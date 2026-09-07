“Brutal”: una “bolsa de aire helado” dejó mínimas en 60 años para septiembre en una región y analizan su impacto

Amplias zonas rurales del norte bonaerense, en plena región núcleo, registraron hoy temperaturas mínimas en 60 años para septiembre. Si bien en un principio no se esperan daños importantes por el momento que atraviesa el trigo, que está en macollaje o saliendo de ese estado, igual se harán evaluaciones en los próximos días. Los técnicos están alertas, en tanto, al impacto sobre la emergencia del maíz sembrado. Se evalúa también la situación de las arvejas en la región. Hubo lugares donde las temperaturas bajo cero persistieron durante varias horas, lo cual es un llamado de atención.

“Una intensa bolsa de aire helado cubrió el norte bonaerense y el sur santafesino, llevando las temperaturas mínimas hasta -6 °C en algunos sectores", informó MeteoSalto, espacio que lleva adelante Sergio Grosso. “En las zonas urbanas las marcas oscilaron entre -3 y -3,5 °C, mientras que en el área rural se ubicaron entre -4 y -6 °C", agregó. El reporte calificó de “brutal” a la helada.

Las temperaturas registradas hoy INTA

MeteoSalto dijo que registró -4,5 °C en la zona de Berdier, partido bonaerense de Salto, “igualando la marca del 3 de septiembre de 2019 como la temperatura más baja registrada en septiembre en, al menos, los últimos 60 años”.

Ante una consulta de LA NACION, Grosso señaló: “Es temprano aún para evaluaciones. Estimo que tiene que haber daños en arvejas que se han sembrado en siembra directa y más aún si la cobertura es de trigo/soja. Quizás puede haber daños en trigos o cebadas más adelantados, que encañaron la semana pasada”.

El experto recordó que “hubo heladas parecidas en 2019/2020 y no hubo daños en trigo, pero sí en arvejas”.

Animales con hielo en el lomo en el norte bonaerense

Cristian Russo, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), deslizó que en trigo solo podría afectar hojas y en maíz lo único crítico puede ser que genere emergencias desuniformes.

El mapa refleja las horas en las que la región núcleo estuvo por debajo de los cero grados en todo el fin de semana. Las mínimas más importantes se registraron hoy en el nordeste de Buenos Aires y en el oeste, en Córdoba, entre sábado y domingo BCR

“No debería ser crítico para el trigo”, dijo Russo, que luego amplió: “Sí nos da un poco de duda que justo veníamos con dos a tres semanas donde empezó a faltar el agua. Hubo lluvias que vinieron con granizo el jueves pasado [por la semana anterior], pero muchas zonas no recibieron y fueron muy erráticas, de pocos milímetros. Se estaban secando los primeros centímetros del suelo”. El punto así es que este fenómeno no se dio con mucha humedad previa.

“Una parte del norte de la región no se afectó porque las mínimas prácticamente no bajaron demasiado del cero grado. Pero los registros son muy interesantes en la duración de la helada, que es algo que realmente es un componente muy importante para ver el grado de severidad. Fueron realmente complicadas en el nordeste de Buenos Aires”, detalló Russo.

La BCR reveló las siguientes temperaturas mínimas durante el fin de semana en la región núcleo: Junín, -4,9°C; Rojas, -4,5°C; Chacabuco, -4°C; Canals, -3,4°C; Hernando, -3,4°C; Lincoln, -3°C, y Álvarez, -2,5°C.

Como se dijo, para Russo, si en el trigo hay un impacto podría ser más en la parte de las hojas del cultivo. En tanto, el fenómeno puede hacer que no se necesiten hacer aplicaciones frente a enfermedades que amenazaban el cereal.

“Ya estaban apareciendo manchas amarillas e incluso se estaba empezando a ver una presencia realmente muy aislada de roya. Había que empezar a aplicar y este frío permite seguir estirando esa aplicación y ganar algo de tiempo”, explicó.

Respecto del maíz de siembras tempranas que ya se hicieron, el analista puso el foco en la emergencia del cultivo. Dijo: “Puede provocar que sean más desuniformes las emergencias”. Este es un tema que la entidad evaluará con su amplio equipo de colaboradores en la región.