Caminos y sabores: un atrapante recorrido desde el mejor alfajor del mundo a las salsas que revolucionan la gastronomía

Los aromas, sabores y hasta las buenas sensaciones se perciben sin esfuerzo en la feria gastronómica Caminos y Sabores, edición BNA. A las 12 en punto, una extensa fila se abría paso por el ingreso del pabellón azul y verde de la Rural, donde se realiza esta muestra que alberga a más de 450 productores-expositores que llegaron desde Ushuaia hasta la Quiaca. Entre los diferentes productos regionales está el mejor alfajor del mundo, una crema de limón ahumado y pastas de quinoa que revolucionan los paladares del público.

Alejandro García viene todos los años junto a su esposa, Analía Traverso, desde San Antonio de Areco, para exponer sus quesos y fiambres artesanales. “Traje de todo: el stand está lleno de productos y, cuando venimos, es para tratar de vender todo. Este año el público está muy decidido a comprar; es totalmente distinto comparado con el año pasado. Hemos vendido el doble; las expectativas se han superado”, expresó. Las ofertas y promociones para atraer a la gente varían con el armado de los productos para incluir tanto como sea posible más alimentos.

Comparado con el año pasado en tema precios, dice que han subido, pero intentan mantener un rango para poder aggionarse al bolsillo de los consumidores. Uno de los motivos de la suba de los precios es el incremento de los costos de la leche. “Entre el año pasado y este las ventas aumentaron un 100%. Esto marca un buen clima entre el público asistente”, señaló.

Ataviada con una boina beige y aretes de distintos diseños, Fabiana Milagros Ocaranza, marca su propio estilo. La empresaria llega todos los años a deleitar a la gente con la exquisitez de sus alfajores. En 2022 uno de sus productos ganó el Campeonato Mundial del Alfajor. A partir de esto, su empresa, Milagros del cielo, dio el gran salto: pasó de tener dos personas a convertirse en una pyme con 15 empleados. “En dos años hubo que meterle porque en realidad la gente pensaba que era parte de nuestro marketing y realmente no lo teníamos porque no teníamos producción, era muy artesanal”, contó.

Fabiana Milagros Ocaranza, empresaria y dueña de Milagros del cielo, ganadora del mejor alfajor del mundo en 2022 Fabián Marelli

Hace 24 años la vida la puso a prueba. De hecho, eligió el nombre de su emprendimiento a raíz de un milagro de la que fue testigo, según afirmó: “Hoy creo en los milagros”. La empresaria estudió abogacía, es técnica química de carrera y trabajó para otros hasta que descubrió el propósito de su vida. “Lo encontré vendiendo pulloveres en Termas de Río Hondo. Allí conocí el pastelero oficial que tengo y comenzamos”, agregó.

El laureado alfajor lo expuso en un evento en la calle Florida donde hubo más de 400 muestras de competidores de otros países. “Cuando los jueces dijeron: Milagros del cielo, no pude explicar todo. Fue una locura. Comencé a caminar llorando de la felicidad por la calle Santa Fe y recuerdo que recibí más de 3000 mensajes. No lo podía creer. Hoy lo recuerdo y me emociono. Lo que había trabajado durante tantos años lo vi reflejado en ese momento”, completó.

En la pyme usan maquinaria nueva que ayuda al proceso productivo, pero no reemplaza la elaboración manual. Es una apasionada por todo lo que hace. “El secreto para conquistar el paladar de la gente es la magia que hay”, indicó. Elabora sus productos a partir de 20 sabores distintos y con una línea a base de licor, pasas al run, menta, limoncello y frutas frescas. El alfajor ganador tiene 50 gramos de relleno y licor: “Logramos el punto justo de equilibrio para que no empalague; eso es lo que tienen nuestros alfajores”.

En una esquina de la muestra resaltan decenas de paquetes de fideos que a simple vista no llaman la atención hasta que María Becerril, la gerenta comercial de Quinoa Catamarca, se toma el tiempo de contarle a la gente de qué son: el producto está elaborado a base de quinoa y sémola de trigo candeal. El proyecto que hoy se expone en esta feria comenzó como una iniciativa cooperativista en la provincia de Catamarca en 2013, pero por los costos de logística y producción se trasladaron a Buenos Aires. “Los productos son aptos para diabéticos. Tienen todas las propiedades de la quinoa y es igual que la pasta tradicional. Hoy producimos paquetes de 500 gramos. También con tres variedades: fusilli, espagueti y los pennes rigate”, describió.

