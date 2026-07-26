La Mesa de Enlace respaldó el rumbo de Milei, pero pidió acelerar la baja de las retenciones y convertir su eliminación en ley

Con una valoración positiva del discurso que Javier Milei pronunció durante el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, los presidentes de las principales entidades rurales coincidieron en que el mandatario ratificó el camino de reducción de las retenciones y reiteró que ese proceso dependerá del equilibrio fiscal y del crecimiento de la energía y la minería. Sin embargo, insistieron en que el agro, especialmente la producción agrícola, necesita acelerar esa reducción de la presión impositiva. En esa línea, respaldaron el pedido que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para que la eliminación de los derechos de exportación quede establecida por ley y deje de depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Durante su discurso, Milei sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería permitirá financiar futuras rebajas de impuestos y afirmó que esos sectores acompañarán al campo para que deje de ser el principal generador de divisas del país. Además, remarcó que “no hay baja de impuestos posible sin un superávit fiscal sostenido” y aseguró que la tarea de su gobierno es “sacarles la bota del cuello” a los productores “tan pronto como sea posible”.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), sostuvo que el mensaje presidencial confirmó el rumbo que viene mostrando el Gobierno, aunque sin novedades para un sector que esperaba señales de alivio impositivo. “Fue un discurso más de recuento de las políticas que se han llevado adelante hasta ahora, con una proyección de hacia dónde se va, que es seguir con la baja de la presión impositiva, pero sin ningún anuncio que pueda acelerar ese proceso, que es lo que estamos necesitando”, afirmó.

La dirigente recordó que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado que no habría anuncios durante la inauguración, aunque aclaró que el planteo del sector excede una expectativa. “Más allá de un deseo o de una expectativa, es una necesidad que el sector, sobre todo el agrícola, tenga una aceleración en la rebaja de la presión impositiva”, señaló.

Sarnari también respaldó el planteo que Nicolás Pino había realizado minutos antes en la pista central al reclamar que las retenciones dejen de depender de una decisión del Poder Ejecutivo. “La eliminación de las retenciones tiene que ser por el Congreso de la Nación, por ley. Hay que quitarle al Poder Ejecutivo esa potestad que sigue teniendo con discrecionalidad”, sostuvo. Además, coincidió con el titular de la SRA en que los recursos que recauda el Estado deberían volver al interior en infraestructura, caminos, escuelas y servicios.

Milei en la Rural Pilar Camacho - LA NACION

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también interpretó el discurso como una ratificación del rumbo oficial. “Uno siempre viene esperanzado con algún pequeño anuncio, que no se dio, pero creo que en general reafirmó la línea que viene siguiendo el Gobierno”, expresó.

Si bien reconoció que en un escenario como Palermo siempre existen expectativas por alguna medida, destacó que también es importante evitar promesas que luego no puedan concretarse. “También es bueno que a veces no se hagan anuncios que después no se cumplen”, afirmó.

Otro de los ejes del discurso fue la idea de que el crecimiento de la energía y la minería generará nuevos recursos para continuar reduciendo la presión tributaria sobre el agro. Para Castagnani, ese escenario representa una oportunidad para que el campo deje de cargar con un peso que históricamente recayó sobre el sector.

“Eso es lo que esperamos siempre: que el campo no sea la caja de todos los gobiernos. Esperemos que las cargas se puedan repartir entre diferentes sectores y que no sea el campo el único que, llegado el momento, tenga que afrontar las dificultades”, señaló.

Por su parte, el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, destacó que uno de los principales mensajes del discurso fue la previsibilidad que el Gobierno les dio a los productores al mantener el cronograma de reducción de las retenciones. “El discurso describe todo lo que se ha hecho en este tiempo y resalta la previsibilidad que hoy tiene el productor, con un horizonte claro respecto del comportamiento de las retenciones”, afirmó.

Si bien admitió que “hubiese sido bueno tener algún anuncio adicional”, sostuvo que la prioridad del Gobierno sigue siendo preservar el equilibrio fiscal y que eso explica la ausencia de nuevas medidas.

Pino pidió el fin de las retenciones por ley Pilar Camacho - LA NACION

“Este Gobierno viene cumpliendo los compromisos asumidos en materia de equilibrio fiscal y no toma el riesgo de bajar un impuesto si eso puede alterar ese equilibrio”, indicó.

Magnano coincidió además con la idea de que el crecimiento de nuevas actividades permitirá aliviar la carga sobre el agro, aunque advirtió que no debería repetirse con otros sectores lo ocurrido durante décadas con el campo. “Es fundamental que se le saque el título de caja al campo, pero tampoco me gustaría que otro sector ocupe ese lugar. Todos deberían invertir, generar trabajo y aportar al crecimiento de la Argentina. El campo es suficiente ejemplo para que la política aprenda a no volver a someter a un sector como lo hizo durante tantos años”, concluyó.