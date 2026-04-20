Campaña de trigo: cómo optimizar cada hectárea ante márgenes que lucen estrechos

Con perfiles recargados, recuperación de napas y un escenario climático favorable, la nueva campaña de trigo arranca con expectativas positivas para explorar buenos rendimientos. Sin embargo, la relación insumo-producto plantea el desafío de maximizar la eficiencia para sostener la rentabilidad.

La relación entre el costo de los insumos y el precio del trigo genera márgenes ajustados, lo que obliga a los productores a tomar decisiones más precisas y eficientes.

En este contexto, el desafío pasa por optimizar cada hectárea, ajustando las variables de manejo para maximizar el resultado. La correcta caracterización del ambiente productivo cobra un rol central a la hora de definir la estrategia, incluyendo la elección de la fecha de siembra, el ciclo del cultivar y la genética más adecuada para cada situación, según destaca un informe de Neogen Semillas, firmado por Jerónimo Costanzi, gerente de Desarrollo LAS de GDM.

La relación entre el costo de los insumos y el precio del trigo genera márgenes ajustados, lo que obliga a los productores a tomar decisiones más precisas y eficientes Neogen

Asimismo, destaca Costanzi, prácticas como una nutrición balanceada y una adecuada densidad de siembra serán determinantes para lograr una buena expresión del cultivo y capturar el potencial disponible. En este sentido, la innovación genética sigue siendo una herramienta clave. La disponibilidad de nuevos materiales con mayor potencial de rendimiento, estabilidad y mejor perfil sanitario permite reducir brechas productivas y mejorar la eficiencia del sistema.

Según indicó, Neogen continúa ampliando su portafolio de trigo con variedades adaptadas a distintos ambientes y ciclos.

“Detrás de estos avances existe un fuerte trabajo en I+D, que involucran más de 1200 cruzamientos a nivel investigación, evaluaciones en múltiples ambientes y en diferentes regiones que permiten generar variedades que combinan rendimiento, sanidad y calidad comercial, pilares fundamentales para el productor”, indicó.

Dentro de los ciclos largos destacó Neo 70T25, un material de bajo requerimiento de vernalización, con altísimo potencial de rendimiento, excelente estabilidad y muy buen perfil sanitario, recomendado principalmente para siembras de mayo, señaló. En ciclos intermedios, al material ya conocido Neo 51T25, se suma una nueva propuesta Neo 52T26. Este material, precisó, la campaña pasada participó en varias redes de ensayos público/privado en donde mostró todo su potencial y sus características, liderando la generalidad de estas.

Por su parte, en ciclos cortos, Neo 30T23 se presenta, señaló, como una opción sólida para fechas de siembras de cierre fines de junio y julio, con un desempeño consistente en campañas anteriores y muy buena estabilidad productiva.

“Bajo el escenario que se presenta el cultivo de trigo, la clave estará en la toma de decisiones ajustadas por ambiente, apoyadas en tecnología, información y conocimiento, para lograr la mayor eficiencia desde lo productivo y económico. Todas las variedades mencionadas se encuentran dentro del Sistema Sembrá Evolución, consolidando un modelo que promueve la innovación genética y el desarrollo continuo del cultivo en la Argentina”, dijo.