“Tolerancia cero”: un municipio bonaerense avanza contra cazadores y ya secuestra los perros galgos

El partido de San Antonio de Areco avanza hacia una medida inédita en la provincia de Buenos Aires. Luego de años de reclamos de productores rurales por el ingreso de cazadores con galgos a campos privados, el municipio comenzó a aplicar controles más estrictos, autorizó el secuestro de perros utilizados en estas prácticas y trabaja en un proyecto de ordenanza para desalentar definitivamente esta actividad.

La iniciativa surge tras una serie de reuniones entre productores agropecuarios, autoridades municipales, la Patrulla Rural y funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Detrás del reclamo se encuentra una problemática que, según productores de la zona, se repite desde hace años y genera conflictos vinculados con la invasión de la propiedad privada, el maltrato animal y el uso de recursos policiales para atender situaciones recurrentes.

Estanislao Campos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), explicó a LA NACION que desde hace tiempo venían solicitando medidas concretas para abordar el problema. “Hace tiempo que veníamos pidiendo a través del intendente local una solución con el tema de los galgueros”, señaló.

El reclamo surgió por invasión de propiedades rurales, maltrato animal y el uso de recursos policiales

Según explicó, los ingresos ilegales a establecimientos rurales se concentraban principalmente durante los fines de semana y obligaban a movilizar constantemente a la Patrulla Rural.

“Nos dábamos cuenta de que estábamos gastando todo el gasoil de la patrulla que podría ser utilizado para alguna cuestión mayor, más importante, como puede ser un robo, un asalto o sacar a una persona del campo un día de lluvia”, afirmó.

Campos sostuvo que la situación había transformado al distrito en un destino habitual para cazadores provenientes de otras localidades vecinas. “Venían de Baradero, de Zárate, de San Andrés de Giles y de Capitán Sarmiento. Éramos el coto de caza de la zona”, describió.

Frente a ese escenario, productores y autoridades locales llevaron el planteo al Gobierno bonaerense. “Tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad de la provincia que estuvo de acuerdo en todos los conceptos”, indicó.

El municipio endureció controles y la policía secuestró perros utilizados para la caza y preparan una legislación específica

Entre los argumentos expuestos figuraron la violación de la propiedad privada, la falta de controles sanitarios sobre los animales utilizados para la caza y los riesgos asociados al ingreso reiterado de personas desconocidas a los establecimientos rurales.

Estanislao Campos, presidente de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios (ARPA), explicó que desde hace tiempo venían solicitando medidas concretas para abordar el problema

Según Campos, uno de los aspectos que más preocupan es que los cazadores terminan conociendo los movimientos habituales de los campos y de quienes trabajan en ellos. A partir de ese intercambio con las autoridades provinciales se avanzó en nuevas herramientas de control. “Se resolvió que se les iban a labrar actas y se les iba a pedir documentación de los perros”, explicó.

Los perros galgos secuestrados fueron entregados a un refugio local

La medida tuvo su primera aplicación concreta durante el último fin de semana. De acuerdo con el dirigente rural, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) interceptó una camioneta que había ingresado a un establecimiento agropecuario y procedió a secuestrar los animales utilizados para la caza. “Se secuestró una camioneta que estaba metida dentro de un campo y se le extrajeron los perros”, relató. Los animales fueron entregados a la fundación Corazón Vagabundo, dedicada al rescate y protección de perros. “No se les devuelve el animal”, remarcó Campos.

Para los productores, el procedimiento constituye un antecedente relevante. “Ya es un precedente que estamos sentando para que no vuelvan a venir para este partido”, sostuvo.

Si bien todavía no existe una ordenanza específica, el dirigente explicó que ya existe una decisión política de avanzar en ese sentido. “Todavía no salió una ordenanza, pero ya hay una decisión de la Secretaría de Seguridad del municipio para que se puedan secuestrar los perros y se pueda labrar un acta”, indicó.

Productores rurales lograron un cambio histórico: avanzan medidas para erradicar a los galgueros

La intención es que el Concejo Deliberante trate una normativa que permita unificar distintas infracciones asociadas a estas prácticas. “La idea sería ir con una ordenanza por Concejo Deliberante y unificar todas las contravenciones en un mismo hecho: invasión a la propiedad privada, circular y cazar sin permiso, maltrato animal y demás cuestiones”, explicó.

Por su parte, en la Patrulla Rural destacaron que el operativo realizado marcó un antecedente sin precedentes en la jurisdicción. En un comunicado, las autoridades del CPR señalaron: “Hoy marcamos un hito en esta Patrulla Rural, a cargo del Oficial Principal Peralta y segundo jefe Oficial Inspector Diaz como así en el Poder Judicial de Mercedes. Somos los primeros en realizar actuaciones de este tipo y lograr el secuestro de los perros utilizados para este tipo de eventos”.

La Patrulla Rural secuestró perros utilizados para cazar y sentó un precedente en la provincia

Además, remarcaron que el objetivo es establecer una política de tolerancia cero frente a estas conductas. “Logramos asentar un precedente llevando la tolerancia cero a los cazadores que vengan a esta jurisdicción a realizar estas actividades”, expresaron.

El intendente Francisco Ratto (UCR) también manifestó una posición contundente contra la caza con galgos. “Nosotros estamos totalmente en contra como municipio de la caza con perros galgos por diferentes razones”, afirmó.

Entre ellas mencionó el maltrato animal, la invasión a la propiedad privada y los perjuicios que pueden ocasionar los perros sobre las actividades productivas: “No estamos a favor de la caza en nuestro distrito”.

Francisco Ratto, intendente de San Antonio de Areco, advirtió que la presencia de perros persiguiendo animales puede provocar estampidas, rotura de alambrados, daños sobre rodeos y perjuicios en establecimientos ganaderos, agrícolas y haras

El jefe comunal advirtió que la presencia de perros persiguiendo animales puede provocar estampidas, rotura de alambrados, daños sobre rodeos y perjuicios en establecimientos ganaderos, agrícolas y haras. Además confirmó que el municipio solicitó formalmente a la provincia ser incorporado a la veda de caza. “Pedimos que se nos incluya en la veda provincial de caza, es decir que en San Antonio de Areco esté prohibida la caza”, señaló.

Mientras avanza la elaboración del proyecto de ordenanza, productores, autoridades locales y fuerzas de seguridad coincidieron en un objetivo común: convertir a San Antonio de Areco en uno de los primeros municipios bonaerenses en desalentar de manera integral la actividad de los galgueros mediante sanciones, secuestro de animales y mayores herramientas legales para actuar frente a estas prácticas.