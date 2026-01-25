Campaña récord de trigo: cuánto aportó a la economía y el volumen histórico alcanzado

Récord por donde se la mire. Así terminará siendo la campaña de trigo 2025/26, que no solo marca un hito en términos productivos sino también por su impacto económico. Según el Informe de Cierre de Campaña difundido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el complejo triguero aportaría en 2026 unos US$3900 millones a la economía argentina, lo que representa un crecimiento del 35,8 % respecto del año anterior. A ese desempeño se suma una mejora en las exportaciones, que generarían ingresos por US$3702 millones, y un aporte fiscal estimado en US$946 millones, un 23 % más interanual .

Este resultado económico está directamente asociado al fuerte salto productivo registrado durante la campaña. De acuerdo con el informe de la entidad, la cosecha nacional de trigo alcanzó las 27,8 millones de toneladas, lo que constituye un nuevo récord. Según precisó la Bolsa, “este volumen de producción significa un aumento interanual del 49,5 % y de 63 % respecto al del último quinquenio”, tomando como referencia una producción promedio de 17,06 millones de toneladas en el período 2020/25.

Contribución de la cadena de trigo a la economía BCBA

Este resultado se explicó, en primer lugar, por una mayor superficie implantada. La BCBA informó que se sembraron 6,7 millones de hectáreas, un 6,3 % más que en la campaña anterior y nuevamente el valor más alto de la serie histórica relevada por el Panorama Agrícola Semanal. En ese sentido, el informe destacó que “las lluvias registradas durante la ventana de siembra dieron lugar a una importante expansión del área a sembrar”, aunque aclaró que algunos sectores afectados por anegamientos no lograron cumplir con los planes iniciales de implantación.

En cuanto al desempeño del cultivo, la entidad subrayó el rol fundamental que tuvieron las condiciones climáticas a lo largo del ciclo. “Las recurrentes lluvias registradas en toda el área agrícola mantuvieron la condición de cultivo entre Normal y Excelente durante prácticamente todo el ciclo, maximizando el potencial del cultivo”, señaló el informe. En ese contexto, el rinde promedio nacional se ubicó en 43,5 quintales por hectárea, también un nuevo récord histórico. Ese valor superó en 25,4 % al máximo previo, en 43,1 % al rinde de la campaña 2024/25 y en 50,5 % al promedio de las últimas cinco campañas.

El relevamiento regional mostró desempeños particularmente destacados en el NEA y en el Centro-Norte de Córdoba. Según detalló la Bolsa, en esas zonas “los rindes superaron al valor promedio de la última década en 94,3 % y 91,2 %, respectivamente”, y fueron claves para explicar el salto productivo observado a nivel nacional, en un escenario donde la mejora hídrica compensó las menores superficies implantadas en sectores del sur bonaerense y La Pampa.

Exportaciones de trigo BCBA

Desde el punto de vista comercial, la entidad proyectó que las exportaciones de trigo crecerán un 25,5 %, alcanzando ingresos por US$3702 millones. En paralelo, el sector exportador e industrial concentró compras por 12,883 millones de toneladas al 14 de enero de 2026, lo que representa un incremento del 64 % frente a la campaña anterior. En ese marco, el 46 % de la producción ya fue vendida, mientras que restan por comercializar unas 14,9 millones de toneladas.

El informe también señaló que, además del aporte por exportaciones, la cadena triguera mantiene un peso relevante en el mercado interno. La molienda se ubicó en torno a 6,9 millones de toneladas, consolidando su rol dentro del abastecimiento doméstico y de la industria alimentaria. En términos fiscales, el mayor nivel de actividad permitiría una recaudación estimada en US$946 millones, reforzando el impacto del trigo sobre las cuentas públicas.