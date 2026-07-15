Bayer acelera una apuesta por el trigo híbrido: espera millonarios ingresos

Bayer acelera una apuesta por el trigo híbrido y apunta a lanzarlo a comienzos de la próxima década. La empresa anunció un acuerdo de licencia exclusivo con RAGT, uno de los principales actores del mercado europeo de semillas de trigo, para desarrollar y comercializar híbridos en Europa y América del Norte. Con esta alianza busca sumar el trigo híbrido como una nueva franquicia clave dentro de su portafolio, en uno de los cultivos más importantes del mundo, y proyecta que las ventas alcancen hasta 1000 millones de euros anuales hacia mediados de la década de 2040. La novedad la dio a conocer Bayer a nivel global.

Según informó la compañía, el acuerdo le permitirá acceder al germoplasma de elite desarrollado por RAGT para las condiciones productivas europeas y combinarlo con su plataforma de mejoramiento genético, producción de semillas y herramientas de agricultura digital. Bayer prevé lanzar de manera simultánea sus primeros híbridos comerciales en Europa y América del Norte a comienzos de la década de 2030.

En Europa, la empresa concentrará inicialmente su programa en trigo de invierno, mientras que en América del Norte desarrollará tanto trigo de invierno como de primavera, apoyándose en su marca WestBred. De acuerdo con la compañía, el material genético que utilizará tiene potencial para adaptarse a más del 80% de la superficie sembrada con trigo tanto en Europa como en Estados Unidos.

“El trigo es uno de los cultivos alimentarios más importantes del mundo. Pero su producción se ha estancado y está bajo presión por las sequías prolongadas y las olas de calor, como la que acabamos de vivir en Europa. Al mismo tiempo, las variedades híbridas más robustas todavía no están ampliamente disponibles”, afirmó Peter Mueller, responsable de Cereales, Algodón, Canola y Biocombustibles de la división Crop Science de Bayer.

El trigo ocupa más de 220 millones de hectáreas en el mundo

El ejecutivo señaló que la incorporación del germoplasma y la experiencia de RAGT permitirá acelerar el desarrollo de nuevas variedades. “Al combinar el material genético de alto rendimiento y el conocimiento de RAGT con nuestras capacidades de mejoramiento, impulsaremos y expandiremos significativamente nuestra cartera de variedades de trigo híbrido, lo que nos permitirá competir en un mercado en rápida evolución”, indicó. Y agregó: “Con el programa norteamericano a pleno, ofreceremos mayor valor a los productores de ambos lados del Atlántico”.

Por su parte, Sébastien Chatre, director de Investigación y Desarrollo de RAGT, destacó que el acuerdo representa un paso significativo en el compromiso de la empresa con la innovación en el mejoramiento del trigo. “Al compartir nuestra experiencia podemos acelerar el desarrollo de soluciones de trigo híbrido que beneficien a todo el mercado y respondan a las necesidades cambiantes de los productores y de la industria semillera”, sostuvo.

De acuerdo con Bayer, el trigo híbrido permitirá incrementar los rendimientos alrededor de un 10% respecto del trigo convencional de polinización abierta, sin necesidad de ampliar la superficie cultivada ni aumentar el uso de recursos. Ese diferencial se daría desde las primeras etapas de introducción de la tecnología y, según la empresa, podría seguir creciendo con el avance de los programas de mejoramiento.

El trigo suma avances Publicado en X

Además del mayor potencial de rendimiento, la compañía sostiene que los híbridos ofrecerán mayor confiabilidad y estabilidad gracias a un sistema radicular más desarrollado y un crecimiento inicial más vigoroso, lo que derivaría en una mayor tolerancia potencial frente a enfermedades, malezas y plagas, y en una mayor resiliencia ante la sequía y el calor.

Bayer sostiene que, con la hibridación del trigo todavía en gran medida inexplorada, invertir en este desarrollo representa una oportunidad para el crecimiento del negocio y para reforzar la seguridad alimentaria. Actualmente, el trigo ocupa más de 220 millones de hectáreas en el mundo y alimenta a cerca del 30% de la población, lo que lo convierte, según la compañía, en una fuente esencial de calorías y en un cultivo clave para combatir el hambre.