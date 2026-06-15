Se define la venta de la histórica fábrica de dulce de leche San Ignacio a la mexicana MIYM

CÓRDOBA.- Como “muy avanzadas” calificó las negociaciones para su venta al grupo Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM) una alta fuente de San Ignacio. En contacto con LA NACION afirmó que podría haber definiciones esta semana. MIYM desembarcó en la Argentina este año y ya compró Lácteos Aurora y Lácteos Karina, dos pymes. No trascendió el monto de la operación.

San Ignacio nació en Rosario en 1939 de la mano de Ignacio Rodríguez Soto, quien comenzó elaborando dulce de leche artesanal. En 1978 hizo su primera exportación de dulce de leche a Alemania y es pionera en lograr la certificación para ingresar a la Unión Europea.

En 1997 transfirió su producción a la localidad de Sauce Viejo y apenas un año más tarde, en agosto de 1998, la empresa adquirió una nueva planta en Hipatia, también en Santa Fe, que se dedica exclusivamente a la producción de quesos.

En 2011 la compró el grupo francés Laiteries Hubert Triballat, que dos años más tarde se la vendió a los argentinos Alejandro Reca, Alejandro Bertín y Diego Temperley.

Alejandro Reca, CEO de San Ignacio Santiago Filipuzzi

Los argentinos lograron posicionarla como líder en la exportación de dulce de leche (llega a destinos como Japón, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia y Vietnam) y en una posición muy destacada en la producción de queso azul, de la que vende la mayor parte al exterior, alrededor del 85%.

El grupo de México

MIYM fue fundada en 2007 en Puebla; está dedicada a la producción y envasado de leche y productos lácteos. Es conocida en su país por marcas como Delité, Tivoli, La Flor de Xalapa y La Flor de México.

En 2025 vendió el equivalente a 365 millones de litros con marcas propias y 225 millones para las elaboraciones que realiza para socios comerciales. Según sus propios datos, en los últimos ocho años crecieron 150% en volumen de litros comercializados.

La compañía creció en escala en la Argentina mediante la adquisición de empresas medianas regionales como las mencionadas; su principal objetivo en el mercado sudamericano es la optimización de cuencas lecheras y el fortalecimiento de la producción, con gran enfoque en el desarrollo de leche en polvo y quesos.

La firma amplió productos Instagram

Desde su nacimiento el grupo estuvo enfocado en desarrollar una solución industrial para el envasado de alimentos líquidos que le permitiera atender a un mercado de marcas comerciales con potencial de crecimiento y venta, pero sin la escala suficiente como para generar un negocio sostenible.

En México a sus marcas propias las distribuye mediante alianzas con distribuidores minoristas y mayoristas. También cuenta con una división “maquila” en la que trabaja con un número importante de marcas líderes de la industria.

En la Argentina, la producción anual de dulce de leche ronda las 128.000 toneladas, de las que alrededor del 3% se exporta. Por año, cada argentino consume 3,2 kilos. Por primera vez en la historia, el año pasado se realizó el Foro Mundial de Dulce de Leche, que reunió a productores y especialistas de todo el mundo.

El dulce de leche fue declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina. En 2023 un informe de la Secretaría de Agricultura había destacado que San Ignacio era la principal exportadora de este producto de la Argentina y la segunda en queso azul.