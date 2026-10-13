Braford firmó un convenio con ArgenINTA para acercar tecnología a los productores ganaderos

La Fundación ArgenINTA y la Asociación Braford Argentina firmaron un convenio para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico ganadero. Fue durante la Nacional Primavera Braford realizada en Margarita Belén, Chaco. El acuerdo busca poner al servicio de los productores el conocimiento generado en los rodeos de la raza que se encuentran en las estaciones experimentales del INTA.

La iniciativa apunta a promover la transferencia de tecnología y la incorporación de herramientas que contribuyan al desarrollo de la actividad ganadera. La Fundación ArgenINTA interviene como entidad de vinculación tecnológica, con la función de facilitar la articulación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo y acompañar la gestión de iniciativas de innovación agropecuaria.

El convenio tiene como antecedentes una serie de acuerdos celebrados por el INTA y ArgenINTA con otras asociaciones de criadores en julio de 2025, durante la Exposición Rural de Palermo. En aquella oportunidad, las iniciativas involucraron a las razas Hereford, Angus y Bovino Criollo Argentino, con objetivos vinculados al mejoramiento genético, la evaluación de reproductores y la investigación de sus características productivas.

En el caso de Hereford, el INTA y la Asociación Argentina Criadores de Hereford suscribieron una carta de intención para trabajar en los acuerdos necesarios para promover, preservar y mejorar genéticamente la raza en el país. Entre las acciones previstas figuraba la puesta en marcha de la sexta Prueba Pastoril, correspondiente al ciclo 2025-2026.

La Asociación Braford Argentina y la Fundación ArgenINTA firmaron el convenio en Margarita Belén, Chaco Gentileza

Durante aquella firma, Alejandro de La Tour, entonces presentado como presidente de la asociación, destacó el aporte de los equipos del INTA y los cinco años de trabajo conjunto. Por su parte, Nicolás Bronzovich, quien participó como presidente del instituto, señaló que el objetivo de los acuerdos era aportar ciencia y conocimiento a las tecnologías que cada raza ofrece al sistema ganadero.

Para Angus, ambas instituciones firmaron un convenio marco de cooperación técnica, científica y académica destinado a impulsar la mejora continua del programa de Evaluación de Reproductores Angus, la innovación y la competitividad de los criadores, con énfasis en el mejoramiento genético.

La colaboración contempló la mejora del servicio de evaluación genética y la incorporación de nuevos caracteres relevantes para la raza. También planteó el desarrollo de estrategias para mejorar la eficiencia, la adaptación y la resiliencia de los animales, para lo cual se propuso generar información sobre su mérito genético en las características que influyen en esos aspectos.

El tercer acuerdo entre el organismo con las entidades del sector ganadero se celebró con la Asociación Civil de Criadores de Bovino Criollo Argentino. En ese caso, el foco estuvo puesto en profundizar los estudios de parámetros genéticos y productivos de animales puros y en cruzamientos, contar con un sistema de evaluación genética de caracteres productivos a escala poblacional y promover la difusión de la raza en distintas regiones del país.

La Nacional Primavera Braford fue el escenario de la firma del convenio Gentileza

Durante la firma, Martín Garciarena, presidente de esa asociación, recordó que la entidad se había creado sobre la base del trabajo del INTA Leales, en Tucumán. También mencionó la presencia de rodeos criollos en el NOA, la Puna, Formosa, La Rioja y Corrientes, además de cruzamientos en la Pampa húmeda.

Ese convenio previó actividades de cooperación científica y técnica, desarrollo tecnológico, investigación y extensión para promover la conservación, caracterización, evaluación y utilización del Bovino Criollo Argentino en diferentes ambientes y sistemas productivos.

El nuevo acuerdo con Braford comparte con esos antecedentes el propósito de vincular la investigación con la producción ganadera, con un alcance centrado en acercar a los productores el conocimiento generado en los rodeos de la raza de las estaciones experimentales del INTA.