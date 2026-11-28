Pese a todos los inconvenientes que está provocando el evento El Niño, la implantación de los granos gruesos avanza de manera bastante satisfactoria en términos generales. En el sur de Córdoba, el productor Miguel García Fuentes admite que “están con las lluvias justas” pero con las siembras de maíz y soja de primera terminadas y buen desarrollo inicial. Los maíces implantados en septiembre ya están en V6-V7, mientras que los de octubre sufrieron alguna granizada pero rebrotaron y se encuentran en V2-V3. Las sojas de primera ya están emergidas, aunque con un desarrollo un poco lento por falta de luz y bajas temperaturas. El control de malezas sigue por los esquemas habituales, sin aparición de nuevas especies resistentes al glifosato. Hacia adelante, García Fuentes estima que “los cultivos de verano podrán ser una actividad rentable en la campaña 2026/27, sobre todo para aquellos que pudieron tomar los precios de hace 30 o 40 días”. En el norte de Buenos Aires, el consultor Julio Leutier advierte un logro de plantas desparejo en los lotes de maíz temprano, básicamente por bajas temperaturas durante la siembra, falta de sol y lluvias menores al promedio histórico.

El resultado fue plantas con tonos pálidos, que posteriormente se fueron normalizando y ya se están elongando con mejor color. “Fueron fertilizadas con 190kg/ha de nitrógeno, una dosis importante que se decidió cuando el maíz estaba con precios superiores a 200US$/t”, rememora Lieutier. En soja, el porcentaje de lotes con logros desparejos es mayor, porque se sembró a fin de octubre con temperaturas de suelo debajo de los 15 grados centígrados y lo implantado tardó mucho en emerger por el clima frío. Como consecuencia, hay lotes buenos, regulares y otros con baja densidad de plantas. En Tres Arroyos la siembra de granos gruesos, en líneas generales, viene avanzando bien, excepto en algunas áreas puntuales con excesos hídricos y granizo, que afectaron a los cultivos en implantación y al trigo y a la cebada. “El área de girasol ya está cubierta y se avanza bien en la implantación del maíz y soja, dentro de los plazos normales”, afirma Alejandro Vejrup, gerente de la cooperativa Alfa, de esa ciudad. “Hubo algunos campos en los que llovió mucho y se plancharon lotes sembrados con girasol, pero luego se produjo una emergencia normal”, aclara.