“Búsquense un laburo honesto”: Bertie Benegas Lynch criticó con dureza un proyecto de un colegio de ingenieros agrónomos

El debate por el anteproyecto de ley de suelos impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (Ciafba), que ya generó controversia hace un tiempo, sumó una nueva voz crítica. Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), manifestó su rechazo a la iniciativa y sostuvo que representa una avanzada sobre la propiedad privada.

La propuesta, que fue presentada en la Legislatura bonaerense, busca declarar de “interés público” la protección y el cuidado de los suelos y del agua destinados a la producción agropecuaria y forestal, con el objetivo de preservar su capacidad productiva y su funcionalidad dentro del ecosistema. Sin embargo, desde su difusión generó una fuerte controversia entre entidades rurales, productores y profesionales vinculados al sector. A través de un video difundido en redes sociales, Benegas Lynch cuestionó duramente a quienes impulsan el proyecto y vinculó la iniciativa con una mayor intervención estatal sobre la actividad privada.

“Parásitos no son solo los políticos tradicionales, los pseudoempresarios, los mercenarios infiltrados en el periodismo y los indignados. También otros grupos pretenden vivir del laburante a través del Estado”, afirmó.

Luego apuntó directamente contra algunos representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos bonaerense. “El caso que les comparto hoy es el de algunos representantes del Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos que están impulsando una ley de suelos”, señaló.

Según el legislador libertario, detrás de la propuesta existe una visión que relativiza los derechos de propiedad. “Usando la excusa del falso ambientalismo dicen que los campos privados son bienes sociales. Es una forma tapada de hablar de bienes colectivos o bienes públicos”, sostuvo.

Bertie Benegas Lynch rechaza el proyecto bonaerense de ley de suelos

Benegas Lynch también cuestionó uno de los aspectos centrales del proyecto vinculado con la certificación de prácticas de manejo. “Estos tipos pretenden, vía Estado, obligar a establecimientos rurales privados a certificar prácticas sostenibles de mejoramiento de suelos de sus campos. Certificado que solo daría el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos, claro”, expresó.

Para el diputado, la discusión trasciende los aspectos técnicos y agronómicos. “Esta no es una discusión técnica de agronomía, como se quiere plantear. Se trata de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, la defensa de la propiedad privada ante estas invasiones”, afirmó.

Además, defendió la posibilidad de que los profesionales ofrezcan sus servicios en forma voluntaria dentro del mercado. “Si hay un mercado potencial de servicios para agrónomos respecto de procesos de mejoramiento de los suelos, deben salir a tocar el timbre de los posibles interesados, tal como es el que vende paltas, el que vende autos, entradas de cine y ofrecer diagnósticos y soluciones comerciales a dueños de los campos, los cuales aceptarán o no voluntariamente“, sostuvo. Y agregó: “Nunca hay que tomar el camino corto de los saqueadores que como en este caso pretenden ser escoltados por la pistola del Estado para despojar a otros”.

El legislador cerró su mensaje con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Por eso tengamos en cuenta lo que decía el gran Pappo Napolitano: ‘Búsquense un laburo honesto, muchachos’”, afirmó.

Uno de los artículos que más cuestionamientos despertó es el que declara de interés público la protección de los suelos y del agua agropecuaria y forestal “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”.

La iniciativa establece además que todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades agropecuarias o forestales en territorio bonaerense deberán colaborar con el cuidado de los suelos y del agua mediante acciones destinadas a garantizar un uso adecuado de esos recursos.

En el artículo 2 se indica que dichas acciones deberán orientarse a preservar los recursos para las generaciones futuras, contribuir a la seguridad alimentaria, la mitigación del cambio climático, la generación de divisas y la provisión de servicios ecosistémicos.

Otro de los puntos es la posibilidad de que el Estado determine cuáles son los suelos aptos para determinadas actividades productivas y establezca criterios obligatorios de manejo.

La norma también contempla la creación de Distritos de Cuidado del Suelo y Agua, cuya delimitación y características quedarían bajo la órbita de la autoridad de aplicación. Asimismo, prevé que los productores deban presentar planes de uso y manejo con una vigencia mínima de cuatro campañas agrícolas, suscriptos por profesionales matriculados y ajustados a un catálogo oficial de prácticas.

En su momento, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue una de las primeras entidades en manifestar públicamente su rechazo. “Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de suelos realizado por el Ciafba porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, señaló la entidad. Otro aspecto observado por Carbap es la conformación de un fondo provincial destinado a financiar la aplicación de la norma. El proyecto establece que ese instrumento se integrará con recursos provenientes del presupuesto bonaerense, multas, legados y donaciones. Para Carbap, esto representa una nueva carga indirecta sobre el sector en un contexto de elevada presión impositiva.

Respuesta

En este contexto, Horacio Repetto, expresidente de Ciafba y miembro de la entidad, contestó tras los dichos del legislador: “El Sr. Bertie Benegas Lynch tiene absoluta libertad para expresar sus ideas. Y hay que reconocerle una virtud: opina con la misma seguridad sobre temas que conoce que sobre aquellos que evidentemente no conoce”.

“Mientras tanto, los ingenieros agrónomos seguiremos dedicando nuestro tiempo a tareas bastante menos vistosas, como producir alimentos, resolver problemas productivos, manejar recursos naturales y enfrentar los desafíos reales que presenta el campo todos los días. Es curioso cómo algunas personas logran encontrar soluciones simples para problemas complejos, especialmente cuando nunca tuvieron que enfrentarlos en la práctica. Desde la comodidad de una tribuna intelectual, todo parece sencillo. La realidad, en cambio, suele ser bastante más exigente", agregó.

El profesional siguió: “Por eso prefiero confiar en el conocimiento construido con estudio, experiencia y trabajo de campo antes que en opiniones formuladas con gran convicción pero escaso contacto con la realidad que pretenden describir. Al final, cada uno contribuye desde donde puede: algunos generando valor y resolviendo problemas; otros generando declaraciones”.