María Becerril, gerenta de Quinoa Catamarca Fabián Marelli

El emprendimiento estaba pensado para impulsar el consumo de la quinoa a través de productos como el mate cocido con quinoa, chocolate y las pastas. “La gente es reticente a algo que no conoce mucho y no es tradicional. Los productos que se habían armado la gente no los quería o les costaba porque no conocían la quinoa, pero una vez que lo prueban se quedan enloquecidos”, agregó. La cooperativa de Catamarca compraba a los productores de esa región el producto, pero no pudo continuar por los altos costos logísticos: el emprendimiento comenzó a importar la materia prima desde Perú. El último registro de elaboración se acercó a las 60 toneladas en un año de tres variedades de pastas.

El vistoso stand de Arapeguá llama la atención no solo por sus colores vivos, sino por la iniciativa que tiene el proyecto detrás. En el centro oeste de Misiones está la localidad de Puerto Rico, donde está la cooperativa de 10 productores que vienen trabajando de manera coordinada. “La idea del proyecto es producir y conservar el medioambiente”, sostuvo. Los productores están asociados a una iniciativa de Aves Argentinas y, a través del sello Cultivo Amigo de las Aves (CAA), visibilizan la labor de conservación y restauración impulsada por los socios de la cooperativa en los cultivos de la yerba. “La yerba es una planta nativa que crecía en el bosque. Ahora, lo que se ha hecho es sacar a la yerba del bosque y convertirlo en un cultivo donde únicamente está la planta”, relataron Pablo Adrián Baumgratz y Sergio Tarnoski. En la cooperativa hacen todas las tareas de producción, procesamiento y distribución del producto.

Los productores de Yerba Arapeguá Fabián Marelli

En la feria una fruta similar a la sandía se roba la atención de la gente. Aunque por dentro carece de colores y pigmentos, la simpleza de su interior atrae a cada uno de los que se percatan de ella. Se trata del cayote, una fruta de la familia cucurbitaceae, con la que Segundo Cornejo elabora un exótico dulce artesanal. El emprendimiento, “Chicoana”, comenzó con su abuela, que elaboraba estos productos artesanales y dulces en almíbar. La estrella de la línea productiva también es un postre típico de Salta, desde donde vienen los expositores todos los años. La familia elabora, además, higos en almíbar, arándanos en almíbar al torrontés, frutilla, casco de membrillo en almíbar, batata en almíbar. La última incorporación fue el dulce de leche.

El cayote lo siembran en un campo de cinco hectáreas y desde la siembra a la cosecha pueden pasar seis meses. “Producir en el país es una montaña rusa, todo el tiempo cambian las condiciones. Lo que más me gusta es ayudar a la gente: son siete familias que dependen de la de la fábrica. Lo sentimos mucho en la pandemia, donde se nos cerró todo el turismo. Las ferias fueron una de las principales ventas. Eso nos ayudó y por suerte pudimos salir y seguimos trabajando y creciendo”, remarcó.

Segundo Cornejo, emprendedor de dulces de cayote e higos Fabián Marelli

Al lado de Don Cirilo, que todos los años llega hasta la feria en el barrio de Palermo con sus salsas picantes a deleitar para los más osados, está Yama Sabores Ahumados-, una iniciativa que llevan adelante Diego Gomeza y Gabriel Martínez. Los jóvenes revolucionaron con una crema de limón ahumado y una variedad de picantes para acompañar las carnes, ensaladas y picadas argentinas. “Se nos ocurrió mezclar productos que gustan mucho y que son de la zona con algo que impregne y signifique mucho para los argentinos, como el humo que nos recuerda a los asados, reuniones familiares. Esas dos cosas se fusionan y salen la limoneta”, resaltó. Los emprendedores están en plena etapa de crecimiento, donde también tienen salsas picantes ahumadas a leña. Todos los productores, año tras año, se esfuerzan por llegar a la exposición con un producto estrella.

Huberto Bourlon, de Don Cirilo Fabián Marelli

Diego Gomeza y Gabriel Martínez, de Yama Sabores Ahumados Fabián Marelli