Puerto Quequén: expectativa por una designación de Kicillof que impactará en el futuro de una licitación millonaria

Hay expectativa en Puerto Quequén por la designación del nuevo presidente del Consorcio de Gestión, una definición que adquiere particular importancia por el proceso pendiente para licitar Terminal Quequén, cuya concesión original venció en 2022 y que desde entonces continuó operando mediante sucesivas prórrogas. Los pliegos para la futura concesión ya fueron elevados a la autoridad provincial, pero el procedimiento no avanzó hacia las siguientes instancias durante la presidencia interina de Mariano Carrillo. El nombramiento definitivo está a cargo del gobernador Axel Kicillof.

Actualmente, según confirmaron fuentes vinculadas con el puerto a LA NACION, la terminal tiene “una prórroga vigente hasta noviembre de 2027″, por lo que su funcionamiento está garantizado. Sin embargo, dentro del Consorcio y entre representantes de la producción coinciden en que sigue pendiente una definición de fondo sobre su explotación a largo plazo.

Ernesto Povilaitis es el nombre que se menciona para asumir la presidencia, pero su designación todavía depende del decreto correspondiente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una fuente del Consorcio confirmó a LA NACION por estos días “se aguarda la formalización del nombramiento”, ya que también está en marcha la renovación de autoridades del consorcio.

A diferencia de los representantes sectoriales que integran el directorio, la presidencia del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén es un cargo cuya designación corresponde al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y se formaliza mediante decreto.

El titular del organismo es nombrado por el gobernador bonaerense mediante decreto Gentileza

LA NACION consultó al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, cartera de la que depende el área de Puertos y que está a cargo de Augusto Costa. Allí señalaron que el viernes desde la Subsecretaría de Asuntos Portuarios comenzaron a acelerar el trámite, aunque el decreto todavía no había sido firmado. Ante la consulta de este medio sobre quién había impulsado o sugerido el nombre de Povilaitis para ocupar la presidencia, desde la cartera provincial señalaron que no hubo particularmente un actor identificado como promotor de la candidatura, sino que, según explicaron, se trató de una posibilidad que “se vino conversando con los diferentes actores del puerto”.

Povilaitis es exsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Necochea y un dirigente cercano al intendente Arturo Rojas, según informó el sitio especializado ArgenPorts.

El ministro de Producción provincial, Augusto Costa; Ernesto Povilaitis y el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero Gentileza ArgenPorts

Uno de los principales asuntos que deberá enfrentar la nueva conducción es el futuro de Terminal Quequén SA, que opera los sitios 4, 5 y 6. El contrato original, firmado por 30 años, venció en 2022 y desde entonces la operatoria continuó mediante prórrogas mientras se trabaja en una nueva licitación.

Al frente del Consorcio se encuentra de manera interina Carrillo, desde el 11 de diciembre de 2025, quien asumió para cubrir la vacante que dejó Jimena López, anterior presidenta del organismo. “Asumí de manera interina con un mandato muy claro del directorio: orden y obras”, dijo. Agregó que continuará intentando cumplir ese objetivo y manteniéndose “siempre a disposición de la autoridad provincial, en todo cuanto la misma así lo disponga”. Carrillo es, además, director y gerente general del Consorcio. “Elevé los pliegos a la autoridad provincial y debo esperar instrucciones”, afirmó. El procedimiento quedó a la espera de una definición de la autoridad bonaerense antes de avanzar a las siguientes etapas.

Desde el sector productivo plantean, además, que para determinadas decisiones de fondo se necesita que la presidencia deje de tener carácter interino. Sergio Melgarejo, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), sostuvo que esa situación condicionó el avance de algunos temas dentro del Consorcio.

“Había cosas en las que no se podía avanzar porque se necesita un presidente designado por el Ejecutivo”, precisó. Para el dirigente, uno de los asuntos prioritarios es justamente la definición de las concesiones portuarias y el reemplazo del esquema de prórrogas por una solución de largo plazo.

Mariano Carrillo es el presidente interino del Consorcio

“Eso hay que normalizarlo de alguna manera. Es un trabajo que se viene haciendo, preparando los pliegos para la licitación”, explicó. Según Melgarejo, la cuestión también resulta relevante porque las condiciones de una nueva concesión están directamente relacionadas con las inversiones y obras que podrá realizar el operador privado dentro del puerto.

La discusión sobre Terminal Quequén lleva varios años. En 2024 se había generado una fuerte polémica luego de que entidades rurales del sudeste bonaerense y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires cuestionaran una propuesta por la cual la provincia podría reservarse una parte de la operatoria de la futura concesión. En noviembre de 2025, cuando todavía estaba al frente del Consorcio Jimena López, la falta de una licitación definitiva ya generaba cuestionamientos dentro del puerto. Entre enero y junio de 2026, Puerto Quequén movilizó 3.744.726 toneladas y atendió 154 buques, frente a las 3.721.714 toneladas del mismo período de 2025.