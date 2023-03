“Cada día que pasa es una eternidad”: enojo entre los tamberos porque se atrasó una compensación

escuchar

Hace más de 50 días, el Gobierno anunció una compensación a pequeños y medianos productores tamberos con el objetivo de mejorar su rentabilidad a un 79%. La medida aún no se ha hecho efectiva, lo que genera malestar en el sector porque manifiestan que, a medida que pasan los días, será menor el valor que recibirán en medio del contexto inflacionario. Frente a esto, en la Secretaría de Agricultura que dirige Juan José Bahillo indicaron que el proceso está en el tramo final y pronto a pagar.

“Cada día que pasa es una eternidad”, dijo Juan De Pian, presidente de la Unión de Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras. Los tamberos atraviesan un panorama complejo frente al impacto de la sequía, el dólar soja que subió el costo de la alimentación, la brecha cambiaria y un importante aumento de los gastos en general. Por ello, los productores quieren que el Gobierno les pague lo antes posible las compensaciones.

“Que tengan que transcurrir 60 días para que se haga efectivo un decreto habla de las dificultades del Estado para tomar una decisión y llevarla a cabo siendo que se trata de un decreto de necesidad y urgencia. No estamos hablando de una ley”, reclamó.

El programa oficial, llamado Impulso Tambero, fue lanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el 6 de enero pasado. El Gobierno prometió una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses: $15 por litro para los que comercialicen hasta 1500 litros diarios y $10 por litro para los que venden entre 1501 y 5000 litros por día. El monto máximo es de $600.000 mensuales por productor.

Se inscribieron 4593 productores de los cuales 2008 producen menos de 1500 litros diarios, 2310 entre 1500 y 5000 litros diarios y 275 más de 5000 litros. Para compensar a todos ellos se destinarán $8.103.641.290. Las inscripciones fueron entre el 17 de enero y el 7 de febrero pasado.

“A medida que pasan los días, el impacto de ese beneficio anunciado se ve reducido por la devaluación del peso”, agregó de Pian. Sostuvo que para cuando la medida se haga efectiva los $600.000 ya van a valer un 12% menos.

“El tambero tiene que enfrentar la variabilidad en dólares para la adquisición de los insumos y la dificultad de captar pesos por la venta de leche. Los dólares que gasta para producir son un 6% mayores por el tipo de cambio oficial y los pesos que va a percibir por la producción van a ser de un 4%, porque el aumento del 7% en el pecio de la leche que esperábamos todo indica será del 4%.”

En enero pasado, según la información aportada por el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea) la industria láctea pagó al productor $69,98 el litro de leche.

“El tambo está en un momento muy complejo porque viene 20% por debajo de la inflación en los últimos 12 meses y las medidas son insuficientes. La devaluación sigue siendo galopante y la recomposición de pesos es sin claridad”, afirmó De Pian.

“Pasa el tiempo y los $600.000 que se devalúan día a día siguen sin llegar a los productores. La situación es mucho más compleja que hace dos meses porque la sequía se profundizó”, dijo Guillermina Mas, presidenta de la Cámara de Productores de Leche del Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba).

La productora explicó que allí los pocos lotes sembrados con maíz de primera están teniendo rindes “bastante inferiores a los esperados”, sumado a que toda la expectativa estaba puesta en los cultivos de segunda siembra, pero las precipitaciones en enero fueron “casi nulas”.

“Hoy el precio de producción de enero estuvo 10 pesos por debajo de un valor de equilibrio en la actividad. Con este programa (Impulso Tambero) hay un 50% del volumen de leche que se produce que no está teniendo ningún tipo de impulso”, agregó.

No obstante, aclaró: “Lo que más nos preocupa es que la intervención estatal no cede. Necesitamos un camino descendente de los derechos de exportación, que no haya otro dólar soja porque nos impactó negativamente. Se habla de un dólar soja III que, de darse con la situación de sequía, sería tremendo”.

