Banco Nación desembarca en la Expo Rural con créditos desde 0% en dólares y tasas desde el 18% en pesos para el campo

Con una batería de líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, el Banco Nación inauguró su stand en la 138° Exposición Rural de Palermo y presentó una de sus principales apuestas para el sector agropecuario durante la muestra. La entidad anunció financiamiento con tasas desde el 18% en pesos y desde el 0% en dólares, con el objetivo de impulsar la inversión de productores y empresas agropecuarias.

La apertura del espacio institucional contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman; y el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y Gastón Alvarez, gerente general del Banco Nación, entre otras autoridades.

Entre las principales propuestas, el Banco Nación ofrecerá créditos para la compra de maquinaria agrícola nueva con tasas desde el 18% en pesos —con bonificación del fabricante o concesionario— y plazos de hasta 60 meses. En dólares, la financiación podrá alcanzar una tasa del 0% cuando cuente con aporte del fabricante o del 6,5% sin bonificación.

La entidad también pondrá a disposición líneas para capital de trabajo online de hasta $100 millones, con tasas desde el 28% y plazos de hasta un año. Para inversiones en los sectores ganadero, tambero, porcino y ovino, ofrecerá financiamiento desde el 27% en pesos y desde el 5% en dólares, con plazos de hasta 72 y 60 meses, respectivamente.

A través de AgroNación, además, habrá alternativas de financiación para compras con tarjeta y préstamos específicos, con tasas desde el 25% en pesos y desde el 0% en dólares, según los convenios vigentes.

Además de la oferta financiera, el banco desarrollará durante toda la exposición actividades recreativas para las familias, charlas de educación financiera dirigidas a jóvenes y asesoramiento personalizado sobre sus productos y servicios digitales. Los visitantes también podrán gestionar en pocos minutos una tarjeta de crédito para acceder a las promociones vigentes dentro de la muestra.

Entre los beneficios para clientes se destacan descuentos del 25% en gastronomía, con un tope de $20.000, y un 25% de ahorro en productos regionales, con un límite de $30.000 y la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

La apuesta del Banco Nación al financiamiento agropecuario se refleja también en los resultados registrados durante este año. En lo que va de 2026 ya otorgó casi US$1.000 millones en créditos para productores y financió el 40% del patentamiento de maquinaria agrícola realizado en el país.

Durante Agroactiva 2026, la entidad emitió 18.664 certificados para la compra de maquinaria nueva y usada por US$11.850 millones, un volumen 78% superior al registrado en la edición anterior. En tanto, en Expoagro 2026 alcanzó un nuevo récord al recibir más de 28.000 solicitudes de financiamiento por $30 billones, triplicando el nivel de operaciones respecto de 2025.

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