Campaña agrícola 2026/27: un rompecabezas para armar con cuidado

“En la campaña 2026/2027 será conveniente desarrollar un planteo agrícola diversificado, con varios cultivos distribuidos en la superficie roturable, si se tiene en cuenta que va a ser un año con mucha volatilidad”, aconseja el consultor Julio Lieutier.

La variabilidad del escenario provendrá de varios factores, según el profesional. En primer lugar, no está resuelto el conflicto bélico en Medio Oriente y hay mucha incertidumbre sobre su efecto sobre los precios futuros del gasoil, de los fertilizantes y de otros insumos. Por ejemplo, la urea pasó de costar 600US$/t a principios de año a 1050 en plena guerra en Medio Oriente, para caer a 760-800 a principios de junio.

En ese contexto volátil, los mercados de granos van variando los precios al ritmo de las noticias. El ejemplo más claro es el empujón que recibieron las oleaginosas por sus capacidades de generar biocombustibles; pero ese empujón puede perder fuerza si Estados Unidos e Irán llegaran a un acuerdo sustentable.

Por otro lado, también influirá la cuestión climática: ¿vamos a un evento El Niño normal o a un súper Niño? Hoy no se tiene la respuesta, luego de transitar marzo y abril llovedores, tras lo cual el tiempo muestra tendencia a un periodo más seco.

Ante estas incertidumbres “no sería razonable jugar todas las cartas a un solo cultivo que muestre el mejor margen, sino mantener la rotación histórica, con leves cambios en función de las rentas previstas. Y la otra precaución sería estar comercialmente atentos y aprovechar para tomar coberturas flexibles cuando se alcanzan los precios objetivo que permitan asegurar una rentabilidad determinada”, recomienda Lieutier.

Márgenes más parejos

En el cuadro que acompaña esta nota, con valores de los granos a principios de esta semana, se presentan los márgenes netos y los precios de equilibrio para las tres alternativas agrícolas más frecuentes en la zona núcleo de producción. El modelo, creado por la plataforma agbi.com.ar, está armado sobre campo alquilado a 16qq/ha, con rindes de tendencia y precios del mercado a término para la época de cosecha.

Los números para la campaña

El cuadro permite apreciar una mejora en el margen de la soja de primera en la campaña 2026/27, básicamente por los altos precios que hoy se ofrecen para la época de cosecha, gracias al encarecimiento de los aceites tras la suba del petróleo. También juegan a favor los bajos requerimientos de fertilizantes, sumados a la semilla barata. Por otro lado, con los precios del término, el rinde de indiferencia se ubica por debajo de los rendimientos de tendencia.

Comparativamente, el maíz no muestra tanto brillo como tuvo en la campaña 2025/26 por el estancamiento de precios que provoca la súper cosecha interna y las perspectivas de una gran producción en Estados Unidos y Brasil. También juegan en contra los fertilizantes y fletes encarecidos. Así, se reduce la gran diferencia de márgenes entre el maíz y la soja tempranos que se observaba en los cálculos realizados a la misma época del año pasado. De cualquier manera, los rindes de equilibrio también son alcanzables en un año de buenas lluvias.

El número del maíz no muestra tanto brillo como la campaña pasada

Con los rindes del cuadro, trigo/soja proyecta el menor margen de las tres alternativas en la campaña 2026/27, afectada por el incremento de costos de los fertilizantes requeridos para el trigo, mayor necesidad de labores y encarecimiento de las cosechas. En el ciclo actual, probablemente sea más negocio combinar cebada con soja, si se consigue un punto de entrega cercano. Otra alternativa es la colza, con números teóricos muy atractivos, aunque se debe establecer un contrato de recepción de la producción.

En campo propio se mantienen los mejores resultados de soja de primera y maíz temprano, con flojos márgenes para trigo/soja.

Corresponde aclarar, finalmente, que los resultados presentados deben considerarse una “foto” de las perspectivas preliminares de la campaña y pueden variar al avanzar el calendario por los factores mencionados al principio, por lo que será recomendable distribuir el riesgo empresario en diferentes cultivos, fechas de siembra y destinos de la producción por entregar.

Los precios a término de la campaña 2026/27 son mejores que los del disponible para soja mayo, maíz abril y trigo diciembre Archivo

Por ejemplo, en este momento, los precios a término de la campaña 2026/27 son mejores que los del disponible para soja mayo, maíz abril y trigo diciembre, algo que no es común cuando se realizan las primeras proyecciones de una campaña. Eso da una perspectiva de márgenes positivos, que pueden deteriorarse si se modifica el contexto hoy vigente.