa, en su carácter de Agente de Liquidación y Compensación Integral, A3 Mercados (como infraestructura de registro y custodia), el MAV como mercado de negociación, y Control Union como entidad warrantera certificadora de la mercadería.

Darío Turletti, presidente de la Bolsa chaqueña, enfatiza que el desafío estuvo en “construir el nexo” entre todos los actores “en un único circuito operativo, que ahora puede replicarse”.

El financiamiento constituye uno de los principales desafíos para el sector agropecuario argentino DIEGO LIMA - LA NACION

“Esta operación demuestra que el mercado de capitales puede ser una herramienta real para el sector productivo, no solo para las grandes corporaciones. Trabajamos para que instrumentos que existían por separado funcionen integrados y generen valor concreto para las empresas de nuestra región", agrega Julio Barrios Cima, gerente general de la entidad.

El financiamiento constituye uno de los principales desafíos para el sector agropecuario argentino. La actividad demanda capital de trabajo al inicio de cada campaña, pero los ingresos recién se materializan varios meses después de la siembra. A eso se suma la volatilidad climática y de precios, que elevan la percepción de riesgo, y un sistema bancario que muchas veces ofrece líneas con plazos limitados, exigencias patrimoniales elevadas o condiciones que no siempre acompañan los tiempos del ciclo productivo. En ese contexto, acceder a financiamiento competitivo y adaptado a la realidad del productor continúa siendo una de las principales restricciones para invertir, crecer y ganar competitividad. Es frente a ese escenario que el mercado de capitales aparece como una alternativa con enorme potencial, aunque históricamente poco desarrollada para las economías regionales.

Nuevo uso

Un warrant es un instrumento financiero que representa mercadería depositada en un almacén habilitado y certificado. A diferencia de una prenda convencional, permite al titular constituir una garantía real sobre su producción — soja, maíz, algodón, entre otras- sin necesidad de venderla ni desprenderse físicamente de ella. Hasta ahora, los warrants funcionaban principalmente como garantía en operaciones crediticias bancarias o extrabursátiles.

Lo que la Bolsa chaqueña estructuró es cualitativamente distinto: la garantía queda registrada y custodiada dentro de la infraestructura del mercado de capitales regulado (A3 Mercados) mientras el instrumento de deuda (pagaré bursátil) se negocia en el MAV.

Un warrant es un instrumento financiero que representa mercadería depositada en un almacén habilitado y certificado marcelo-manera-7533

Desde la Bolsa de Chaco subrayan que las empresas agropecuarias -en particular las de la región Norte, donde el Chaco es el principal referente- enfrentan ciclos productivos largos, necesidades de capital de trabajo estacionales y una oferta crediticia que no siempre se adapta a sus tiempos ni a sus activos.

Después de esta primera operación, la entidad está estructurando operaciones similares para empresas del sector agropecuario de toda la región norte de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero con producción de soja, maíz y algodón, con el objetivo de consolidar este tipo de financiamiento como una herramienta regular y accesible para el sector productivo regional.