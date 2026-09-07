Batacazo en la zona núcleo: el nuevo intendente de Marcos Juárez viene de una importante trayectoria ligada al campo

CÓRDOBA.- En la lista que llevó a Germán Font a la intendencia de Marcos Juárez fue electo concejal Jorge Brunori, médico veterinario, investigador y reconocido especialista en la producción porcina en la Argentina. Font, quien es ingeniero agrónomo participó políticamente de cooperativas agrarias y fue director nacional de Juventud en la Federación Agraria Argentina. Con Font el peronismo volvió a ganar en Marcos Juárez luego de 53 años. Esta ciudad integra la zona agrícola núcleo del país.

En el caso de Brunori, durante 41 años integró el servicio en la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA Marcos Juárez. Se desempeñó como investigador y extensionista y es un referente técnico del sector porcino.

Brunori es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de donde fue docente. También es autor y coautor en más de 100 publicaciones académicas y participó en más de 500 disertaciones.

En 1998 fue, desde la EEA Marcos Juárez, fue uno de los impulsores de Fericerdo, muestra que se realiza cada dos años en el predio de la entidad. Se jubiló en el INTA hace poco más de un mes y, en las elecciones celebradas ayer en Marcos Juárez, integró la lista de “Generación Marcos Juárez” que se impuso por más de 25 puntos al oficialismo de la ciudad.

Font es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y productor agropecuario de Don Pedro, una empresa familiar

Marcos Juárez, en el sudeste de Córdoba, es núcleo de la pampa húmeda. Los cálculos oficiales estiman que en cada cosecha se generan unos 1500 millones de dólares. Concentra producción de soja y maíz, con rendimientos por hectárea que están entre los más altos del país.

Font es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y productor agropecuario de Don Pedro, una empresa familiar. Desde joven participó del gremialismo rural en FAA, a donde alcanzó el cargo de director nacional de la Juventud y director titular del Distrito 5 de la entidad, que abarca todo el centro y sudeste de Córdoba.

Además, durante siete años fue funcionario del ahora Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, donde fue director general de Desarrollo Territorial, subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria y secretario de Coordinación y Desarrollo Productivo.

A mediados de este año dejó el cargo para hacer campaña en Marcos Juárez. Logró el 46% de los votos frente al 20% del exintendente Pedro Dellarossa. En la elección municipal de setiembre de 2014, los radicales, el PRO y el juecismo se sumaron y así compitieron por primera vez unidos, en lo que era Cambiemos. Por eso la ciudad fue considerada su “cuna” a nivel nacional.

Germán Font, a la izquierda, fue electo intendente de Marcos Juárez

El expresidente Mauricio Macri siempre recuerda que ese día se escuchó por primera vez “se siente, se siente, Mauricio presidente”. Sus resultados allí -donde el kirchnerismo tiene un rechazo significativo- siempre fueron más amplios que en el resto del país.