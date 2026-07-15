La Rural abre sus puertas con genética y una agenda de negocios para el campo

Este jueves, la Exposición Rural volverá a abrir sus puertas y el predio de Palermo reunirá a las principales cabañas del país, empresas, asociaciones de criadores y referentes de la cadena ganadera. Como cada año, habrá juras de clasificación, remates y actividades técnicas, aunque la edición 2026 también incluirá propuestas vinculadas con el mejoramiento genético, la biotecnología, los negocios internacionales y el financiamiento para el sector.

En la exposición también habrá presentaciones de reproductores, actividades técnicas y novedades vinculadas con el mejoramiento genético. En ese marco, la Asociación Argentina de Criadores de Limousin, que este año celebra el 60° aniversario de su creación, participará con 53 reproductores —30 machos y 23 hembras— pertenecientes a diez cabañas de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. La jura de clasificación se realizará el 24 de julio y ese mismo día tendrá lugar el remate de reproductores. Además, el 23 de julio la entidad organizará una charla técnica sobre la intensificación en la producción de novillos Limousin.

“Este año cumplimos 60 años de la fundación de la Asociación, la primera creada fuera de Francia, y estamos muy contentos por la evolución y desarrollo que tiene la raza en la Argentina“, señaló el presidente de la entidad, Juan Pablo Murguía Lattanti.

Speckle Park regresará a la Exposición Rural luego de su debut en 2025, con reproductores desarrollados a partir de genética importada desde Canadá Rodrigo Nespolo

El dirigente sostuvo que la raza continúa expandiéndose en los rodeos comerciales. “Limousin es la herramienta para mejorar nuestros rodeos, por la incorporación de genética que se viene dando a través de nuestros clientes, que tienen interés en tener más kilos en sus rodeos“, afirmó.

La exposición también contará con una nueva participación de Speckle Park, raza originaria de Canadá que regresará a Palermo luego de haber debutado en la edición 2025. Según informó la Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park, se exhibirá una docena de reproductores pertenecientes a las cabañas La Juanita y El Señuelo, desarrollados a partir de embriones importados desde Canadá.

La entidad realizará la jura de clasificación el 20 de julio y organizará una presentación técnica sobre las características productivas de la raza, además de una venta de reproductores y embriones.

En forma paralela a las actividades de pista, PromArgentina, en conjunto con La Rural, realizará los días 16 y 17 de julio una Ronda Internacional de Negocios de Genética Animal. De acuerdo con los organizadores, participarán importadores especializados de Uruguay y Perú, que mantendrán reuniones con diez cabañas y centros biotecnológicos argentinos. También recorrerán la exposición y observarán los animales presentados por los expositores. Entre las empresas argentinas convocadas figuran La Trinidad Agropecuaria Pampeana, Caldenes, La Solita, Black Diamond, Don Policarpo, Indaras y otros establecimientos y centros vinculados con la genética bovina.

Las juras de clasificación volverán a ser uno de los principales atractivos de la Exposición Rural, que abrirá sus puertas este jueves Santiago Oroz

Otra de las incorporaciones de esta edición será el Centro de Negocios y Financiamiento, un espacio donde entidades financieras presentarán alternativas de crédito para productores y empresas agropecuarias. En ese ámbito, Galicia ofrecerá líneas destinadas al financiamiento de ganadería, compra de reproductores, maquinaria agrícola, insumos y capital de trabajo, además de herramientas digitales para gestionar operaciones y créditos.

“El agro necesita cada vez más herramientas que permitan tomar decisiones con rapidez y previsibilidad. Nuestro objetivo es combinar financiamiento, tecnología y asesoramiento especializado para que productores y empresas puedan gestionar sus negocios de manera más eficiente y aprovechar las oportunidades de crecimiento que presenta el sector“, señaló Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Galicia.