Cada vez hay más drones agrícolas y aumenta la demanda de seguros para protegerlos

En un contexto en el que los drones ganan cada vez más espacio dentro del agro argentino para tareas de pulverización, monitoreo y agricultura de precisión, las empresas aseguradoras observan un aumento en la demanda de coberturas para estos equipos. Según el sector, los principales contratantes son contratistas rurales y empresas de servicios agropecuarios, aunque también crece la participación de productores que incorporan drones propios. Se trata de equipos cuyo valor puede oscilar entre US$20.000 y US$60.000 y que, por su importancia dentro de la operación, impulsan una mayor necesidad de protección frente a accidentes, robos y otros riesgos.

“Observamos un crecimiento sostenido en las consultas y contrataciones vinculadas a seguros para drones agrícolas”, afirmó María de los Ángeles Ducret, coordinadora de Rus Agro. Según explicó, la incorporación de estas tecnologías al trabajo cotidiano del productor y del contratista rural se aceleró significativamente en los últimos años, especialmente en tareas de monitoreo y pulverización.

La ejecutiva señaló que la compañía fue una de las primeras aseguradoras en desarrollar una cobertura específica para este segmento y remarcó que actualmente observan “una tendencia creciente en la demanda, acompañando la expansión del parque de drones agrícolas en todo el país”. En ese sentido, agregó: “Eso se traduce concretamente en más aseguramiento, más pólizas vigentes y mayor volumen de cotizaciones”.

Para Ducret, una de las principales razones detrás de este fenómeno es que los drones dejaron de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta de trabajo. “Hoy permiten optimizar aplicaciones, reducir costos operativos, generar información de precisión y mejorar la eficiencia de las decisiones productivas”, destacó.

“Hoy permiten optimizar aplicaciones, reducir costos operativos, generar información de precisión y mejorar la eficiencia de las decisiones productivas”, dijo Rus Agro

Además, indicó que también aumentó la oferta de equipos disponibles en el mercado. “Se vio un notable incremento en las marcas que ofrecen este tipo de vehículos, teniendo los clientes mayor cantidad de alternativas en tamaño, capacidad operativa y precio a la hora de adquirir un dron”, explicó.

A medida que aumenta la inversión en estos equipos, también crece la necesidad de protegerlos. “Su utilización se vuelve estratégica para la operación y también crece la necesidad de protegerlos frente a riesgos que pueden afectar la continuidad de la actividad”, sostuvo.

Según precisó, actualmente la mayor demanda de seguros proviene de contratistas especializados en aplicaciones agrícolas y de empresas de servicios agropecuarios. Sin embargo, observó una participación creciente de productores medianos y grandes que incorporan drones propios dentro de sus establecimientos. “Creemos que esta tendencia continuará profundizándose a medida que la tecnología siga ganando escala dentro del agro”, afirmó.

En cuanto a los equipos más asegurados, Ducret señaló que predominan los destinados a pulverización agrícola y aplicaciones de precisión. “Son equipos de alta tecnología, con una importante inversión asociada, cuyo valor puede oscilar entre los 20 y los 60.000 dólares, dependiendo de la capacidad de carga, autonomía y equipamiento incorporado”, explicó.

La especialista destacó que estos drones se han convertido en activos productivos centrales para muchas empresas agropecuarias. “Se trata de activos productivos que hoy forman parte central del esquema tecnológico de muchas empresas agropecuarias”, indicó.

Respecto de las perspectivas del mercado, consideró que el potencial de crecimiento sigue siendo muy amplio. “Estamos frente a un mercado con un enorme potencial de desarrollo. La agricultura de precisión seguirá avanzando gracias al avance constante de la tecnología y a la incorporación de inteligencia artificial”, afirmó. Según proyectó, la aplicación de la inteligencia artificial a los drones les dará “cada vez más protagonismo tanto en aplicaciones como en monitoreo, relevamientos y generación de información”.

Consultada sobre las coberturas disponibles, explicó que Rus Agro ofrece seguros de responsabilidad civil y también cobertura de casco. “Por un lado, ofrecemos cobertura de Responsabilidad Civil, que protege frente a daños materiales o personales ocasionados a terceros durante la operación del equipo, incluyendo riesgos específicos como la deriva de aplicaciones”, detalló. Agregó: “Contamos con cobertura de casco para proteger al dron frente a incendio, robo, accidentes y daños derivados de la operación. De esta manera, brindamos una solución integral que acompaña el desarrollo de esta tecnología dentro del sector agropecuario”.

Las aseguradoras registran un crecimiento en las consultas y contrataciones de coberturas para drones agrícolas Agencia TSS

Más allá de los drones, Ducret señaló que la protección de cultivos mediante seguros de granizo sigue siendo la principal herramienta de cobertura utilizada por el sector. No obstante, observó una creciente preocupación por resguardar maquinaria agrícola, instalaciones productivas y otras inversiones vinculadas a la incorporación de tecnología. En ese marco, destacó un cambio en la percepción de los productores respecto de los seguros. “Hoy el seguro ya no es visto únicamente como una obligación o un gasto, sino como una herramienta de gestión que contribuye a la sustentabilidad económica y financiera de la empresa agropecuaria”, afirmó.

Y concluyó: “Esa evolución en la percepción es uno de los cambios más importantes que observamos en los últimos años”.