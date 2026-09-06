Ganó el peronismo en la elección de Marcos Juárez, el distrito cordobés que fue el kilómetro cero de Juntos por el Cambio

CÓRDOBA.- Con una baja participación de votantes cerró esta tarde el comicio para elegir al intendente en Marcos Juárez, ciudad del sudeste de Córdoba, núcleo de la pampa húmeda. Los primeros datos marcan que Germán Font, postulante de la peronista Generación M y alineado con el oficialismo provincial, ganó la intendencia local. Toda la campaña fue en tono local.

El segundo lugar sería para Pedro Dellarossa, quien recibió apoyo de lo que fue Juntos por el Cambio (JxC). La victoria de Font es la primera del peronismo desde 1973.

Hubo 24.803 personas habilitadas para votar, pero la participación apenas llegó al 62%. En la elección de 2022 (con 24.177 electores) había alcanzado al 69% del padrón.

El peronismo no ganaba Marcos Juárez desde 1973. Font armó una alianza con diferentes fuerzas. Tiene 36 años, es ingeniero agrónomo, participó políticamente de cooperativas agrarias y fue Director Nacional de Juventud en la Federación Agraria Argentina. También Fue funcionario del Ministerio de Bioagroindustria.

Felicito a los vecinos de #MarcosJuárez, que una vez más eligieron democráticamente a sus autoridades, pensando y debatiendo el futuro de esta querida ciudad del sur provincial.



Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 6, 2026

El gobernador Martín Llaryora se inclinó por Font y admitió que la campaña iba a ser predominantemente local. Por eso mismo, aseguran sus allegados, no fue en la previa y no irá este domingo a festejar. Sí invita a Font a que se reúna con él este lunes en el Centro Cívico “para empezar a trabajar” por la ciudad.

En un posteo en sus redes sociales, dijo: “Quiero felicitar especialmente a #GermánFont y a todo su equipo, Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo.Mi reconocimiento también a todos los candidatos y espacios políticos que participaron de estas elecciones con madurez y respeto. La #democracia se fortalece cuando podemos competir, debatir nuestras diferencias y, al día siguiente, empujar juntos los proyectos comunes”.

Dellarossa, que en su momento fue elegido por la alianza que originó JxC, también fue funcionario de la administración local. De su cierre de campaña, participó el senador Luis Juez y enviaron mensajes de apoyo Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En setiembre de 2014, cuando el ahora fue electo en el cine-teatro de la Sociedad Italiana, estalló el “se siente, se siente, Mauricio presidente”.

Pedro Dellarossa, el exintendente que buscaba un nuevo mandato.

Desde entonces, en todos los comicios siguientes, la ciudad siempre concentró la atención nacional y pasaron por allí referentes de los distintos partidos. En esta oportunidad los libertarios intentaron que el exintendente fuera con su sello, pero Dellarossa rechazó la posibilidad y LLA no presentó lista. En cambio, sus referentes sostuvieron que tienen afinidad con la mayoría de los candidatos.

La votación se hizo con Boleta Única de Sufragio (BUS); la actual administración local afirmó que no se utilizaba de nuevo la “boleta electrónica” por los costos que implicaba.

La ciudad, por su Carta Orgánica, vota en elecciones desdobladas. La norma establece que el comicio para intendente debe realizarse no menos de 60 días antes del vencimiento del mandato vigente, con una diferencia no menor a 90 días de las elecciones provinciales o nacionales.

Este domingo participaron siete listas de la elección. Además de Font y Dellarossa, se postularon Verónica Crescente (Unión Vecinal); Gerardo Pasquali, (Marcos Juárez Despierta); Ana Claudia Elzaurdia, (Uno-Una Nueva Oportunidad); Jorge Antonio Bolcatto, (Encuentro Vecinal Córdoba) y Juan Carlos Escobar (Partido Libertario).