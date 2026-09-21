Boom exportador: la carne vacuna generó US$518,4 millones en agosto y los embarques treparon a casi 73.000 toneladas

Las exportaciones argentinas de carne vacuna tuvieron un fuerte salto en agosto de 2026: alcanzaron los US$518,4 millones, con embarques por cerca de 72.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada. Frente a julio, el volumen exportado creció 11,1%, mientras que el valor de las operaciones avanzó 11,3%, según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).

Los números de agosto muestran además que el crecimiento de los ingresos por exportaciones supera ampliamente al avance de los volúmenes cuando la comparación se realiza contra un año atrás. En relación con agosto de 2025, las toneladas enviadas al exterior fueron apenas 0,4% superiores, pero la facturación aumentó 29,1%.

El desempeño estuvo acompañado por una fuerte recuperación de los precios. El precio promedio de exportación se ubicó en US$7114 por tonelada durante agosto, apenas 0,2% por encima de julio, pero 28,5% superior a los US$5537 por tonelada de agosto de 2025. Según el informe, luego de haber tocado un piso de US$3740 por tonelada hacia mediados de 2024, los valores comenzaron una recuperación durante 2025 y llegaron a rozar los US$7300 por tonelada en mayo de este año, antes de ubicarse en torno de los US$7100 en agosto.

Dentro de 2026, agosto fue además el mes de mayor volumen y facturación de carne bovina refrigerada y congelada. Los embarques pasaron de 65.609 toneladas en julio a 72.876 toneladas en agosto, mientras que el valor avanzó desde US$465,7 millones hasta US$518,4 millones.

Las toneladas enviadas al exterior fueron apenas 0,4% superiores, pero la facturación aumentó 29,1% [e]MARTIN ZAVALA - XinHua

La mejora de agosto profundizó así el crecimiento que ya se observa en el acumulado del año. Entre enero y agosto, la Argentina exportó 476.700 toneladas peso producto, por aproximadamente US$3290,8 millones. Frente al mismo período de 2025, el volumen aumentó un 5,9%, mientras que el ingreso de divisas se incrementó 39,8%. “Con relación al mes de agosto de 2025, los volúmenes exportados resultan un 0,4% superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 29,1% superior”, señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. El dirigente destacó también el incremento acumulado tanto en cantidades como, especialmente, en facturación durante los primeros ocho meses del año.

China volvió a ser el principal destino de la carne vacuna argentina y concentró el 59,1% de los volúmenes exportados en agosto. Durante el mes se enviaron hacia ese mercado 18.100 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por US$50,5 millones, y alrededor de 25.000 toneladas de carne bovina deshuesada, por otros US$148,9 millones.

Solo en carne congelada deshuesada, los embarques a China avanzaron hasta prácticamente 25.000 toneladas, frente a las 21.354 toneladas de julio. El informe remarcó que durante los siete primeros meses del año los envíos mensuales de esta categoría habían oscilado entre 15.000 y 23.000 toneladas.

La carne congelada sin hueso fue el principal componente de las ventas externas del mes: alcanzó 41.500 toneladas por US$296,5 millones, con un precio promedio cercano a US$7150 por tonelada. El volumen aumentó 7,3% frente a julio y 0,6% interanual. En los primeros ocho meses, esta categoría acumuló 274.600 toneladas y US$1889,4 millones, con un crecimiento de 40,1% en divisas frente al mismo período de 2025.

“Los principales destinos de exportación para la carne congelada sin hueso en agosto de 2026 resultaron la República Popular China (25.000 toneladas por US$148,9 millones), Estados Unidos (9800 toneladas por 74,6 millones de dólares), e Israel (4100 toneladas por 49,3 millones de dólares)”, indicó.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron los US$518,4 millones Cézaro De Luca - EFE

También se destacó el salto de la carne refrigerada. En agosto se exportaron 12.800 toneladas por US$168,5 millones, y los envíos de carne refrigerada deshuesada crecieron 32% respecto de julio y 7,3% frente a agosto del año pasado. El precio promedio de esta categoría superó los US$13.100 por tonelada.

Dentro de ese segmento sobresalió Europa, hacia donde los embarques de carne refrigerada sin hueso aumentaron cerca de 50% frente al mes anterior, hasta 6300 toneladas. También se enviaron 3100 toneladas de carne refrigerada a Israel y 1700 toneladas a Chile.