Plan binacional: comienza un ambicioso programa para regenerar 150.000 hectáreas

A partir de los desafíos productivos, rurales y ecosistémicos que enfrenta la Patagonia, con más de 50 millones de hectáreas de praderas templadas, la región constituye uno de los ecosistemas más extensos y valiosos del país. Sin embargo, el aumento de la variabilidad climática, las sequías, los incendios y la degradación de los suelos profundizan las presiones sobre el territorio, en un contexto donde conservar la salud de los pastizales y sostener la ganadería requiere transformar y mejorar las prácticas de manejo.

Frente a este escenario, productores de la región demandan herramientas prácticas y accesibles que permitan mejorar la productividad, conservar los recursos y fortalecer la resiliencia de los sistemas ganaderos. Esto se mencionó en el marco del Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, del 14 al 17 de abril.

En este marco, The Nature Conservancy (TNC) y Halkis llevan adelante el Programa Esteppa (Estrategias de Producción y Pastoreo en la Estepa Patagónica), una iniciativa binacional en la Argentina y Chile orientada a promover el pastoreo regenerativo, la mejora de los suelos y la generación de oportunidades de mercado. Entre sus ejes se destaca el desarrollo de proyectos de créditos de carbono concebidos como una oportunidad económica y ambiental para los productores.

El programa avanza en su implementación en la región y ya firmó cartas de expresión de interés con productores locales para iniciar el trabajo en más de 150.000 hectáreas productivas, en lo que representa un primer paso hacia la adopción de prácticas de pastoreo regenerativo a escala territorial.

Avanza el programa regenerativo The Nature Conservancy

Esteppa, según señalaron, se presenta como un programa integral que promueve un modelo de pastoreo sostenible en la Patagonia, articulando producción, restauración, conservación y acción climática. A través de un enfoque territorial y colaborativo, busca fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos y los ecosistemas de la estepa frente al cambio climático.

En ese sentido, señalaron que el esquema se basa en cinco pilares: la producción ganadera regenerativa mediante prácticas de manejo planificado del pastoreo; la mejora de la salud del suelo, la biodiversidad y la resiliencia del ecosistema como base de la productividad; el desarrollo de oportunidades de mercado a partir de créditos de carbono de alta integridad bajo estándares internacionales; la capacitación técnica continua, el intercambio de experiencias y el apoyo financiero para infraestructura; y el trabajo colaborativo con asociaciones rurales, organismos provinciales, universidades y actores locales para fortalecer la gobernanza territorial.

Desde la organización puntualizaron que la iniciativa se inscribe en un contexto donde la degradación de los pastizales y la mayor variabilidad climática impactan en la productividad ganadera y en la vida rural, mientras la Patagonia alberga ecosistemas de alto valor ecológico que requieren manejos adaptativos basados en evidencia científica.

Esteppa inicia su implementación en 150.000 hectáreas y proyecta mediciones de carbono desde 2026 The Nature Conservancy

Según se plantea en el programa, la adopción de prácticas regenerativas permite mejorar la salud de los campos, fortalecer la resiliencia productiva y acceder a incentivos económicos, como la comercialización de créditos de carbono generados por el aumento del carbono orgánico almacenado en el suelo.

La implementación de Esteppa se desarrolla en varias etapas. El relevamiento técnico y análisis de factibilidad ya fue completado. Actualmente se llevan adelante mesas de trabajo participativas para definir prácticas, necesidades de inversión y esquemas de gobernanza, junto con la firma de cartas de interés para avanzar sobre 150.000 hectáreas. El proceso continuará con mediciones de carbono en suelo —con el establecimiento de una línea de base previsto para la primavera de 2026—, y luego con instancias de validación, verificación y eventual emisión de créditos de carbono, con potencial de generar ingresos para los productores participantes. Todo el proceso cuenta con acompañamiento técnico permanente y asistencia personalizada a cada establecimiento.

En términos de impacto, mencionaron que la región presenta una elevada capacidad de almacenamiento de carbono en sus suelos. A partir de prácticas regenerativas y el acceso a mercados como el voluntario de carbono, el programa se propone como meta iniciar la regeneración de 10 millones de hectáreas de pastizales bajo manejo sostenible hacia 2030.

Por eso, mencionaron que la estrategia combina la generación de créditos de carbono con la construcción de alianzas, el alineamiento de prácticas regenerativas y el desarrollo de oportunidades de mercado. En ese marco, se proyecta una mitigación superior a 5,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año.

Buscan mejorar suelos y producción ganadera en la Patagonia con un plan binacional The Nature Conservancy

Como primer paso, se trabajará en el denominado “Cluster 1”, con el objetivo de implementar prácticas regenerativas en 200.000 hectáreas para 2026, sentando las bases para la expansión del modelo en toda la Patagonia.

Por otra parte, señalaron que el programa impulsa instancias de intercambio técnico y aprendizaje práctico con productores.