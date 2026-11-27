Emmanuel Macron calificó de “dopada” a la carne bovina de Brasil y celebró que la Unión Europea hubiera restringido su ingreso. El presidente francés hizo esas declaraciones durante una reunión con organizaciones de productores, sindicatos y entidades del sector agropecuario francés en el Palacio del Elíseo. Allí reivindicó la oposición de Francia al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Tras conocerse su discurso, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) rechazó los dichos de Macron y sostuvo que considerar “dopada” a la carne brasileña carece de sustento científico y perjudica la reputación de sus productores.

Al defender esa postura, Macron sostuvo que los servicios de la Comisión Europea habían terminado por darle la razón a Francia. Habló de “la carne dopada, si se me permite decirlo” y enseguida precisó que se refería a la carne del Mercosur, “y muy particularmente a la brasileña”. Afirmó que esa carne llegaba a los puertos y mercados europeos sin cumplir las normas del bloque y se felicitó de que, según sus palabras, “finalmente fue prohibida”.

El presidente francés presentó las restricciones como un primer resultado de su política para proteger a los productores de lo que llamó “competencia desleal”. Ante los representantes del agro, argumentó que la Unión Europea debía exigir a sus proveedores las mismas reglas que les impone a sus agricultores. Para explicar su postura, recordó que había respaldado el acuerdo con Canadá porque incluía mecanismos de verificación y “cláusulas espejo”. A su juicio, el pacto con el Mercosur carecía de garantías equivalentes. También adelantó que Francia buscará reforzar los controles sanitarios europeos, según se desprende del sitio oficial de presidencia Élysée.

A su juicio del presidente francés, el pacto con el Mercosur carece de garantías equivalentes EDUARDO MATYSIAK - AFP

En rigor, la medida a la que aludió Macron se aplica desde principios de septiembre de 2026 y alcanza a varias categorías de productos de origen animal de Brasil, entre ellas la carne bovina y la aviar. En el reglamento, la Comisión Europea explicó que carecía de información que garantizara que Brasil había adoptado las medidas necesarias para cumplir los requisitos del bloque sobre el uso de determinados antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos.

Respuesta

Tras conocerse las declaraciones de Macron, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) rechazó tanto los dichos del presidente francés sobre la carne bovina brasileña como las restricciones comerciales que la Unión Europea impuso a productos agropecuarios de Brasil.

“La utilización de expresiones como ‘carne dopada’, sin sustento en evidencias científicas que acrediten riesgos para la salud de los consumidores, afecta injustificadamente la reputación de la producción brasileña y desconoce el trabajo, las inversiones y los esfuerzos realizados por sus productores y por las instituciones responsables de garantizar la sanidad e inocuidad de los alimentos”, sostuvo la federación.

La FARM expresó su respaldo al sector agropecuario brasileño y destacó que tanto Brasil como los demás países del Mercosur cuentan con sistemas de control sanitario, trazabilidad y certificación que les permitieron consolidar su presencia en los mercados internacionales.

La FARM destacó que tanto Brasil como los demás países del Mercosur cuentan con sistemas de control sanitario, trazabilidad y certificación

“Esta situación trasciende el caso brasileño y constituye una preocupación para el conjunto de los países del Mercosur. Las exigencias sanitarias, ambientales y comerciales deben sustentarse en criterios objetivos, evidencia científica, transparencia y proporcionalidad. No deben convertirse en instrumentos de discriminación ni en barreras injustificadas al comercio internacional”, señaló.

Además, advirtieron que preocupa la utilización de medidas regulatorias y sanitarias con fines políticos o proteccionistas, particularmente cuando afectan el acceso a los mercados y alteran las condiciones de competencia para los países productores y exportadores de alimentos.

En referencia al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la federación pidió preservar el equilibrio, la reciprocidad y la previsibilidad en la relación entre ambos bloques. “Los compromisos de apertura y acceso a mercados deben ser respetados por todas las partes”, señaló.

Indicaron que la producción agropecuaria del Mercosur constituye un aporte estratégico a la seguridad alimentaria mundial. Sus productores realizan permanentes inversiones en tecnología, innovación, sanidad y buenas prácticas agronómicas, y exigimos un marco de competencia en los mercados internacionales bajo condiciones justas, transparentes y no discriminatorias.

Las diez entidades que suscribieron el comunicado son la Sociedade Rural Brasileira, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Asociación Rural del Paraguay, Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural-Uruguay, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina, Sociedad Nacional de Agricultura-Chile, Confederación Agraria Nacional de Bolivia y la Confederación de Ganaderos de Bolivia.